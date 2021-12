Recuperado corpo do homem desaparecido no rio Guadiana

Foi recuperado, esta manhã, o corpo do homem desaparecido no passado dia 08 de dezembro no rio Guadiana, enquanto navegava a bordo de uma embarcação de recreio junto à localidade de Guerreiros do Rio, no concelho de Alcoutim.

O alerta foi recebido pelas 11h15, através de populares que avistaram um corpo a flutuar na zona das Laranjeiras, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António.

O corpo foi recuperado da água pelos elementos da Polícia Marítima e transportado para o cais das Laranjeiras, onde foi identificado, confirmando-se que se tratava do homem de nacionalidade inglesa que se encontrava desaparecido. Foi contactada a Delegada de Saúde e o Ministério Público, tendo o óbito sido declarado no local.

O corpo do homem foi, posteriormente, transportado para o Gabinete Médico-Legal de Faro.

No local estiveram também presentes elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim.

O Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António tomou conta da ocorrência.

