Rede de fibra ótica vai abranger 80% do concelho de Faro

O Município de Faro chegou a acordo com a Altice Portugal para a expansão da rede de fibra óptica a 80% do total do território municipal, incluindo as zonas rurais. Alexandre Fonseca, presidente executivo da empresa de telecomunicações, anunciou que conta ter esta cobertura no concelho até ao terceiro trimestre de 2019.

O protocolo assinado esta semana deu início a um dia intenso de trabalho com a Altice, em que foram assinados outros convénios de interesse para o concelho, para a Universidade do Algarve e para a própria Região, destacando-se o apoio da Altice Portugal ao Algarve Tech Hub, polo tecnológico que vai nascer na capital algarvia, ligado a empresas TIC.

Para o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, este foi um dia muito positivo: “Os acordos estabelecidos com a Altice terão impactos directos na afirmação do nosso concelho em diversos níveis. Primeiramente, porque ao alargarmos a todos os pontos do território a cobertura de fibra óptica estamos a possibilitar à comunidade por inteiro, o acesso a fluxos de informação muito mais acelerados, capazes de suportar mais eficientemente aplicações de voz, dados, multimédia e vídeo”.

O autarca considera ainda que “o contributo que é dado pela Altice ao projeto Algarve Tech Hub, no qual estamos muito empenhados, permite-nos alargar horizontes para todos os empreendedores, que cada vez mais procuram o Algarve e Faro, como um polo de inovação, dinamismo e empreendedorismo e reforça a oportunidade para sermos a casa de mais empresas tecnológicas, serviços de inovação e start-ups nacionais e de outros países”.

Rogério Bacalhau destacou também a importância dos acordos para a UAlg e para a região: “Em última análise, aumentámos para Faro, para a Academia e para o Algarve, a nossa capacidade de atrair emprego e investimento qualificado em áreas muito diversificadas, aspecto que fica claramente reforçado com a notícia, também conhecida hoje, sobre a realização em 2019, de um grande fórum sobre a digitalização do turismo aqui, no nosso concelho.”

Para Alexandre Fonseca, o alargamento da rede “será determinante para a criação de valor e de investimento privado, ajudando a captar mais empresas e investimento para a região com criação de mais emprego”.

