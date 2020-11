Remate certeiro: Apelo em carta aberta à delegada regional da Saúde

Um apelo em carta aberta à delegada regional da Saúde e aos autarcas do Algarve

Amiga, amigos. Tenho setenta e seis anos, mas não sou o único.



Tenho acesso às novas tecnologias, às redes sociais, ainda que as entenda, mas também é um facto que por vezes interpreto o computador como uma máquina de escrever mais rápida.



Também sei que existem muitas pessoas, que não têm a mesma liberdade e possibilidade que nós temos, isto é, de irmos aos sítios dos notícias para sabermos o que se passa à nossa volta não com o rigor de sabermos tudo, ou seja, o que se passa na nossa rua e na nossa aldeia, mas de sabermos, CONCRETAMENTE O QUE SE ESTÁ A PASSAR, PORQUE DESCONHECEMOS, não temos notícias, sobre a nossa freguesia para sabermos que passos podemos dar, ate onde nos podemos deslocar.



As pessoas da nossa idade – eu por exemplo – andamos com a corda na garganta, porque caminhamos no escuro, porque desconhecemos totalmente o que se passa, a não ser que existindo a informação, ela só chegue aos amigos. Repetimos, sim aos amigos.

A liberdade de estarmos juntos



Bem gostaríamos que a informação nos chegasse mais célere e assertiva, sobretudo nessa fase terrível, dramática, quase descontrolada, e inscrita em cartazes/outdoor, diária, ou até no facebook, para que pudéssemos avisar uns aos outros, sobretudo aqueles que pouco sabem sobre as novas tecnologias.



As televisões, desde o começo da pandemia, aliás, de acordo com as conferências imprensa da Direcção Geral de Saúde, minguaram o país em três regiões. Lisboa, Vale do Tejo e Porto. O resto é só para pagar portagens…



Depois, por maior que seja, e até é, o esforço do governo, por mais rigor que exista nas suas decisões sobrevivem sempre gretas, falhas, e a comunicação também não tem sido a melhor, muito elitista, com gráficos que o pessoal da minha idade pouco ou nada entende.



E essas falhas e essas gretas, têm a ver, pelo facto de não sermos capazes de utilizar a democracia e a liberdade que conquistámos, ou seja, porque somos avessos ao cumprimento das regras e essa indisciplina, por mais que andemos a varrer para debaixo da alcatifa, tem sido brutal no desnorte que se vive no que à pandemia diz respeito.



Mais que a disponibilidade da informação assertiva, que nos informem até onde é que podemos ir, e mesmo que saibamos que todo o esforço do Governo assenta também na necessidade que não escurecermos ainda mais a economia, sabemos, AFINAL TODOS SABEMOS, que o grande capital dessa escuridão, tem raízes nos disparates que permitiram a realização da Fórmula I, e depois a chegada da onda gigante, mas já antes tinha havido uma festa de despedida a um senhor Coronel, como poderia ser a um senhor Ajudante Chefe, antes ainda na autorização de um casamento, que as más línguas até dizem que já divorciaram.



E tudo isso é um acumular de problemas, que se vão somando a outros, coisas que vimos quando andamos na rua, mas não vimos é a clara informação diária, sobre a saúde no Algarve, quando se torna urgente esta informação, primeiro por parte da Direcção Regional de Saúde do Algarve e depois dos municípios.



Creio que se trata de uma obrigação, no sentido, dessa informação, primeiro se libertar das suas quatro paredes, muito limitada aos dados gerais, quando o que precisamos, para nos soltarmos da escuridão em que assenta os nossos dias, de uma informação clara, que nos traga à tona da notícia, com o apoio das Câmaras Municipais, da Protecção Civil e das Juntas de Freguesia, o retrato real, concreto, não apenas de quantos somos, mas onde estamos.



Existem idosos, velhos, que vivem junto ao mar, no barrocal e na serra, mas por mais evolutiva que seja a sociedade que os cerca e da qual fazem parte, vivem na escuridão dessa informação, não sabem de nada e é precioso e urgente mudar as mentalidades, criando-se um choque de paixão pelos outros, um choque que restitua a liberdade e a democracia a todos, para que todos, sobretudo os idosos, os velhos, os mais débeis, os mais fragilizados, os que estão mais desiludidos, sem informação, nem conhecimentos, nem com uma gota de álcool em casa para desinfectar as mãos, saibam diariamente o que se passa na SUA FREGUESIA E SEU SÍTIO.



