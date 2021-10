Régis Vincent apresenta exposição em Faro

O artista Régis Vincent apresenta a partir do dia 30 de outubro a exposição “Ciclos & Repetições” na Associação 289, em Faro, que pode ser visitada até dia 4 de dezembro.

Esta exposição quer mostrar ao público “um conjunto de obras onde se pode observar o percurso e as transformações das formas no processo criativo do artista”, segundo o comunicado da mostra de Régis.

“Uma forma orgânica sobressai nesse processo, repetindo-se continuamente sobre si própria, perpetuando-se ao longo das diversas re-visitações que o artista vai fazendo, explorando repetida e obsessivamente as possibilidades de a representar, numa vontade renovada de explorar, criar e recomeçar de novo”, acrescenta.

Régis Vincent é licenciado em Artes Visuais pela Universidade do Algarve e tem participado em diversas exposições coletivas como o Bivar, a Oilgarve e no Festival MED.

Nesta mostra, “as linhas vão-se transformando em formas, as formas vão adquirindo a materialidade de objetos e os objetos voltam a ser linhas, levando o artista a não procurar algo exato, mas realizando sim um exercício de procura da forma, em repetição, criando ciclos”.

A exposição pode ser visitada de quinta-feira a domingo, entre as 15:00 e as 19:00.

