Registo Civil de Olhão sem emissão de documentos, denuncia PSD

A Comissão Política do PSD denunciou o contínuo declínio dos serviços prestados pelo IRN - Instituto dos Registos e do Notariado - em Olhão, tendo esta quinta-feira constatado no local a contínua ausência de funcionários, alegadamente por motivos de baixa médica, segundo informação do agente da PSP destacado para fazer o controlo da entrada de cidadãos à porta deste serviço.

De portas abertas, sem possibilidade de marcação online, o serviço está a funcionar em regime de serviços mínimos, apenas com uma funcionária.

Por limitação de recursos humanos, neste momento apenas é possível ativar a assinatura e chave móvel digital e levantar cartões de cidadão já emitidos, estando suspensos os serviços de emissão de quaisquer documentos, acrescenta o PSD Olhão.

Os cidadãos que procuram a emissão de cartões ou passaportes estão a ser encaminhados para outros concelhos, conforme presenciámos no local.

Os sociais-democratas consideram que “esta situação já ultrapassou o limite do razoável, colocando em causa o funcionamento de um serviço público fundamental para os Olhanenses”.

“Por testemunhos vários, confirmámos que esta dificuldade se prolonga há demasiado tempo, sem que o executivo Municipal do PS se tenha pronunciado publicamente sobre o assunto”, criticam.

Consideram inaceitável que os olhanenses tenham de se deslocar a outros concelhos (sendo que o mais próximo – Faro – fica a 10 quilómetros de distância), para verem resolvidos assuntos tão fundamentais como a simples emissão de um documento.

“Reiteramos que é vergonhoso que o executivo Municipal do PS trate os Olhanenses desta maneira, sem revelar qualquer esforço, nem fazer as diligências públicas necessárias junto do Ministério da Justiça, para a regularização urgente dos Serviços do IRN em Olhão”, conclui o PSD.