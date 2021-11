Remate certeiro: A SIC e a velocidade dos carros do Governo

OPINIÃO | NETO GOMES

A SIC e a velocidade dos carros do Governo

Foi já com a máquina desligada da Assembleia da República, que o Ministro Pedro Nuno Santos esteve em Vila Real de Santo António, para dar novos sinais, de uma justiça que já tem barbas, e que passa pela electrificação da ligação Faro/Vila Real de Santo António, e outra vez inspirado este empurrar da locomotiva até terras de nuestros hermanos, ou vice-versa, no contrariar da velha ideia, de que de Espanha, nem sempre vêm maus ventos…



E como escreve o nosso jornal “O ministro das infraestruturas destacou também a importância para o ambiente e para a economia das famílias da electrificação da linha do Algarve entre Vila Real de Santo António e Faro, que deverá estar concluída em Outubro de 2023, segundo o contrato assinado na terça-feira entre Infraestruturas de Portugal, que gere a linha ferroviária portuguesa, e a consórcio Sacry Neopul/Sacry Somage. […]”



Já não é a primeira vez que se faz este aviso e consequentemente esta espécie de ensaio, pois em meados de 2018, em cerimónia pública do Salão Nobre dos Paços do Concelho de Loulé, esteve por aqui um senhor Secretário de Estado trazendo a mesma notícia, e tal como agora, ligado a esta decisão, voltou a estar senhor António Laranjo, importante figura do Euro 2004, e desde então nunca mais perdeu este comboio [Infraestrutura de Portugal].



Entretanto no PSD jogou-se quase à raspadinha, para se acertar com as datas do futuro, na escolha entre Rui Rio e Paulo Rangel, a não ser que deste nevoeiro, de onde surgiu Rangel, apareça um outro D. Sebastião.



Vamos por partes. Nada tenho a ver com as lideranças do PSD, mas tenho liberdade para dizer e escrever, que não gosto de Paulo Rangel. É muito um Martelo Pneumático, no comportamento ruidoso, que é prejudicial para o ambiente, e na abertura de crateras por onde entrará quem estiver mais perto.



Não sou Rui Rio. Sou António Costa e já o escrevi dezenas e dezenas de vezes. É público e sem avental. Todavia, entre Rio e Rangel defendo o equilíbrio, a razão, porque o antigo presidente da Câmara Municipal do Porto é mais homem de Estado e não do estado desesperado. E neste silêncio, perigoso silêncio, aparece pela mesma franja de valores partidários, o CDS, com o Nuno Melo, a procurar tirar o tapete a Francisco Rodrigues dos Santos, num partido, onde por agora, não se soltam outras cabeças de cartaz, como Assunção Cristas e Paulo Portas, como Telmo Correia e Cecília Meireles, entregues aos seus silêncios. Aliás, Cecília Meireles, representa quanto a nós, e na teia das mulheres, uma grande deputada, inteligente e sem sinais de vacilação.



Este CDS não tem nada a ver com os valores de personalidades como Freitas do Amaral e Adelino Amaro das Costa. Mas nada é eterno na política, tal como não é eterno, apesar dos valores deixados: Álvaro Cunhal, Sá Carneiro, Mário Soares, Jorge Sampaio ou mesmo Jorge Coelho.



O que acontece agora no PSD e no CDS, e se calhar um dia destes no PS, é a chamada paixão das famílias, que está no ADN do nosso comportamento latino e senão veja-se o caso do ilusionista Rendeiro, que mesmo longe, em parte incerta, não deixou de defender a família, e de tal forma, que com um golpe de magia, fez outro golpe, transformando em falsos os quadros verdadeiros, a tinta ou carvão, falsificando-os, coisas que a nós não nos afectam, pois os únicos quadros que temos são da EDP. E no que se refere ao carvão, que está na grande onda do clima e na salvação do nosso planeta, ainda temos em casa uma réstia dele, para um dia destes assar uns peixes. Diga-se, coisa que só faço depois da minha vizinha recolhe a roupa da corda, agora chamam do estendal, e sair de casa, pois ela cada vez que acendo o fogareiro diz que eu estou a fazer sinais de fumo, e isto chateia-me.



