Reis Magos visitam Vila Real de Santo António e Castro Marim

Os Reis Magos da localidade raiana de Ayamonte (Espanha) visitam Vila Real de Santo António (VRSA) e Castro Marim, este sábado, 5 de janeiro. No domingo haverá mais um desfile de Dia de Reis na localidade de Castro Marim.

A iniciativa de sábado faz parte das atividades da Eurocidade do Guadiana e das celebrações de Natal. Recria a tradição da “Cabalgata de Reyes”, cortejo que atrai centenas de pessoas até às ruas das cidades e vilas espanholas.

A atividade começa em Castro Marim, prevendo-se a chegada dos Reis Magos a VRSA às 11h00. Através desta parceria, as três localidades partilham a cultura e as tradições que marcam a identidade de cada um dos municípios raianos.

A visita integra um cortejo pelas ruas de VRSA e pela Praça Marquês de Pombal, onde se encontra instalada a Aldeia de Natal. O percurso terminará com a distribuição de doces e ‘confetti’ para os mais novos.

Às 14h30, os Reis Magos deslocam-se de ‘ferry’ até Ayamonte para dar início à tradicional “cabalgata” daquela localidade espanhola, às 15h00.

A Eurocidade do Guadiana foi criada em janeiro de 2013 pelos municípios de Ayamonte e VRSA, mas em maio desse ano foi alargada com a entrada da Câmara de Castro Marim.

A partilha de equipamentos, a criação de uma marca turística conjunta e a realização de eventos comuns em ambos os lados da fronteira são os seus objetivos principais.

Castro Marim: Junta organiza desfile no domingo

No dia seguinte, domingo, a Junta de Freguesia de Castro Marim organiza mais uma edição da “Cavalgada de Reis”. O desfile começa no Monte Francisco, às 16h30, e a chegada à vila de Castro Marim (Casa do Sal) está prevista para as 17h30. A iniciativa marca o encerramento da Casa do Natal, que acolheu nas últimas semanas o presépio de sal. A organização promete bolo-rei, bolo-rainha e outras iguarias.