Região assinala Dia da Europa com debate sobre alterações climáticas

Trinta anos após a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve vai reunir especialistas para a assinalarem o Dia da Europa (09 de maio). O tema em debate serão as alterações climáticas.

A CCDR Algarve convidou para a conferência o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CNADS), Filipe Duarte Santos, e Luis Filipe Dias (coordenadores do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas), António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e Pedro Coelho, diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente.

Moderada pelo jornalista Duarte Baltazar (RTP), a conferência decorre no dia 09 de maio, pelas 16:30, no auditório da sede da CCDR Algarve, em Faro, seguindo-se um concerto musical pela União, na portaria do edifício, com a participação da Associação Filarmónica de Faro e do Grupo Coral Ossónoba.

A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, entrou em vigor em 1994, tendo sido proposta no Rio de Janeiro em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Posteriormente, em 1997, foi aprovado o Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 2005 e estabeleceu metas para a mitigação das alterações climática. Mais tarde, com o Acordo de Paris, que entrou em vigor a 04 de novembro de 2016, reforçou-se a implementação da Convenção, para fortalecer a resposta global à ameaça das alterações climáticas no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para a erradicação da pobreza.

Dada a sua posição geográfica, Portugal é um dos países europeus mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas e a região do Algarve é uma das mais expostas a um conjunto de vulnerabilidades climáticas, potencialmente agravadas num contexto de alterações climáticas, as quais terão impactos sobre diferentes áreas e setores socioeconómicos da região.

No dia 10 de maio, as comemorações prosseguem em Monchique, realizando-se várias atividades sob o lema “Europa e Juventude: Que futuro?” envolvendo autarquias locais, comunidade educativa e diversas entidades locais e regionais.

O Dia da Europa 2022 no Algarve é uma iniciativa conjunta da CCDR Algarve, Europe Direct Algarve, Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, em parceria com AMAL, Universidade do Algarve, municípios de Faro e Monchique, Associação Vicentina, Associação Filarmónica de Faro e Grupo Coral Ossónoba.