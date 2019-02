O Algarve foi o destino escolhido como cenário para os últimos episódios da temporada 23 do ‘reality-show’ “The Bachelor”, um formato de grande sucesso nos EUA, transmitido pela cadeia televisiva ABC.

Estando a emissão deste episódio prevista para o próximo dia 4 de março, os espectadores do programa irão poder conhecer a beleza das paisagens naturais da região, com destaque para o cabo de São Vicente e para a cidade de Tavira.

Realizado sempre num ambiente luxuoso, o conceito deste ‘reality-show’ consiste em dar a um homem solteiro a oportunidade de encontrar o amor através do convívio com um grupo de mulheres, das quais terá que escolher uma no final do programa.

O formato deste programa já tem 15 anos e regista uma média semanal de 11 milhões de telespectadores nos EUA. A edição americana chega ainda aos cinco continentes, sendo neste momento emitida em cerca de 225 países.