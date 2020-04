REMATE CERTEIRO: A Corvina do Zé Cruz, que foi pescada, em Marés Travessas

OPINIÃO | NETO GOMES

Eu bem queria fugir disto mas não consigo, porque sinto, que estamos mais enrolados que um repolho, porque também nos confere a liberdade de sermos tratados como gente, e não atormentados por canais de televisão que nos tiram o sono, nos roubam a esperança, e cada momento de informação, é um tempo de complicação.



Eles são estudos e mais estudos, avaliações e mais avaliações, universidades e mais universidades, quando o que precisamos apenas é que nos digam quais são as regras, quantos estão infectados, quando estão nos cuidados intensivos, quantos estão recuperados, e FUNDAMENTALMENTE SE TEMOS MATERIAL DE SEGURANÇA, NÃO APENAS PARA PERMITIR A MELHOR INTERVENÇÃO POR TODOS AQUELES QUE ESTÃO NA LINHA DA FRENTE, e para cada um de nós, fechados em casa, isto é, se as mascaras são mesmo para utilizar.

Reúnam, joguem às moedas, façam o melhor que a inteligência vos permita e decidam. Decidam rápido. Claro que todos sabemos que existem máscaras para todos, mas decidam de uma vez por todas.

É que num repente, aparece o Dr. Marques Mendes, a dar palpites, quase que sabendo o que se passa no governo.



Há muitos anos, faleceu um garoto no Hospital de Faro, que ali entrou com um braço partido. Puseram gesso e nunca mais passaram perto dele. Só quando o cheiro já era insuportável, de nada valendo a transferência para Lisboa, é que se deu conta da situação irreversível, e o menino (de sua mãe) acabou por falecer.

Em certa altura, numa das conferências de imprensa, que deram algum abalo, na dúvida, de se saber como é que as notícias chegavam cá fora, questionei, aliás, está escrito (e sei que não fui muito feliz: – Bem! se as notícias chegam cá foram só existe uma possibilidade, oh os jornalistas andam a dormir com a mulher dos médicos, ou os médicos andam a dormir com a mulher dos jornalistas.

A coisa ficou brava, por isso apelo, a não ser que sejam casos tremendo, reduzam as conferências de imprensa. Ficaremos todos mais aliviados.



Eu tinha prometido ao director Fernando Reis, que iria fugir um pouco do coronavírus, até porque a minha idade já não conta para muito, de forma a aligeirar a escrita e a permitir que o pessoal assentasse melhor a cabeça na almofada.



Pensei, pensei e fui à estante reler dois ou três livrescos, e resolvi pegar nas MARÉS TRAVESSAS, do José Cruz, que no rodapé da capa, tem o seu nome completo: José Estevão Cruz.

Li e reli, os seus onze contos, desde o Seis até à A Corvina e fiquei por este delicioso conto. Aliás, recomendo mesmo a leitura das Marés Travessas, e se conseguir fechar os olhos em cada parágrafo, então irá encontrar os lugares, as pessoas, as retamas, os barcos, as corvinas, e muitos «Ti Palitos», com outros alcunhas, alcunhas autênticas, que são a memória de todos nós. Palitos, que muitas vezes chegavam almareados, pela força do cachão, nos barcos da carreira, Vila Real de Santo António/Ayamonte e vice-versa, que eram o ganha pão de gente sem conta, isto é, apenas com conta e dívidas na mercearia.



Leiam, pois, José Cruz e outros autores, leituras que nos ajudam a combater as ameaças do mundo novo, enquanto não fazem correr na televisão, nem que seja no Canal da Assembleia da República, o Pai Tirano, O Leão da Estrela, ou aquele filme onde o Vasco Santana engana as tias no curso de medicina.



Bem. Por agora, aqui vai A Corvina, que está selada na página 139, das Marés Travessas:

“O sargento suava em bica, a acusar o bafo interno da farda.

Era duas horas da tarde, no pino do Verão, a menos adequada ocasião para passar revista ao posto fronteiriço da Ponta da Areia.



