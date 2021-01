Rede de dispensadores de sacos para dejetos caninos alargada em Lagos

A rede de dispensadores de sacos para dejetos caninos no concelho de Lagos foi alargada, com a colocação de mais 25 novos equipamentos, anunciou a autarquia.

Esta ação abrangeu todas as freguesias do concelho, mais concretamente a zona da Meia Praia, a povoação do Chinicato, a vila de Odiáxere, a vila da Luz, a povoação de Almádena, a vila de Bensafrim e outros locais da cidade de Lagos.

Esta rede foi colocada em 2005 e tem vindo a ser alargada ao longo dos anos, contando atualmente com 175 dispensadores, instalados em áreas pedonais, residenciais e espaços ajardinados.

Está previsto um novo alargamento durante este ano, “de modo a contemplar zonas menos servidas e dar resposta a pedidos rececionados nos serviços”, segundo o comunicado.

Este investimento tem como objetivo “sensibilizar a população para a problemática dos dejetos caninos na via pública, na tentativa de responsabilizar os acompanhantes dos animais para a limpeza e remoção imediata dos dejetos, os quais são fonte de poluição e um perigo em termos de salubridade”.

Para reduzir o impacto ambiental, em 2019 a autarquia descontinuou a utilização de sacos de plástico e passou a disponibilizar sacos biodegradáveis e compostáveis.

