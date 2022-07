Região passa para alerta laranja de risco de incêndio

O distrito de Faro passa de alerta vermelho para laranja, devido ao risco de incêndios rurais, segundo o anúncio feito esta terça-feira pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

Os distritos de Faro e Beja, que estiveram entre segunda-feira e terça-feira em alerta vermelho, o mais elevado do estado de alerta especial para o dispositivo de combate a incêndios rurais, vão agora passar para alerta laranja.

Segundo André Fernandes, que falava aos jornalistas após uma reunião com membros de várias áreas governativas para avaliar as condições meteorológicas e o risco de incêndio, os reforços operacionais vão manter-se nos distritos em alerta laranja e nos distritos do interior das regiões Norte e Centro.

Na sequência do incêndio em Sines, que deflagrou ao início da tarde desta segunda-feira, o comandante nacional confirmou que foi afetada uma casa de primeira habitação e que 82 pessoas foram evacuadas para duas zonas de concentração de apoio à população, estando já a regressar às suas habitações.

Já foi também restabelecido o trânsito de todas as estradas afetadas pelos dois incêndios, nomeadamente a A2 e o IC1 na zona de Silves e na N2 em Penacova.

No início da conferência de imprensa, em que a secretária de Estado da Proteção Civil anunciou a decisão de não regressar à situação de alerta, Patrícia Gaspar aproveitou para deixar um agradecimento aos operacionais que estiveram no terreno a combater esses fogos.