Recolher obrigatório está de volta a 9 concelhos algarvios

A limitação de circulação na via pública, a partir das 23h00, vai voltar a nove concelhos algarvios: Lagoa, Lagos, Faro, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Albufeira, Loulé e Olhão, anunciou a ministra Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa.

Com um grande aumento na incidência por 100 mil habitantes, Portugal possui agora 19 concelhos em risco muito elevado (mais 16 face à ultima avaliação).

O Algarve acompanhou a subida a nível nacional e conta com agora com 3 concelhos onde o risco é muito elevado, são eles: Albufeira, Loulé e Olhão, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, por duas vezes consecutivas.

Nestes municípios, os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo) e os casamentos e batizados só podem ter 25% da lotação.

Os supermercados e o comércio a retalho podem funcionar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados.

Quanto às lojas são autorizados a funcionar até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao sábado, domingo e feriados.

No patamar de risco elevado estão, Lagoa, Lagos, Faro, Portimão, São Brás de Alportel e Silves, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, por duas semanas consecutivas.

Nestes concelhos as medidas voltam a apertar , o teletrabalho é obrigatório quando as funções o permitam; os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo); os espetáculos culturais têm os mesmos horários da restauração; o comércio a retalho pode estar aberto até às 21:00 e aplica-se a partir de agora a limitação da circulação na via pública a partir das 23:00.

Face ao gravamento da situação é fundamental manter regras

“A situação voltou a deteriorar-se”, afirma Mariana Vieira da Silva no arranque da conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, sublinhando que a incidência da covid-19 a nível nacional é de 176, 09 e o R(t) de 1,15.

Segundo a ministra é fundamental manter as regras de distanciamento social, a utilização de máscara e as regras de etiqueta respiratória.

“Não temos condições para considerar a pandemia controlada pelo que o nosso apelo é para que se evitem comportamentos de risco”, insiste a governante.”

Alguns concelhos do Algarve não estão nesta situação agora mas estarão para a semana. “A ministra responde que as medidas tomadas “incidem em particular nas regiões onde a situação está mais grave”, incluindo o Algarve. “As regras servem para nos guiarmos e antecipar à realidade”, já que muitos concelhos do Algarve “que não estão nesta situação estarão para a semana”, diz Mariana Vieira da Silva. Isto “a menos que se consiga controlar a pandemia”.

Quanto ao certificado digital de vacinação , a ministra diz que a situação dos recuperados já estará regularizada e o certificado “está disponível”. Quanto quanto à comunicação de testes antigénio, para emissão do certificado de teste, “está resolvida em alguns laboratórios mas ainda falta que alguns atualizem a informação”.

A governante adiantou ainda que o cerco, ao fim de semana em Lisboa, se mantêm e que o recolher obrigatório deverá entrar em vigor já esta sexta-feira, 2 de Julho.

