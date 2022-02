Remate certeiro: António Costa deu uma inesperada banhada

OPINIÃO | NETO GOMES

António Costa deu uma inesperada banhada

Será a maioria absoluta “Uma só doutrina grande”, como escreveu António Aleixo?

Adorei aquela entrada apressada de Santana Lopes, na fila da frente da arruada em Lisboa e falando logo para um dos muitos canais de televisão, adiantou: Se já estivesse ganho não estaria aqui. Só vim porque falta um bocadinho… Afinal faltava um bocadão.



As sondagens que iam dando em louco com o António Costa e o Rui Rio, acabaram por perturbar tudo e todos. Tem noites assim.



Até nós que somos do tempo, em que as traineiras pescavam a olho, testemunhamos que estas sentiram enormes dificuldades para adaptação às sondas. E agora aconteceu o mesmo com todos. Afinal as novas tecnologias também falham, ou então fizeram as sondagens à porta de bares e discotecas… Ironia. Claro…



Mas logo a seguir a grande momento de vitória e exaltação de António Costa, este em silêncio, devia ter interiorizado a quadra que se segue de António Aleixo, como reflexão para o futuro, e pela sustentação de que uma maioria absoluta, não é um poder absoluto, até pela firmeza da nossa democracia. Escreve António Aleixo.

Há luta por mil doutrinas.

Se querem que o mundo ande,

Façam das mil pequeninas

Uma só doutrina grande.

Afinal uma maioria absoluta, é UMA DOUTRINA GRANDE, e agora existe muita gente a desenrolar a cassete do pensamento, a dar o dito por não dito, PORQUE SÓ ANTÓNIO COSTA acreditava na maioria absoluta e as sondagens não passaram de uma tontaria, que acabaram por cair em descrédito.



No que se refere às maiorias absolutas e ao próprio tempo que passa, temos que admitir, e António Costa, mesmo na hora da vitória não o negou, que conta com todos. Aliás, ninguém se poderá esquecer, que tal como num campo de batalha todos fazem falta, porque existe sempre gente que depois fica sem capacidade para lutar.



Acabaram as eleições. Breve o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa dará posse ao Governo presidido pelo Dr. António Costa, mas não acabou a pandemia, logo, importa, sabermos ajuizar o futuro, até pelas graves condicionantes que a pandemia traz à economia, ao turismo, mas sobretudo à saúde, ao frágil Serviço Nacional de Saúde, que tem vindo a hipotecar consultas, cirurgias e outras urgentes intervenções, porque além dos problemas estruturais, também se junta o efeito que nos leva à falta de profissionais.



O tempo agora já não é de lavar os cestos, antes de interiorizar tudo o que foi dito e as promessas, desde Alcoutim, fronteira com Sanlúcar até Valença, fronteira com Tui. Promessas tão repetidas que calcinaram, parecendo aqueles anúncios cheios de cores a que ninguém pode deixar de olhar e esquecer: Saúde, TAP, comboios, turismo, pescas, Lares, Creches, Pré Escolar, Hospitais, menos burocracias, estradas, juventude, emprego, pequenas e médias empresas, redução de impostos, agricultura, combustíveis, mobilidade, novas tecnologias, zero corrupção, valor das reformas, sobretudo as que têm o estatuto de miséria, idosos, habitação social, forças de segurança, ordenado mínimo nacional e o crescimento dos outros, cultura, uma justiça que seja igual para todos, reforço das relações com a Europa. Portanto, façam o favor de reconstruir o País, humanizá-lo, onde todos possamos ser mais felizes.

Jornal Publico destaca a grande vitória de António Costa



Ninguém exige um País, apesar da maioria absoluta, que entre nas competições europeias, o que não desejamos, por isso acreditamos em António Costa, é jogar apenas na linha vermelha, que nos permite fugir aos torneios de competência.



Mais que olharmos às sondagens e aos novos especialistas que vão agora entupir os canais de televisão, modestamente e ignorantemente, há mais ou menos três meses, já tínhamos escrito num outro REMATE CERTEIRO, que a CDU, o Bloco de Esquerda iriam enfrentar um terrível ciclo de dificuldades. Um estranho nevoeiro, como quem caminha às apalpadelas.



