Regata fortalece laços entre Lagos e Palos de la Frontera

Após dois anos de suspensão, a Regata dos Portos dos Descobrimentos regressou para a sua 31.ª edição, a qual decorreu entre 8 a 10 de julho, com partida em Lagos e chegada na cidade espanhola de Palos de la Frontera.

A Regata Portos dos Descobrimentos é uma prova anual, organizada pelo Clube de Vela de Lagos e pela Escuela de Vela de Palos de la Frontera (com apoio de ambos os municípios), com partida e chegada alternada entre as duas cidades.

Na edição de 2022, a partida ocorreu em Lagos, a 08 de julho, tendo a cerimónia de abertura decorrido na Marina de Lagos com a presença do executivo municipal, as vinte e nove equipas participantes, empresas locais ligadas à náutica e Dom Carmelo Romero, Alcaide de Palos de la Frontera.

A cerimónia de entrega de prémios (troféus e pecuniário) e encerramento (Puerto Desportivo de Mazagón) decorreu a 10 de julho e também contou com a presença do executivo municipal de Lagos, entidades locais patrocinadoras do evento, associações representativas de Palos, corpo técnico e participantes.

A embarcação espanhola Sayonara Light foi a vencedora da regata, tendo chegado a Mazagón pelas 12:21 desse dia.

A regata regressa em 2023, desta vez com partida em Palos de la Frontera e chegada a Lagos.