No outro dia e durante uma assada, de duas postas de corvina, bateu-me à porta o meu amigo Xarope, que mora na Fonte do Cagalhão, quase à entrada de Loulé, quando se vem de Boliqueime, e que desde muito moço – isto é que é resistência – que tem a mania que é um índio, um apache, perguntando-me se precisava de alguma coisa. Coloquei a máscara, abri e porta e disse-lhe que não: – Obrigado Xarope. Está tudo bem…



Mas regressemos ao dia-a-dia, isto é, e neste caso concreto à capa do CM, de 7 de Novembro, e sem desmentido, Caos na toma da 3.ª dose, isto em letras garrafais. Depois em letras tipo apólice de seguro, o título acentua: lentidão aumenta risco de infecções graves. Depois e como se tratasse de um rodapé desta chamada pode-se ler: Bastonário dos médicos: «Saída de Gouveia e Melo deixou vacinação órfão». E são estas notícias, sem desmentidos constantes, porque a população está muito fragilizada, que abalam mais, o chamado Grupo Desportivo da Minha Idade.



Dizem que há dias, o Senhor Vice-Almirante, foi visto na Terra Nova, no seu Doris, à pesca do bacalhau. E foi uma informação do SIS, que andava à procura do Rendeiro, e deu de caras com Gouveia e Melo. Aliás, dizem que o homem do mar, nunca deveria ter saído.



Esta não é a hora de se criarem tempestades, como aquele simulacro da Protecção Civil, relacionada com a possibilidade de um abalo sísmico ou acidentes rodoviários, dando conta que decorre por todo o País. Não acreditamos que seja em todo o País.



Já a SIC em vez de andar a basculhar até às últimas consequências o carro em que seguia o Ministro da Administração Interna, que vitimou mortalmente um trabalhador, trouxe ao ecrã, no programa Essencial, a velocidade a que circulam os carros do 1.º Ministro e de alguns membros do governo, dando conta como exemplo, aquela patética mostra que teve como cenário a Base Aérea da Ota, sobre a travagem de um Renault Clio e de um Ferrari, a 120 e 150 kms/hora, quando antes tinham o dever de fazer segurança rodoviária, assim a modos de Quem quer namorar com o agricultor, e que foi quase abandonado em cada Distrito.



Também acabei por não gostar do meu querido amigo Eng.º Miguel Trigoso, actual presidente do que resta da grande Instituição Prevenção Rodoviária Portuguesa. Trigoso, tinha o direito de se defender, aceitando tal diálogo, mas em espaço fechado, pois os cortes feitos na conversa em nada promovem a realidade e a sua competência.



No entanto nós perguntamos à realização do programa, por que motivo não foi entrevistada ou não entrou na conversa a chamada Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que aliás, deveria ter reclamado o silêncio a que a vetaram. Estas coisas da segurança e da educação rodoviária, andam pelas ruas da amargura. Aliás, os actuais responsáveis distritais nem sabem o que é isso, e nem têm tempo de ao menos namorarem com a Direcção Regional de Educação sobre o que ainda estamos a tempo de fazer. Isto é, não se pode tapar o sol com uma peneira, como mostrou a velocidade dos carros dos membros do governo, que viajam no quadro das suas funções governamentais.



Quanto ao clima, todos barafustam e por mais que puxemos a manta, quem menos peso tem, continuará sempre com os pés de fora, contudo, a sociedade está tão acelerada nas transformações, que tudo é política, como se viu nas televisões e no caso concreto em Portugal, que numa manifestação de 100 mil pessoas, acertam logo com os entrevistados, aliás, com as entrevistadas. As senhoras do BE e do PAN. O resto não conta. São vozes, sem voz…

Neto Gomes

PUB