Por isso, apesar de termos um outro olhar para a sociedade portuguesa, não negamos o respeito que temos por Jerónimo de Sousa, por toda a sua vida de luta, e por João Oliveira, um credível porta-voz, que nada tem a ver, com muitos outros políticos de todos os partidos, que se sentam numa qualquer carruagem, sem saberem para onde vai o comboio.



O Bloco de Esquerda mordeu na sua própria ansiedade, e o Algarve perdeu o seu único deputado, que voltará agora aos protestos da EN 125 e das portagens da Via do Infante.



Mas atenção, não nos tocou o Euromilhões e esta é a hora dos deputados da oposição, demonstrarem que merecem o pão que comem, num trabalho que seja inspirador para quebrar o feitiço de António Costa, e que também responda de forma clara, que a maioria absoluta, não fará entrar de férias, longas férias, os restantes deputados, isto é, a oposição.



Sabemos que nem todos os deputados eleitos pelo Algarve têm engenho para distinguir o trigo do joio, mas outros que conhecemos bem, quer do PS, quer do PSD, terão a oportunidade de fazer o seu caminho.



Mas outras são as questões e os lugares que se levantam, no caso concreto do Algarve, e por isso, vamos ver como é que vão ficar alguns organismos ou direcções regionais: Ambiente, Educação, Património, Cultura, Juventude, etc.



Porque, entretanto, as Águas do Algarve e o CHUA, apesar de todas as dificuldades, encontrarão agora na longa caminhada da maioria absoluta, as condições necessárias, para reivindicações que podem trazer melhorias globais ao Algarve.



E se existe muito por fazer no País, no Algarve a crise da água, a abstinência às barragens, a cultura a metro, a juventude, a segurança rodoviária tantas veze adiada em termos se educação e formação, podem e deve reencontrar o azimute, que noutros anos mais distantes, tanta segurança trouxe à região e tanto compromisso aos jovens.



Também a descentralização e o aumento de responsabilidades ao Poder Autárquico e a Regionalização, serão metas, onde o lato tempo de governação, sem os sobressaltos do braço no ar, como se fossem uma moda, podem trazer um tempo novo ao Algarve.



Não deixamos de sublinhar, que partidos como PCP/CDU e o CDS fazem falta à Democracia Portuguesa, e o próprio BE que se não tivesse saltitado das suas origens, que agora vai encontrar no LIVRE, o seu inimigo de estimação, vão trazer, um novo espirito de aventura à politica partidária, correndo por fora, para nesta maratona desgastante, encontrarem tempo necessário, para no final da nova legislatura, reentrarem na história e na solução decisória de muitos compromissos, sobre aquilo que podem acrescentar ao País e à Democracia.



Quanto ao CHEGA e à Iniciativa Liberal, terão que fazer o seu próprio campeonato, tendo o PAN com o arrojado espírito de claque. Duvido que alguém o oiça, mesmo que seja evidente, porque têm a confiança de milhares e milhares de portugueses, que tal como todos os outros, têm assento na Assembleia da República.

Dia 6 de Fevereiro, Domingo, Susana Travassos vai homenagear a título póstumo, seu pai e nosso Director Fernando Reis, em Loulé: MEU PAI É UM PÁSSARO

Mano Velho, Fernando Reis, faz anos no sábado e Susana vai a Loulé cantar para ele



O meu Mano Velho, Fernando Reis, faz no sábado, dia 5 de Fevereiro, 67 anos. Sim faz, porque ele continua connosco, na tal morada. E no Domingo, dia 6, às 5 da tarde, esperamos ter a Sala do Cineteatro bem composta, tendo em conta os imperativos pandémicos e as obrigações impostas pela Direcção Regional de Saúde, Susana Travassos, uma das suas filhas, vai homenageá-lo cantando para ele. MEU PAI É UM PÁSSARO



Mais que o canto, este será também para mim um momento de enorme saudade, nostalgia, e que mais que um momento de resistência será também de revolta.

Neto Gomes

Nota do Autor:

Na última semana, escrevemos como título no REMATE CERTEIRO. VOTEM. VOTEM, apesar do pânico que a capa do DN criou na minha tia Matilde, com este do «regime de Drive-Thru», quando nos queríamos referir ao JN. A ambos os jornais pedimos desculpas.