Senhora Directora Regional, Senhores Autarcas, o vosso trabalho tem sido essencial, determinante, e aqui devo ressalvar com toda a justiça o trabalho social e humano, que tem sido feito pelos autarcas, num apoio incansável, mais, até aos limites, para que o futuro se alimente de esperança diante de uma epidemia avassaladora e que percorre todo o mapa da humanidade. Mas falta a tal informação. Um detalhe, de enorme e decisivo significado, para que não fiquemos em casa, mas para quando sairmos sabemos onde pomos os pés…

A liberdade de seguirmos civicamente este gesto da Ministra

Ana Mendes Godinho



Este é o momento de nos ajudarmos uns aos outros, mesmo que tínhamos que admitir o erro, pois só erra quem faz alguma coisa, e perante tão brutal desastre mundial, o erro é algo que nos pode acontecer, não tínhamos ilusões, todavia, disponibilizar a melhor informação e ser capaz de comunicar bem, sem gráficos que nos fazem aumentar a miopia, mas assim a modos de contas de merceeiro, isto é, quantos somos e onde estamos. Em que bairro, em que freguesia, em que beco.



Pelo andar da carruagem, qualquer dia não têm mãos a medir, sei que têm tido um trabalho exaustivo, de enorme desgaste, onde por vezes, como humanos também vos chega a descrença, mas o que vos peço, é que defendam as populações, informando-as melhor, pela voz desse conhecimento, porque assim estarão a defender os profissionais da saúde, estarão a defender os que estão na franja do combate, porque nós não podemos levar a vida inteira metidos em trincheiras, quando as noticias que nos chegam repetidamente, é que já morreram mais não sei quantos idosos, mais não sei quantos VELHOS.



O GOVERNO BEM TOMA MEDIDAS, MAS A MALTA NÃO TOMA JUIZO, por isso é fundamental, nós que sabemos que não pode existir um polícia por cada cidadão, que sejamos mais pressionantes para libertarmos a pressão sobre os hospitais

Senhora Directora Regional de Saúde do Algarve, Senhores Autarcas, este é o MOMENTO DA VERDADE e em relação ao Algarve, oxalá S. Brás seja milagreiro, para que mais uma vez, a atitude recente do TUDO À BALDA, não se transforme no caos.



É um realidade nunca e crua, que o nosso grande problema é a surdez e a incapacidade de sabermos o que fazer com a liberdade, pois não só não reagimos aos constantes pedidos do governo e dos responsáveis pela saúde, como de igual modo, não cumprimos rigorosamente nada, e até creio que as máscaras foram feitas para segurar o queixo, ou para fazer de malinha de mão, pois é essa a utilização que é feita por grande parte da população.



Temos que se mais rigorosos, no combate a esta falha enorme, que é a de não sermos capazes de utilizarmos a nossa liberdade, aqui no cumprimento do dever, na defesa daqueles que estão à nossa volta e na defesa daqueles com quem nos cruzamos.



Não precisamos que façam grandes coisas, até por tudo, o que já têm feito, mas tão só, que façam este pequeno grande feito de trazer até aos mais idosos, aos mais velhos este sinal informativo em cima do tempo, de quantos são os infectados na minha freguesia, afinal uma atitude tão nobre, que nós, os da minha idade, sentem que tudo será menos complicado, com uma linguagem simples, clara, perceptível, até porque, com a chegada das novas tecnologias de que nos regozijamos, para muitos da minha idade, este ainda não é o seu tempo.



O tempo das palavras e dos nomes simples, em que sitio e quantos somos os infectados, para ver se ainda conseguimos hoje sair, para apanhar um bocado de sol e ar, tomar um café, ir ao jardim e bater umas cartas com o Manel, o Zé e o Farroba, é isso apenas o que vos pedimos.



Já sei que o pedido não faz sentido, não tem lógica, o que não faz sentido e não tem lógica, é o desumanismo, a escuridão em que vivemos por culpa de um vasto leque de membros da população, que não sabem o que fazer com a liberdade e a democracia.



Escrevo em nome das pessoas em risco e dos seus dramas, que já não suscitam dúvidas, antes mostram este filme a preto e branco. E como diriam os idosos e os velhos que me antecederam, este preto é mesmo de luto carregado.



Um preto simbolizador de luto, um luto que homenageámos no última terça-feira, como lembrança dolorosa para que o futuro imediato assente nas relações cada vez mais próximas uns dos outros, para sabermos sem equívocos o que se passa perto de cada um de nós.

Um abraço,

Neto Gomes

1/11/2020