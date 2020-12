Realizador de Quarteira recebe prémio revelação

O realizador quarteirense Bernardo Lopes conquistou o Prémio Revelação no XXVI Festival Caminhos do Cinema Português, atribuído pela sua curta-metragem “Moço”.

Este trabalho foi rodado entre Alte e Salir, no concelho de Loulé, em dezembro de 2018, com o apoio da autarquia através do Loulé Film Office, que estreou no festival IndieLisboa em agosto deste ano.

Em 2017, o realizador lançou a curta-metragem “Ivan”, rodada em Quarteira, que venceu três prémios norte-americanos: Grande prémio do júri em Laughlin, Melhor Filme no New York Portuguese Short Film Festival e Melhor Realizador no Chelsea Film Festival.

“Congratulamo-nos por esta distinção que vem publicamente reconhecer o talento de mais um jovem do nosso concelho. Bernardo Lopes faz parte desta nova geração de criativos que, através da sua paixão e do seu trabalho, se tem destacado nas mais diversas áreas a nível nacional e internacional”, refere o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, em comunicado.

O autarca acrescenta ainda que “o cinema e outras áreas do mundo dos audiovisuais têm sido também um veículo importante na promoção do nosso território e, neste caso em particular, de uma zona serrana caracterizada pelas belíssimas paisagens, por um património natural riquíssimo, por uma excelente gastronomia e por gente afável que sabe receber”.

