REMATE CERTEIRO: A Páscoa que não tivemos e a Mãe Soberana rezando por nós

OPINIÃO | NETO GOMES

A pandemia, não nos deixou, que na Páscoa de ontem, tivéssemos subido em romaria, por aquela calçada amolgada pela história e pelo amor à Mãe Soberana, em orações exaustas de esperança, com o mesmo entusiasmo e fé, como numa noite longa da história, num desassossego de um abalo sísmico e de outras réplicas, nos tivéssemos refugiado em pânico, junto à Ermida, para que nenhum mal nos acontecesse. Era o dia/tarde, de subirmos, e com a ajuda dos Homens do Andor, os homens mais fortes da Vila, trazermos a Nossa Senhora até à Igreja de S. Francisco.



São estes e outros momentos, que a memória já não guarda e dificilmente inenarráveis, que por vezes nos assaltam, como ontem dia 12 de Abril, em que não tivemos a Páscoa que tanto sonhávamos.



No Largo de S. Francisco, sempre a grande foz, onde todos os mares de gente vão desaguar, ontem, em dia da Páscoa, que não tivemos, nunca esteve tão vazio e rasgado de silêncios, mesmo quando já se chamava, Largo Dr. Oliveira Salazar, como se alguém ligasse ao nome, antes à fachada, que mais logo seria iluminada, da Igreja de S. Francisco, que breve acolheria, com o seu grande manto de amor e de fé, Nossa Senhora da Piedade, aos ombros dos homens mais fortes da Vila, escolhidos a dedo, após discussões dos que em lágrimas, mas nunca entendendo, o porquê, de verem a sua força posta de lado, quem sabe se para o ano seguinte.



A pandemia, o coronavírus, esta morte que sai à rua, segundo a segundo em todas as ruas do mundo, não deixou, que a tradicional festa da Mãe Soberana, descesse em ritmo veloz, em cada batida do coração de todos os homens, dos homens mais fortes da Vila, que em danças rítmicas ensaiadas por dentro das suas cabeças, passassem pelo grande e estreito corredor humano, de gente de todos as idades, com crianças penduradas aos ombros dos país, sorrissem e gritassem à passagem da nossa Mãe: VIVA À MÃE SOBERANA. VIVA À NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VIVA AOS HOMENS DO ANDOR, de vozes a calarem outras vozes.



Enquanto se fazem os preparativos lá cima, junto à Ermida, para Nossa Senhora descer, cá em baixo, no Largo, junto ao vendedor de castanhas, são seguramente as últimas castanhas da época, dois meninos jogam ao pião. Mais à frente, agora ao lado, da barraca que vende o torrão, vindo de Espanha, pois D. Paco, que vive em Isla Cristina, numa falta, outras crianças, jogam às escondidas, ao som do grito das mães: Hó Maria, Joana, Carlos, Francisco, Joaquim, Manel, venham para aqui. A Nossa Mãe está a chegar. Olhem os foguetes…



A Algazarra é tremenda, mas festiva. Terços se desdobram em cada mão, com as continhas, bem contadas, em casa Avô Maria silenciosa.Meninos. Meninas, não se afastem mais. Olha os foguetes. Escutem. A Nossa Senhora vai começar a descer…

O Povo chama, esta procissão da Páscoa, como a Festa Pequena.

O ano passado, pela primeira vez, o Padre Aquino rompeu com esta força tradicional e histórica do povo, ao acentuar:

Não existe a Festa Pequena. A Festa de hoje e a que irá acontecer, de hoje a 15 dias, são FESTAS GRANDES. A MÃE SOBERANA, A NOSSA MÃE, TERÁ QUE SER SEMPRE, HOJE OU DAQUI A 15 DIAS, A FESTA GRANDE…

Algum povo, eu não, tiveram dificuldade em engolir a força deste pensamento, dito em voz alta, firme, segura. Tão segura como a fé, numa espécie de anúncio, dito pelo Padre Aquino.



Ontem, no dia 12, Abril, Domingo de Páscoa, não ocorreram à velha e histórica Vila de Loulé, hoje cidade, os milhares e milhares de forasteiros e repetidamente e em cada ano acontece, com os louletanos cheios de orgulho, por a Mãe Soberana chamar à sua terra tanta gente, que nem sequer se consegue contar quantos são.



