Remate certeiro: A minha tia Miká

OPINIÃO | NETO GOMES

A minha tia Miká a quem roubaram o vaso feito de barro vermelho em Loulé, o balão vermelho da Ema e o Chega que caminha mesmo sem botas cardadas

A vigésima contagem dos votos de Trump, sobretudo, os que chegaram por correspondência, fizeram atrasar as péssimas notícias que me foram enviadas pela minha tia Miquelina Batistuta, casada com um argentino, mas a viver há muitos anos em Miami, e tudo se agravou porque a carta tinha sido confiscada, pois julgavam que era mais um voto a favor do Trump.



A minha tia, que na terra era conhecida pela Miquelina Galeão, porque o avô Aparício andava nos galeões, mas que hoje nos Estados Unidos, e naturalmente em Miami onde reside, todos a tratam por Miká, por causa da sua pronuncia, sendo, inclusivé, um dos poucos portuguesas que votou em Biden, ao contrários dos restantes membros da família, sobretudo o seu filho mais velho, o Antony Batistuta.



Na carta que me escreveu, mas que não consegui ler totalmente, porque ela também escreve com sotaque, testemunhei que ela estava muito magoada, por lhe terem roubado um vaso de estimação, que tinha à entrada da casa, no lado de fora.



Desconfiava ela e não estava enganada, que o roubo tivesse sido levado a cabo pelo seu filho Antony, funcionário superior do Holiday Inn, que fica perto da zona portuária de Miami.



Tratava-se de uma peça única, que tinha comprado há muitos anos num oleiro em Loulé, e que fazia parte da entrada de sua casa, na Avenida 118N, a dois quarteirões, da pequena Havana, a que os americanos chamam de Little Havana.



Não consegui ler a carta até ao fim, mas senti que essa desconfiança em relação ao filho era muito forte, primeiro porque ele era um apaixonado pelo vaso, e queria levá-lo para a sua casa nova e depois porque mal a minha tia reclamou, o vaso apareceu no dia seguinte.



Mas antes do vaso reaparecer, foi o bom e o bonito, diga-se num dia que tinha tudo para correr às mil maravilhas, pois consagrava-se o dia da Acção de Graças, mas que acabou por levar a minha tia para o hospital devido a uma arritmia cardíaca, quando viu o filho entrar porta dentro com o vaso…



A minha tia Miká caiu para o lado, parecia fulminada, sendo de imediato socorrida e levada depois para o Jackson Memorial Hospital, situado na 1611 NW 12th Ave, naturalmente em Miami, onde ficou em observação durante vinte e quatro horas.



A carta da minha tia Miká, despertou-me para um cruzeiro que fiz há três anos às CaraÍbas, a partir de Miami, com visitas a Ochos Rios (Jamica), George Town (ilhas Cayman) Cozumel (México), Nassau (Bahamas) e Miami.



Foi nessa ocaisão e antes de embarcármos para o cruzeiro, que resolvemos descobrir este mítico local de Miami, dois quarteirões abaixo da casa da minha tia, onde desfrutamos e vivemos como se estivéssemos numa das ruas de Havana.



De facto, quando percorremos Little Havan, é como se estivessemos em Havana, até no enrolar dos charutos e onde se projectam os cheiros e os sabores da comida típica cubana, como o Ajiaco, os Chicharrones, também conhecido pelos «torresmos», e a famosa Picadinha à Cubana, regados com a famosa cerveja Bucanero ou a Elixir.

Por uma das avenidas de Miami a caminho de Little Havana (a pequena Havana)



Claro que aqui não faltava nada, a não ser o terrível conteúdo da carta da minha tia, devido ao desaparecimento e repentino aparecimento do vaso. Do seu vaso de eleição.



Eu bem queria contar esta história, relendo outra vez a carta da minha tia, mas levei-a no outro dia para o meu arquivo morto, onde fui buscar a árvore de natal, que também fica lá empilhada de uns anos para os outros, e a carta por ali ficou tão atafulhada, que no meio de tantas e belas memórias ainda não consegui recuperá-la.



Eu sei que o vaso era muto bonito, feito num oleiro em Loulé, em barro vermelho, que é o melhor e o mais caro. Agora, os oleiros, quase que já não existem, porque as novas tecnologias, não gostam de mãos e pés milagrosos, e além disso, para que ninguém soubesse que em Loulé e, em todo o concelho, havia muitos oleiros, começaram a construir em cima do barro vermelho, e quem quiser barro vermelho, um grande património louletano, tem de mandar as casas abaixo.



Talvez de aqui a 550 anos, os arqueólogos desses tempos ainda distantes, no cavar das memórias, e como extraordinário achado arqueológico, voltem a encontrar esse barro vermelho.



Pois é, saltaram um muro para roubar o vaso da minha tia, um vaso de estimação, que para ela tinha muito mais importância que um ventilador, daqueles que Portugal comprou mais não funcionam porque falta uma peça, mas tudo leva a querer que lá para o final de Janeiro já funcionem.



É por isso que em cada português existe um Carlos Avelino, a andar em cima do arame, e depois acontecem os agravamentos súbitos, repentinos e a malta vai desta para melhor…



Quase um ano após as incertezas sobre o Corona, continuam a ser as mesmas, e sobre as vacinas, se erguem cada vez mais muros empedrados de dúvidas. Muros que nos tapam toda a visão, outra vez pela forma como a comunicação é feita.



