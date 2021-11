“Recria-te com Amor” é o novo livro da algarvia Cátia Rodrigues

O livro “Recria-te com Amor”, com a assinatura da algarvia Cátia Rodrigues, será apresentado no dia 19 de novembro, sexta-feira, a partir das 19:00 horas, na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, indicou a autarquia.

Nesta obra, a autora conta a sua travessia “por entre os vales da vida que a conduziram à cura espiritual, mental, emocional e física, e ao reencontro com a sua essência”. Dessa essa travessia, a autora confessa que resultaram reflexões, exercícios, meditações e textos poéticos, inspirados “numa voz doce e terna que a acarinhava enquanto sofria”.

“Ela vivia presa em liberdade; uma vida já sem vida. Viajava no seu mundo de sonhos para conseguir respirar. Queria retirar a pele morta que a cobria, mas não tinha coragem, nem forças. Até que, um dia, ousou, aventurou-se. Enfrentou as mil tormentas da sua mente, desceu até às profundezas do seu oceano de tristezas e encontrou o maior tesouro de todos que transformou toda a sua vida. Ao renascer das sombras, tornou-se guerreira de amor, vincou na sua alma o amor, e aprendeu a fazer milagres, de tantas e diferentes formas”. Esta é a sinopse do livro “Recria-te com Amor”, uma obra inspirada na experiência de vida de Cátia Rodrigues, e com a qual a autora deseja que sirva de inspiração ao leitor, “que o ajude a vencer medos, a superar tormentas da vida, e num ciclo sem fim, a Recriar-se e a Renascer com Amor”.

Cátia Rodrigues nasceu em Faro, em 1984. Cresceu nos Olhos de Água, junto ao mar, e é fascinada pela lua e pelas estrelas. Formou-se como socióloga, em 2006, e especializou-se na área de crianças e jovens em risco. Segundo a própria, foi durante as tormentas da sua vida que se perdeu de si mesma e se reencontrou ao descobrir a espiritualidade. Hoje, é terapeuta de desenvolvimento pessoal e espiritual e leitora de aura. Com vários anos de experiência e de formações na área, funda em 2017 as sessões de trabalho interior “Recria-te com Amor”, onde é formadora e faz acompanhamento individual de gestão de stress mental e emocional.

