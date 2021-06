Remate certeiro: A Amêndoa fez dois anos. Agora culpem os Bombeiros

OPINIÃO | NETO GOMES

Mesmo que quiséssemos, não nos era possível fugir ao extraordinário trabalho de João Prudêncio, mais um, escrito na semana passada, com o título O melhor cão do mundo é algarvio e ainda a escolha, por mim, de um subtítulo na página 5, um cão de trabalho e companhia – Das pescas à terapia do autismo. Eu direi mais: A TODAS AS FORMAS DE TERAPIA…



João. O teu trabalho, como sempre, está modelado pelo jornalismo de classe que sempre fizeste, e de que o Algarve, já tinha saudades.



Contudo, pegando na tua reportagem, mas também por magnifica coincidência, venho aqui lembrar, que hoje, dia 21 de Junho, quando estou a escrever o meu Remate Certeiro faz anos a minha «neta» mais nova, a Amêndoa, uma cadelinha de água, que é de arrasar em todos os seus comportamentos. Até tenho momentos em que ela conversa comigo.



Bela, atraente, feliz, amiga, pura. Que saudades que tenho quando os homens eram assim…



Companheira fidelíssima, em todos os instantes, até quando dorme, pela alegria com que olhamos a todos os seus movimentos. Até consegue acompanhar e igualar os movimentos da minha esposa, quando está a fazer Yoga.



Faz muito tempo, tivemos connosco, e ao longo de muitos anos, o Maradona, que era um Cocker Americano [com passaporte português], que era um cão de igual modo incrível, talvez com grande vocação para ser cão-polícia, e daí talvez a única frustração que lhe conhecemos, pois o Maradona deixava todas as pessoas entrar em nossa casa, mas não deixava ninguém sair. Aliás, pelo facto de não o termos candidatado a cão-polícia, teve alguns dois ou três meses sem nos falar…

Mas voltemos à nossa «neta» Amêndoa, para voz dar conta, que se não víssemos, não sentíssemos, não estivéssemos sempre tão perto dela, não acreditávamos.



No mar, no rio, em terra, ela é a dona de todos os espaços, é de uma familiaridade incrível, difícil de explicar, sempre por perto, acompanhando tudo e todos, e mesmo quando nos rebolamos na areai da praia, na piscina ou no mar, ela é sempre a primeira a fazê-lo. E enquanto lá estamos ela está sempre por perto, vigilante.



Tem dias que a vida se zanga connosco e nós nos zangamos com a vida. Ou chegamos a casa cansados, do trabalho, da escola, de algumas pessoas, mas a recepção que ela nos faz, a pureza dos seus beijos e dos seus abraços, a lealdade com que nos compreende, como nos estima e como nos ama, passam para além da vulgaridade da escrita e nem sempre, mesmo juntando todas as letras, somos generoso, justos, verdadeiros para com ela.

Amêndoa junto dos “primos” Sofia e Manuel



Fez agora dois anos que chegou a casa dos meus netos, Guilherme, Maria e Manuel.

Quando entrou em casa, nenhum deles, nem nós, queríamos acreditar no que estava diante dos nossos olhos, não pela sua pequenez, tinha pouco mais de um mês, mas pela sua beleza, pela sua proximidade, pela indiscritível [em jornalismo não se deve escrever essa palavra] familiaridade que conquistou em todos nós, de tal forma, que até parecia que nos conhecia há muitos anos.



Não tem treinador, nem treinadora, antes, tem uma enorme família, que lhe ensina o essencial, isto é, a ser feliz, bem-educada, presente e apaixonada por todos nós. E rapidamente, creio que no minuto seguinte a ter chegado ao convívio dos meus netos, aprendeu logo a importância que tem em cada um deles, em todos nós.



Sabe tudo, conhece tudo, e já deu provas, de mesmo sem grandes treinos, de estar à altura de corresponder a todas as exigências.



É uma cadela de água, não tem dono, porque é tratada como uma filha, uma irmã, uma neta, uma prima, logo é especial, porque também é uma companheira de todos os momentos, muito obediente e disciplinada. Às vezes falha. E quem não falha? Então não leem os jornais e não escutam a radio e as televisões?



