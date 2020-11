Registadas 53 ocorrências devido ao mau tempo em Olhão

Entre as 17:00 e as 20:00 de quinta-feira foram registadas 53 ocorrências devido à precipitação intensa que ocorreu no concelho de Olhão, com um acumulado de 47 mm, anunciou a autarquia.

O pico de maior intensidade da chuva foi registado às 19:00 e “verificou-se uma sobrecarga nos sistemas de drenagem artificiais existentes, bem como o transbordo das principais linhas de água, o que provocou vários episódios de cheias e inundações um pouco por todo o concelho, com principal incidência no perímetro urbano da cidade”, segundo o comunicado.

Entre as 53 ocorrências registadas, a sua maioria estava relacionada com inundações, que provocaram constrangimentos na circulação rodoviária.

As vias afetadas já foram reabertas, mantendo-se apenas interdita a circulação na passagem desnivelada de Olhão, que ficará solucionada ainda durante esta manhã.

Para responder às ocorrências, estiveram envolvidos meios das Juntas de Freguesia, Empresas Municipais, Serviços Municipais e Polícia Municipal com o apoio do Corpo de Bombeiros Municipais de Olhão, Sapadores de Faro, Faro Cruz-Lusa, São Brás de Alportel, Albufeira, São Bartolomeu de Messines, Lagoa e Portimão.

A Câmara Municipal de Olhão revelou ainda que apenas foram registados dados materiais, “não havendo feridos a lamentar”.