A Banda Filarmónica de Loulé, daqui a 15 dias, contando também a Banda de Pinhal Novo, acaba de chegar lá em cima, junto da Ermida, e ainda que aquelas e aqueles com mais falta de ouvido devido à idade – que escolheram a melhor roupa domingueira, engavetada deste o ano passado, – não consigam escutar, ouve-se outra vez: VIVA À MÃE SOBERANA. VIVA À NOSSA SENHORA DA PIEDADE e logo a seguir a primeira quadra do Hino:

Ó doce Mãe da Piedade,

Ó Maria imaculada

Sede para sábio e rude

A nossa mãe muito amada. […]

O canal humano, por onde vão passar os homens do andor, os homens mais fortes da Vila, agora Cidade, mal ou bem é forçado a abrir aulas, pela posição musculada, mas cuidadosa da Guarda Nacional Republicana. Tem que ser uma acção muito pedagógica, como quem procura afastá-los com uma pinça. É que aconteceu, há muto anos, que o caldo entornou e nem a Santa lhes valeu, e até guardas andaram pelo ar. Havia quem dissesse, que foram os homens, que nesse ano não tinha sido escolhidos para levar Nossa Senhora e que também estavam ali, integrando aquela torrente humana e que não gostaram dos músculos soberbos e rudes da GNR.

Depois tudo acalmou e nem se tiraram nomes. Não havia tempo a perder. Nossa Senhora já estava à vista…

A multidão e a fé estão cada vez mais juntas. Agora, um único grito, é o grito de todos, neste incrível acontecimento, que nesta Pascoa, a Páscoa do dia 12 de Abril de 2020, não aconteceu.



Mas, ontem, dia 12 de Abril, no dia consagrado ao Domingo de Páscoa, em que Loulé acolhe a mais secular procissão da Padroeira dos Louletanos, a Mãe Soberana ficou a sua Ermida, mas cada homem e cada mulher foram capelas de médicos, de enfermeiros, de policias, de guardas republicanas. Foram capelas de soldados e marinheiros. Foram capelas de bombeiros, socorrista, farmacêuticos, de empregados do lixo, de jornalistas. Foram capelas de pescadores e agricultores. Foram capelas de governantes e autarcas, de todas aquelas e aqueles, que estão na fila da frente da pandemia.



E cada uma dessas capelas, escutavam-se cânticos, gritos de fé e viam-se os homens do andor, os homens mais fortes da Vila, agora cidade, a fazer danças à Nossa Senhora, agora já mesmo em frente da porta da Igreja da Misericórdia.



E ao silêncio do fumo dos homens das castanhas, com o Senhor Corpas, o Luís Henrique, Mira, o Luís (Digifoto), a tirarem mil retratos, de todos os ângulos, num tempo em que os rolos chegavam ao fim, e as fotografias acabavam, em contrastes com os tempos de agora, cujas máquinas fotográficas, são autênticas armas automáticas. Ou então, mais para trás no tempo, o fotografo à La Minuta, que enquanto a procissão decorria, pegava em famílias inteiras, numa ocasião tão especial, com roupa nova, ou finalmente passada a ferro, para um retrato para a história.



E a procissão está mesmo às portas da Igreja de São Francisco, e numa buzinada estranha, chega o taxista «Vamos Andando», com dois casais de Salir, do Sítio da Califórnia, que tinha saído da terra, às três da tarde, mas um furo na roda a frente, a juntar à falta de macaco no carro, levou a que tivessem ficado muito tempo pendurados na estrada, mas ainda chegaram a tempo das últimas vozes: VIVA À MÃE SOBERANA. VIVA À NOSSA SENHORA DA PIEDADE. VIVA À MÃE SOBERANA. VIVA À NOSSA SENHORA DA PIEDADE.VIVA OS HOMENS DO ANDOR. VIVA. VIVA, VIVA.



Na Igreja, agora de portas escancaradas, os sinos dobram, dobram mil vezes anunciando a chegada de Nossa Senhora da Piedade.

Lá dentro, nem cabe um alfinete, cá fora, no largo, retomam-se as rotinas: meninas e meninos jogam às escondidas, o som do martelar do cutelo a partir do torrão, o homem das castanhas já vai na terceira lista telefónica velha, onde de cada página solta, faz um cartucho e no balcão corrido, interminável do Café Cavaco, são mais de mil a gritar ao mesmo tempo, com o velho e saudoso Cavado a dizer: – Já não temos tremoços. Só cerveja.



