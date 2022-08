Recolhidos 1600 kg de resíduos orgânicos durante o Festival da Sardinha

Entre os dias 3 e 7 de agosto foram recolhidos 1600 quilos de restos de comida no Festival da Sardinha, em Portimão, anunciou a Empresa Municipal de Água e Resíduos de Portimão (EMARP).

Estes restos de comida serão posteriormente transformados em fertilizante natural e devolvidos aos solos, no âmbito do projeto de Recolha Seletiva de Resíduos Orgânicos em parceria com o município.

Para além da separação da matéria orgânica, a empresa assegurou a gestão dos resíduos recicláveis e recolheu 610 quilos de papel e cartão, 700 quilos de embalagens e 100 quilos de vidro.

Os materiais recolhidos foram posteriormente entregues à Algar, a empresa responsável pela triagem e tratamento dos produtos destinados à reciclagem.

Este ano havia o compromisso de tornar o Festival da Sardinha mais sustentável, tendo por isso sido aplicada uma estratégia que passou pela escolha de materiais ecológicos, a colocação de ecopontos ao longo do recinto, sinalética de sensibilização, promoção de iniciativas de carácter ambiental e formação aos produtores e voluntários.