Dever é dever, pensava. Nessa tarde teria de visitar todos os postos do concelho. O próximo seria o dos três paus, na fornalha do pinhal, onde não esperava encontrar a mais leve brisa. O uniforme de ganga estava dividido em duas cores, a original, cinza e nova, cinzento molhado, pela abundante transpiração.



Estava irritadiço, apenas pela brasa da soalheira, embora estivesse dentro do posto, bem à sombra, com os olhos no cântaro da água. Ainda não queria beber, porque lhe tinham medido na cabeça que o líquido lhe perturbaria a digestão.



Pousou os olhos no guarda de serviço. Agradou-lhe aquilo que viu. O jovem, recém alistado, tinha um elevado grau de aprumo e o edifício exalava um odor discreto a lixivia. Não era um desses lingrinhas que sobram da farda. Tinha mãos calejadas e uma musculatura que empurrava ao limite o tecido da farda, insuficiente para lhe conter o físico



Um sorriso ingénuo, algo basbaque, abriu-lhe o rosto. Não era artificial, para lhe agradar. Seria de nascença, era o mais provável, pois o sorriso estava-lhe perfeitamente integrado. Um rapaz do campo, um campónio. Está consciente do seu dever aqui, rapaz?



O guarda limitou-se a abanar a cabeça, assentindo. Não lhe seria permitido insinuar outra coisa, perante um tom de pergunta que apenas buscava confirmação.

– Sim ou não? – insistiu o sargento.

– Sim meu sargento! – respondeu o guarda com o tom mais convicto que arranjou.

– À vontade! – disse, desmobilizando a posição de sentido em que colocara o subordinado – Isto por aqui parece estar bem. Espero encontrar tudo na mesma ou melhor, na próxima vez que aqui venha. – Boa tarde!



Saiu e o guarda acompanho-o à porta, a fazer as honras de despedida, agradado com o resultado da inspecção. O Volkswagem de serviço da Guarda Fiscal afastou-se pela estrada da Ponta da Areia, na direcção da vila, escondendo-se para lá dos edifícios dos estaleiros navais.



O guarda alapou-se à parede leste, no páteo do posto, para aproveitar a sombra magra que já permitia algum refresco ao corpo suado, com a ajuda da leve brisa que sopra húmida de levante. A vista era magnífica daquele ponto elevado sobre uma duna alta da margem do rio. O Guadiana corria forte e tranquilo ali tão perto da foz, quase em fim de vazante. Fazia largos remoinhos em torno das ruínas da que teria sido uma fortificação da antiga Santo António da Arnilha, comida pelas águas com o passar dos séculos. Entre as rochas, a maré corria ao contrário, dando a ilusão de estar na enchente. Algumas crianças chapinhavam água na areia da margem, frente ao restaurante onde os pais comiam…



Ainda não tinha chegado os pescadores da tarde, para enfileirar o ti palito, o único que ali estava desde o início da maré. Chamavam-lhe assim pela adoração que tinha pelos «palitos la Reina», uma bolacha oblonga e muito açucarada, trazida de Espanha. A mulher comprava-as para fazer o doce «bem-me-sabe», mas ele, pela calada, tirava-as do frasco e comia à dentada.



À dentada com uma maçã estava ele. Armara três alinhavões, um no centro da popa e dois nos toletes, com penol comprido e anzol grande, à espera de pesca grosa. Ocasionalmente, retesava as linhas, para ver se tinha peixe, largando-as com displicência, fiado na maré que as esticava.



O movimento do rio, àquela hora, era muito escasso. As traineiras já tinham entrado a barra há muito tempo. Apenas a proa de um barco espanhol assomava para cá da barra, mas ainda vinha longe.



Ti Palito levantou-se mais uma vez, para auscultar as linhas. O guarda ficou a observá-lo cheio de curiosidade. Era mais provável ferrar peixe no fim da vazante. O pescador acendeu um cigarro. Ficou a fumar com a mão esquerda e com a linha da popa segura entre os dedos da mão direita. Do alto do posto, o guarda era senhor de toda a cena. Viu um puxão forte esticar o braço do Ti Palito e viu-o retesar a linha para prender o peixe. O cigarro foi atirado à água pelo pescador. «Parece que ferrou qualquer peixe de jeito», pensou o guarda, redobrando a atenção sobre a manobra. Passou a linha para a mão esquerda, baixou-se e, com a direita, agarrou o rolo bobinado para o colocar sobre o banco da popa. Começou a trabalhar o peixe, largando a linhas aos poucos.



