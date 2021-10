“Região Resiliente 2.0” vai criar plataformas para prevenir catástrofes

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) iniciam esta quinta-feira, dia 21 de outubro, o projeto “Região Resiliente 2.0” destinado a criar uma solução inovadora para a conceção de plataformas locais para redução do risco de catástrofes, anunciou a ANEPC.

Para o efeito, as três entidades estabeleceram um protocolo de cooperação, o qual define o Algarve como a região piloto deste projeto, atento o seu papel particularmente ativo na implementação, à escala regional e local, dos princípios da Estratégia Internacional para Redução do Risco de Catástrofes, instituída pelas Nações Unidas através do Quadro de Sendai 2015-2030.

O projeto pretende promover a participação ativa dos cidadãos, das universidades, das empresas e dos serviços públicos nos esforços globais de criação de comunidades mais resilientes. Tal será obtido através da integração das medidas de redução do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas nas políticas locais, em linha com os objetivos da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030.

Com uma duração de nove meses, o projeto “Região Resiliente 2.0” irá abranger os 16 municípios que integram a AMAL, englobando quatro fases: capacitação imersiva para os elementos da equipa do projeto;

investigação com trabalho de campo destinado a avaliar os desafios localmente existentes; conceção e desenvolvimento de uma solução em cocriação com todas as partes envolvidas; experimentação e validação da solução entre todas as partes envolvidas.

PUB