No interior da Igreja a homilia está a chegar ao fim. Junto ao altar, padre Varela e padre Aquino, preparam-se para a viva final. Mas é o Padre Varela, agora mais débil e cansado, que grita: VIVA A MÃE SOBERANA. VIVA A MÃE SOBERANA, VIVA A MÃE SOBERANA. VIVA A NOSSA SENHORA DA PIEDADE. VIVA OS HOMENS DO ANDOR. E ainda se escutam vivas, quando outras gargantas, depois todas, já soltam o momento final, como o Hino da Mãe Soberana:

Ó doce Mãe da Piedade,

Ó Maria imaculada

Sede para sábio e rude

A nossa mãe muito amada.

Sede a nossa Protectora

Ó doce Virgem Maria

Sede Rainha, Senhora,

Da nossa terra algarvia

Sede a nossa Mãe Soberana

Nossa esperança, amparo e luz.

Sede a Guia carinhosa

Que pobres e cegos conduz.

Terra de Santa Maria

Ó bendita Mãe de Deus.

Todo o povo em vós confia

No mar, na terra e nos céus.

VIVA A MÃE SOBERANA, VIVA A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VIVA OS HOMENS DO ANDOR, VIVA A NOSSSA MÃE…

Entretanto, já no Restaurante o Pescador, o amigo Fernando, prepara prolongadas mesas, em breve chegarão os homens do andor, alguns amigos e convidados, para o tradicional jantar oferecido pela Câmara Municipal de Loulé, que contará com a presença do Dr. Vítor Aleixo, Presidente da autarquia e de outros membros do seu executivo. A noite, vai ser de continuidade de fé, de força e de acreditar.



Lá fora, o povo agora acotovelado na Praça da República, e muito compacto junto ao café Calcinha, de cuja rua, descem agora os homens do andor bem alinhados, com a Banda Filarmónica Minerva, num acompanhamento emotivo e bem ensaiado. E vê-se colchas penduradas nas varandas, inclusive, nas janelas dos Paços do Concelho, com um enorme manto vermelho torrado com o símbolo do Município.



Às 24 horas em ponto, sobem ao céu os primeiros foguetes ainda sem cor, que a seguir resvalam quase até ao ponto de partida. Depois um a um, com som e mil cores, sobem ao céu, quase até perder de vista, vinte minutos de fogos de artifício, anunciando o final do Domingo de Páscoa, que este ano não aconteceu.

De hoje, dia 12 de Abril, Domingo de Páscoa a quinze dias, Nossa Senhora da Piedade regressa à sua Ermida, ficando até lá, na Igreja de S. Francisco.



Todavia, neste Domingo de Páscoa, com enorme tristeza nossa, de todos nós, do homem das castanhas, do torrão, dos meninos a jogar às escondidas, do Café do Cavado, do café Calcinha, do restaurante o Pescador, do Padre Varela e do Padre Aquino, e do taxista «Vamos Andando», dos Homens do Andor, nada disso aconteceu, e este imaginário, é, apenas e só, uma fotocópia da nossa memória, sobre o que ficou adiado para o próximo ano, porque esta fé inabalável, não nos irá matar os sonhos.



Por agora, nesta luta contra a pandemia, temos que ter em cada homem e cada mulher capelas de médicos, de enfermeiros, de policias, de guardas republicanas. Capelas de soldados e marinheiros. Capelas de bombeiros, socorrista, farmacêuticos, de empregados do lixo, de jornalistas. Capelas de pescadores e agricultores. Capelas de governantes e autarcas, de gente, que está na fila da frente da pandemia.



A mim e à minha mulher, valeu-nos andar meia dúzia de quilómetros, no pequeno Fiat, como se fosse o cavalo, e nós com a máscara do zorro, lá fomos, até ao silêncio das areias, na praia deserta, remexendo a água do mar sempre inspiradora, onde estivemos com o Pedro, a Cláudia, o Guilherme a Maria e o Manuel, com quem, bem medidas as distâncias sociais almoçamos e adormecemos, para mais tarde, bem regados, acordarmos carecas, com um corte a quatro mãos: Pedro e Guilherme.



Que com toda a fé, ressuscite em nós, em cada um de nós, a nossa Páscoa, na afirmação, que no futuro, seremos todos, outra vez LIVRES e felizes.

FIQUEM EM CASA

Neto Gomes