Do alto, o guarda via o fio ziguezaguear para a esquerda e para a direita, a cerca e trinta metros do bote, indiciando que o peixe teria mais de uma dezena de quilogramas. Arrotou, estava satisfeito com a sardinhada que tinha comido no quintal, ao almoço, antes de fazer o turno da tarde.



Durante cerca de quinze minutos, Ti Palito trabalhou o peixe, procurando vencê-lo pelo cansaço. Pela resistência, e nestas coisas os pescadores experimentados pouco se enganam, tinha ferrado uma corvina. Com o entusiasmo cometeu a imprudência de se pôr de pé sobre o banco da popa, fiado na mansidão das águas, sem ondulação.



O guarda viu o desenho do desastre. Ti Palito, inadvertidamente, tinha enfiado a chinela no centro do rolo da linha da pesca que corria, à medida que dava mais folga ao peixe para se cansar, Não mais encontrou explicação para o comportamento que teve a seguir.



Entrou a corre no posto, pendurou a arma, despiu a farda até ficar em cuecas, abalando a correr duna abaixo na direcção do rio. Lançou-se à água num ponto mais a montante, na distância que calculou suficiente para descrever uma parábola, a contar com a correnteza.



Estas decisões premonitórias que nos acodem não têm explicação verosímil. As nossas vidas estão delas cheias e as consequências, positivas ou negativas, afectam-nos para o resto da existência.

Para salvação da vida de Ti Palito foi decisiva. O guarda entrou no bote no momento exato em que a linha, puxada pela corvina, tinha ficado enrolada na perna, de tal forma que o derrubou e fez cair na água. Com um dos braços, ainda conseguiu agarrar a amurada, em desespero, enquanto o corpo era sacudido pela corrente e pelos arrepelões da corvina.



Em terra, as pessoas no restaurante aperceberam-se da tragédia eminente, correndo aos gritos de ajuda, impotentes, enquanto o dono telefonava para os bombeiros, para virem socorrer o homem. Ninguém reparou no vulto que entrara no barco até que o viram segurar o braço do pescador e puxar para bordo, sentando-o no banco central. Depois também o viram puxar com vigor o fio da pesca, braça a braça, espera a espera, até que sacou da água o peixe luzidio que ficou a debater-se no paneiro, aos pés de Ti palito.



O guarda, pôs-se então a remar, contornou a rocha para não ser visto do restaurante, deixou o barco em terra, disse ao pescador para esperar por ajuda e subiu a duna por entre as retamas, regressando ao posto com o peixe ao colo. Aí, depois de se secar e voltar a fardar, telefonou a um amigo. Quando este chegou, pediu-lhe para ir à lota vender o peixe e entregar o dinheiro na casa do Ti Palito.



Regressou à posição de vigilância, reconfortado pela boa ação, por nada lhe ter acontecido lançando-se à água durante a digestão e por, entretanto, a sombra projectada pela parede do posto estar maior e mais fresca.

Quando o amigo do guarda entregou a Ti Palito o produto da venda da corvina, perguntou-lhe.

– Viste quem te salvou?

– Sim. Estava em cuecas, mas era o novo guarda do posto da Ponta da Areia. Está sempre a olhar para nós. Nem sei como apareceu dentro do bote, naquele momento. Roubou-me a corvina!

– Não roubou nada. Está aqui o dinheiro da venda do peixe. Ele mandou que te entregasse. Logo, vais ao posto e lhe agradeces. Salvou-te a vida e salvou o peixe.

Ti Palito virou-se para o amigo do guarda, indignado.

– Agradecer porquê? Não fez mais que a sua obrigação. É para isso que o Estado existe e lhe paga.

Neto Gomes