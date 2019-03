Recorde de 80 atletas fez a Festa do Futebol Feminino no Estádio Algarve

Cerca de 80 jovens jogadoras participaram, esta quarta-feira, em mais uma edição da Fase Regional da Festa do Futebol Feminino, no Estádio Algarve. Trata-se de um número recorde num evento organizado pela Associação de Futebol do Algarve, com a colaboração da Coordenação Regional do Desporto Escolar.

A Festa do Futebol Feminino é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol que vai na sua oitava edição, apesar de no Algarve este ser um projeto que vem de trás. “Esta festa vem, no fundo, ajudar-nos a continuar o nosso processo de fomento e desenvolvimento do futebol feminino na região e ficamos, obviamente, muito orgulhosos e satisfeitos quando vemos o Estádio Algarve com o seu relvado repleto de crianças destas idades a jogar futebol”, diz José Borges, diretor técnico regional da Associação de Futebol do Algarve.

As atletas de vários pontos da região jogaram entre si em quatro campos de futebol de 5 e um de futebol de 7 previamente preparados e a funcionar em simultâneo durante cerca de duas horas.

Amigas d’A Bola e Gil Eanes voltam ao Jamor para a Fase Nacional

A equipa Amigas d’A Bola, de Sub-13, composta por jogadoras de vários clubes algarvios, vai repetir a presença na Fase Nacional da Festa do Futebol Feminino, depois de no ano passado ter somado três empates na sua participação.

A representar o Algarve no próximo dia 18 de maio, no complexo desportivo do Jamor, no escalão de sub-15, estarão também as alunas da Escola Secundária Gil Eanes, de Lagos, que já haviam sido apuradas para a fase final há duas temporadas.