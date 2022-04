Região volta a ter este ano o maior número de praias com Bandeira Azul

O Algarve conta este ano com 86 praias galardoadas, todas elas costeiras, com 13 dos 16 concelhos a serem contemplados. Para surpresa de alguns, a praia de Dona Ana, em Lagos, saiu da lista das praias galardoadas. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Associação Bandeira Azul Europa (ABAE).

Portugal conta este ano com 431 praias, marinas e embarcações galardoadas com Bandeira Azul, mais 32 do que em 2021, com um aumento de praias fluviais distinguidas com o galardão.

O anúncio foi feito no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, em Cascais, pelo presidente daquela associação, José Archer, que salientou, na cerimónia, que o número este ano “é quase 15 vezes superior ao número de há 25 anos”.

Na próxima época balnear vão hastear a Bandeira Azul mais 21 praias, mais duas marinas e mais nove embarcações de ecoturismo do que no ano passado.

Este ano, voltou a realçar-se o crescimento “contínuo e seguro das praias fluviais”, o que, segundo os responsáveis do programa, “evidencia a aposta dos promotores na qualidade destas zonas balneares e das áreas envolventes”.

No entanto, o maior crescimento desta edição é o do galardão para embarcações de ecoturismo, que conta com mais nove embarcações, de cinco novos operadores, e, desta forma, passa a estar presente em todas as regiões, exceto nos Açores.

Em 2022 continuam as comemorações dos 35 anos do programa Bandeira Azul, com o mote “Ajuda o Mar a Contar Outra História”.

Para assinalar os seus 35 anos, o programa apresenta também uma estratégia que “apela à consciência coletiva dos portugueses” e os “motiva dizendo que ainda é possível mudar o fim desta história”.

De acordo com José Archer, também o tema da recuperação de ecossistemas continua em 2022, “uma vez que não se esgota num ano” e porque a FEE (Fundação de Educação Ambiental, na tradução da sigla inglesa) e a ABAE estão alinhadas com a Década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas.

“GAIA 2030 é a estratégia desenvolvida pela FEE para abordar as três maiores ameaças ambientais, durante a próxima década: alterações climáticas, perda de biodiversidade e poluição ambiental”, salientou.