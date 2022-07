“Regenerar o Porto da Baleeira” foi tema de debate em Vila do Bispo

No âmbito de uma parceria entre o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) e o município de Vila do Bispo, os docentes e alunos do Mestrado de Design para a Economia Circular, promovido pela referida Instituição, desenvolveram um projeto piloto designado de “Regenerar o Porto da Baleeira através de Soluções com Base na Natureza”.

Tratou-se de um projeto participativo aplicado que decorreu entre os dias 23 de junho e 07 de julho, nas instalações do Centro de Interpretação da Lota de Sagres, no Porto da Baleeira.

O objetivo passou por refletir sobre possíveis soluções de regeneração do território, através de propostas desenvolvidas com os cidadãos, com enfoque em dimensões inovadoras, materiais e imateriais, com vista ao estabelecimento de relações mais efetivas e afetivas entre Porto da Baleeira e a Vila de Sagres.

Os workshops contaram com a participação de cidadãos ativos da comunidade local, empreendedores locais, representantes da Associação de Armadores de Pesca de Sagres e da Docapesca, autarcas e responsáveis técnicos do município.

Os resultados do processo foram apresentados no dia 07 de julho a todos os participantes do projeto. “Os processos desenvolvidos permitem ativar um sentido de cidadania participativa e de corresponsabilização social para a construção de territórios mais sustentáveis, circulares e orientados para a comunidade, contribuindo ativamente para salvaguarda, conservação e valorização do património natural e cultural da área intervencionada”, refere a autarquia em comunicado.