Remate Certeiro: Afinal não estamos todos no mesmo barco

OPINIÃO | NETO GOMES

Como se vai desvanecendo depressa a onda de compaixão pelos milhares de pessoas, e alguns até moravam na nossa rua, outros brincaram connosco na infância da vida, que morreram às ordens do Covid 19.



E quantas vezes nos resguardámos em casa, escondidos, com a porta trancada, receando respirar o ar que soprava, por determinação do governo e no cumprimento das regras sanitárias.



E quantas vezes lavámos as mãos, desinfetámos s calçado, a fruta, as chaves, a maçaneta da porta, a máscara.

E quantas vezes não nos sentimos traídos pela informação, massacrados por inverdades, atropelados por gente paga por nós, que sabendo que não nos podíamos mexer, nos obrigava à mobilidade.



E quantas vezes, quando os noticiários já não contavam para nada e o pessoal já andava por outros canais, é que nos anunciavam e nos mostravam centenas de idosos aos trambolhões, como se fossem vultos da sociedade e não contassem para nada.

E quantas vezes não nos apeteceu entrar pela televisão adentro e apupar, enxovalhar, um ou outro comentador de falsas virtudes, como se no outro lado do écran a multidão que os escutava fosse uma comunidade de tolos.

E quantas vezes, como agora, nos sentimos incapazes de parar os milhares e milhares de portugueses, e algumas colmeias de cidadãos ingleses, que só por terem aterrado no Aeroporto de Faro, ficaram donos disso tudo, no constante incumprimento da lei e das regras sanitárias, e os outros, os cumpridores que se lixem, perante a passividade e a tolerância irresponsável das autoridades.

E quantas vezes nos apeteceu gritar. PONHAM A MÁSCARA.

E mesmo agora, porque é cada vez mais autentico o desvanecer, da tal onda de compaixão, não continuamos a alertar com o grito de PONHAM A MÁSCARA, pela desilusão e claro esquecimento, por uma macha de cidadãos que vivem atolados por estranhas ambições e norteados por um escudo invisível, esquecendo o estado de choque em que vivemos há mais de dois anos.

Reconhecemos que o mundo não para, mas é mais veloz para os que sofrem, para os que são apenas estatísticas, pois mesmo agora, como acontece em Quarteira, onde vale tudo, perante a passividade da Junta de Freguesia, pela existência de uma mancha de ruídos, em horários que não deveriam ser autorizados em pleno coração do tecido populacional, em trinta metros da zona nascente da bela e cosmopolita Cidade de Quarteira, onde até temos dúvidas sobre a legalidade dos licenciamentos.



É triste esta desonestidade intelectual, pois todos os responsáveis por bares e restaurantes em Quarteira, apesar do aberto que a pandemia trouxe a cada um deles, continuam a realizar a sua actividade, também com animação, mas no sentir do prestigio e qualidade de uma das mais procuradas zonas turísticas do País.



Fala-se em solidariedade, em jeito misericordioso de uns pelos outros, como quem bebe água, no entanto estes são gestos que foram contrariando os mais básicos princípios, quando a pandemia, nos entram portas dentro.

Todos apregoavam que o mundo iria calcinar um novo respeito uns pelos outros, que já nada seria como anteriormente, pois com a vacinação deixaríamos de ser cabeça de cartaz. E como o povo costuma dizer, estes comportamentos, não passaram de argumentos tão falsos como judas.



Se aqui e no mundo nasceram novas discussões e revoltas contra as medidas, muitas vezes por imperativos religiosos ou fomentados pelo populismo, num desrespeito por todos nós, como ainda por aqueles, alguns alimentadas por migalhas e esperanças vãs, que na frente do combate nunca se iludiram, porque sabiam bem o que vale o bicho homem.

Quando a mobilidade os conduz à morte

Um pouco por todo o mundo assistimos à mobilidade assente na degradação humana produzida nas fábricas do ódio com gente a fugir das suas terras, em barcos sem destino e navegando pelos mares mais profundos.

E quando em cada madrugada, quando se acredita no clarear de um novo sol, que os leve a aportar a um novo futuro, voltam a bater de frente contra a neblina espessa, agora dormindo, chorando, parindo filhos nos convés de um barco, que nunca será o tal barco que sua Santidade o Papa Francisca, anunciava na exaltação dos momentos mais dramáticos da pandemia, que ESTAVAMOS TODOS NO MESMO BARCO…



Há um compromisso que foi abandonado pela grande maioria da sociedade portuguesa, ou seja, o uso de máscara, o distanciamento social, porque tal como a peneira, a vacina também não tapa o sol.

Abandonámos o compromisso do respeito de uns pelos outros, não apenas nas praias, nas ruas, caindo na terrível tentação de não abordarmos nenhuma das medidas, e num simples observatório que realizámos, quinze em cada vinte pessoas não usa máscara.



Oxalá estejamos enganados, mas vamos ter um Outubro dramático, pois não podemos deixar para trás as feiras e os feirantes, que são de 10 de Outubro até finais de Novembro numa correia de animação tradicional um pouco por todo o Algarve, pois seguramente, que Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Faro, Portimão, Silves, por exemplo, não vão deixar de ter as suas feiras.



Será mais um confronto, mas nem todos têm a consciência das dificuldades que vão ter que enfrentar os responsáveis pela saúde, todavia o efeito/causa não pode ser entregue a especialistas, que às vezes estão mais preocupados em vender os seus produtos.



Oxalá na guerra de votos que se aproxima para as eleições autárquicos e o Poder Local é a razão maior da nossa democracia, não se entre pelo portão minado, de cada um chamar a si a sua verdade.

Neto Gomes

