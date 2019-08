Recriação da descarga de peixe antecipa Festival da Sardinha de Portimão

Amanhã, terça-feira, dia 6 de agosto, véspera da abertura oficial do 25º Festival da Sardinha, vai ter lugar na zona ribeirinha de Portimão uma recriação da descarga de sardinha, a qual está marcada para as 10h30, no cais Gil Eanes, localizado em frente ao Jardim Visconde Bívar.

Na ocasião, a chegada da traineira “Arrifana”, carregada de sardinhas, será denunciada pelo toque da sirene situada na antiga lota de Portimão, desencadeando um conjunto de atividades ligadas à faina dos homens do mar, comuns há algumas décadas, deste a separação do “peixe da campanha”, destinado aos pescadores que o capturaram, até à “venda em boca” aos compradores, que previamente avaliarão a qualidade do pescado, com destaque para a descarga das canastras cheias de sardinhas, que irão “voar” da embarcação para o cais de desembarque.

Esta recriação, que antecede o Festival da Sardinha, a decorrer de 7 a 11 de agosto, ficará também marcada pelos trajes, dizeres e meios de transporte de antigamente, e culminará com uma mega sardinhada popular no recinto do festival, constando todo este programa de uma emissão especial da RTP1, transmitida em direto de Portimão a partir das 10h00.

O programa televisivo, totalmente dedicado a Portimão, será emitido das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, contando com animação musical e diversas intervenções de clubes e entidades. Será dada especial ênfase à sardinha, a principal convidada desta emissão dirigida aos quatro cantos do mundo, levando ainda à antena artesãos tradicionais e contadores de histórias locais, as novas experiências e negócios turísticos, assim como propostas de lazer para este verão.

Quanto à recriação da descarga de sardinha, contará com os apoios da Docapesca, APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, Capitania do Porto de Portimão, GNR, Teatro Tipo, Sporting Glória ou Morte Portimonense, Instituto de Cultura de Portimão, Grupo Coral de Portimão, Quinta dos Avós e GRUPO (Teatro Sénior de Portimão).

O programa da abertura deste emblemático evento gastronómico incluirá animação musical e arruada até ao recinto do festival, com atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Portimonense e da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Portimão, a que se seguirá visita ao certame e jantar típico/sardinhada.