Até os homens falham e roubam. E a Amêndoa tem dias que também falha e também rouba, mas são gestos, que nos fazem rir, não são como os gestos dos homens, que nos fazem chorar e até perdemos a força de Contra [estes canhões] Marchar, Marchar…



Visita semanalmente o cabeleiro, onde é recebida com pompa e circunstância, depois quando chega deste magnifico acontecimento que ela adora, vem um espanto, parece uma Princesa, com um laço cor-de-rosa e brilhantes no nariz. E o cheiro? Nação valente e imortal…

Todos desejamos acariciá-la e ela sabe, como é BOA e BELA e após alguns instantes de adoração colectiva, só nos falta fazer a ONDA, a majestosa Amêndoa, que hoje faz dois anos, deita-se de barriga para o ar e começa a fazer YOGA…



Mas aquele tratamento, aquele penteado, aquele assim a modos de NÃO ME TOQUES, dura poucos minutos, pois num instante vamos encontrá-la na piscina, com um olhar tão sereno e feliz, que até parece que nos está a pedir um GIN.

Sou Republicano, mas a Amêndoa é uma verdadeira Princesa, e ela sabe e conhece bem o protocolo, porque ocupa todos os nossos espaços e foi ela que me ajudou a escrever os últimos artigos, quando muito recentemente fui assaltado por poeiras na vista.

Retirou-me do computador, e lá estava ela à secretário diante do teclado, somando letras e ajudando o avô Gomes.

Generosa como sempre a rever

os trabalhos do avô Gomes



Princesa de encantar, com ela todos os momentos valem, também pelo seu andar, tipo passerelle, pelos seus saltos, pelas diferentes posições em que dorme, mas sobretudo pela sua paixão por nós, e pela importância pedagógica e terapêutica que tem em toda a família.

É um facto que temos muitas saudades do Maradona e estas saudades ficaram menos enovoadas quando a Amêndoa entrou nas nossas vidas, que até trouxe junto de nós uma humildade diferente, pois ao contrário do Maradona, nunca quis posições sociais, ou seja, candidatar-se a cão-polícia.



A Amêndoa é uma ternura para todas e todos. Até a minha neta Sofia [dois anos e meio] que o meu Manuel trata por Capital da Bulgária tem com ela uma cumplicidade impressionante, pois a Amêndoa toca-lhe com um carinho incrível, acompanhando-a, acariciando-a e deixando que a Sofia lhe faça todas as meiguices.

A Amêndoa nunca foi treinada, mais possui tanto de generosidade e inteligência como de talento, pois é ela, que centra para o meu Manuel marcar uns golitos de cabeça.

Todo o talento, paixão, proximidade, companheirismo, lealdade e todas as formas de terapia, estão em todos os comportamentos e acções da Amêndoa. Ela é uma de nós, em todos os momentos, e é tratada, como uma de nós. E quando ela provoca o Guilherme?



Tal como o Maradona, também não gosta de ficar sozinha, o que é raro. E quem gosta? Já bastam os idosos que por vezes são abandonadas, porque tem dias, que o País, olha mais para o umbigo que para a barriga, o que nos traz a ribalta a velha canção popular:

A panela ao lume e o feijão está cru…Pudera. Ninguém sabia onde encontrar o feijão.

Limpeza dos terrenos sem o efeito de dominó. Depois digam que a culpa é dos Bombeiros

Agora culpem os bombeiros



Já está na forja a nova época dos incêndios. Nem sabemos se existem aviões ou se eles funcionam.

O que sabemos é que se podem renovar os incêndios de Pedrogão.



O que sabemos é que o chamado segredo de justiça, afinal a justiça também tem segredos, impede que todos as reconstruções, quatro anos depois, ainda não estejam concluídas.



O que sabemos é que o memorial às vítimas vai custar uma pipa de massa. Mais barato teria sido a limpeza dos terrenos, que talvez tivessem evitado a catástrofe.

O que também sabemos, é que as LIMPEZAS DOS TERRENOS não tiveram o efeito de dominó…encalharam numa pedra qualquer.

O que sabemos, é que no Algarve temos um mapa verde dramáticas ignições:

Monte Gordo, Castro Marim (Altura), Tavira, Olhão, Faro (aeroporto), São Brás de Alportel, Vale do Lobo, Quinta do Lago, Garrão, Quarteira, Vilamoura, Loulé (barrocal e serra), Silves, Monchique. Enfim, todo o Algarve vive sob esse cutelo, perante uma limpeza que encalhou na engrenagem. E a Protecção Civil sabe?



Depois não culpem os Bombeiros.

Neto Gomes