Se esta moldura de informação que parece tão simples, mas para nós é complicada, fará a informação sobre o calendário das vacinas.



Quando é que começa?



Em que locais, por exemplo em Loulé?



Quem nos convoca?



Onde afixam os nomes?



Como é que somos avisados?



Nós sabemos que isto não é nada fácil, mas por favor não compliquem o que já é complicado.



No meio deste pedestal das novas tecnologias, de um mundo que já roda mais que a própria bola do dito, continuam a existir vagas de pobreza. Porra inventem qualquer coisa para matar a fome nos cinco continentes…



Por aqui as lojas de penhores estão na vanguarda, mas o pior é quando temos de penhorar a alma, lá aparecem os sorrisos amarelos que nos acolhem, como que tornando o nosso isolamento mais lamacento, e quase que temos que andar com um kit de sobrevivência, apesar da confiança que temos na comunidade médica e científica e obviamente em António Costa.



Temos de nos manter cada vez mais afastados, também dos fanatismos, das mentiras, das indecisões, perante o pior inimigo de todas as guerras, que é o medo de não acreditarmos, tantas são as notícias que nos caem em cima, e muitas vezes sem uma meia verdade.

Apregoar a existência do Chega já em promovê-lo



Não precisamos de tirar nada de dentro da lâmpada para adivinharmos o que aí vem e não será nada de bom, tantas são as vozes que vão apregoando o Chega, certamente em nome da generosidade da democracia, o que quer dizer que eles para ampliarem o muro nem precisam de mais publicidade.



E a ocasião, mete-nos numa espécie de roleta russa, isto é, se é melhor falar ou ignorar, porque num caso ou outro estará lá sempre a bala.



As eleições para a presidência da República, vão colocar o Chega num espaço político até ontem impensável, porque o esvaziamento das questões sociais, que no fundo são as chagas de todo o mundo, alimentam e fazem proliferar o Chega e outros Chegas, que já saíram da incubadora, e mesmo com algumas fraldas a cheirar má e o rabinho assado, já gatinham e começam a ser uma preocupação dominante, porque agora, como há alguns anos atrás, já não se vai negociar com o queijo limianos, agora a fruta é outra e pode cair de verde.



A propósito, citemos o que escreveu Pedro Adão e Silva, na p.32 da edição do Expresso, de 13 Novembro, com o título Chegar, ver e influenciar. “[…] Ao contrário, o Chega questiona o Humanismo que é o nosso chão comum. Das posições chocantes em matéria penal (uma prova dos nove do compromisso civilizacional) a uma proposta que propõe retirar dos limites materiais à revisão constitucional, alterando a forma republicana de governo e suspendendo o pluralismo, não faltam motivos para se criar um cordão sanitário em volta do Chega.



Há uma velha máxima de Hegel que nos recorda que a História nos ensina que os povos nunca aprenderam nada com a História. O símbolo do PSD é uma evocação de um social-democrata anónimo que, na Alemanha dos anos 30, riscou uma cruz suástica com três setas, simbolizando a frente que se devia unir contra um inimigo comum. Já era tempo de termos aprendido que o vírus do autoritarismo não regressa sempre de botas cardadas.”

A menina que usava o seu balão vermelho para poder respirar



Havia uma menina que todos os dias enchei e esvaziava um balão, enchia e depois colocava uma mola de roupa para o prender.



No dia seguinte, esvaziava o balão para dentro de si.



Tinha tido um sonho, no qual viu que não podia viver sem ar e por isso gostava muito de encher o seu balão, lindo, vermelho, que para si era uma espécie de ventilador.



Um dia, um menino, olhou para ela e perguntou: Ema! Sim, ela chamava-se Ema, – posso ir brincar com o teu balão?

Sim! disse a Ema, e num repente o menino correu aos gritos pela rua fora com o balão na mão.



Segundos depois a Ema já nem ouvia, nem via o menino e o balão, ficando muito triste e chegou a casa em pranto.



Vendo-a assim, a mãe perguntou: – Ema! Minha filha o que se passa? Onde está o teu balão?



E quando a menina se preparava para contar o sucedido, bateram à porta. Abriram e viram que era o menino a quem Ema tinha emprestado o balão.



O balão vinha agora esvaziado e o menino gritou-lhe;

Ema, Ema, Ema, enche outra vez o balão com o teu ar, porque a minha avó precisa de voltar a respirar, ela melhorou com o ar do teu balão.



Ema, percebeu, afinal, que o menino apenas levara o balão na esperança de poder salvar a sua avó, que com graves problemas respiratórios, na pobreza da casa onde viva, no fim da enseda de um bairro onde habitava gente ilustre.



Quase que nos apetecer perguntar, perante o esvaziar do balão da Ema quanto tempo ainda levará o futuro, um futuro que não mantenha a afirmação das desigualdades, que permitem a existência deste frágil sistema de saúde, em que VIVEM ALGUNS PORTUGUESES, ou sobrevivem pela força do balão da Ema e de outros balões de outras Emas por forma a derrubarmos a pobreza, achatarmos como agora se diz, o outro balão, o do tempo deste estranho sofrimento, na esperança de que a vacina que já anda à solta aí pelo mundo, nos permita voltarmos a ser felizes.



Escreve António Damásio, ainda no mesmo contexto: «O grande problema da velocidade a que se pode criar uma vacina é ter a garantia de que não se transformará num problema ainda maior.



Será que a vacina que aí vem, é como o balão da Ema?

Neto Gomes

