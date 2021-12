Remate certeiro: As crianças e a PURA POESIA

OPINIÃO | NETO GOMES

As crianças e a PURA POESIA. Afinal não todas iguais

Não podemos ser a Aldeia Global tão cantada, até em festivais da canção, também puxadas pelas novas tecnologias em dia de sol, de águas transparentes, de um mundo murado de felicidade.



Porque da tão falada e amada Aldeia Global algumas crianças foram atiradas para fora e o mapa rasgado e que são as crianças que passam fome, que não têm vacinas, que estando no outro lado do mundo já não conta para nada, contudo, pelo contrário, e com pensamentos ASNOS, os que estão ao nosso lado, para o mundo dos poderosos, não passam de PURA POESIA.



Se somos uma Aldeia Global, já não somos o mundo distante, que escrevia Eça de Queiroz, na Antologia Portuguesa, editada em 1922, e que a abrir o interior do livro escrevendo: Selecta para leitura na Família e na Escola.



Mas é para esta página a página 167, que vos quero conduzir e onde se assoma: AS CATÁSTROFES E A LEIS DA EMOÇÃO.



Nesse tempo sim, o mundo era de facto PURA POESIA, e de tal forma, que em qualquer serão ainda não era visível o mapa da Aldeia Global, que um dia foi descoberto também com o aventurarismo dos portugueses. A tal Aldeia, que às vezes, empurra alguns, para fora do mapa, para longe da Aldeia.



E aqui, AS CATÁSTROFES E A LEIS DA EMOÇÃO, vão anunciar o que se passava lá fora, afinal uma simples angústia, com tanta coisa má e cruel que acontecia entre nós.



A verdade é que o mais recente relatório da UNICEF, leva-nos ao encontro de um pequeno texto de Eça de Queiroz, o mesmo de que demos conta no nosso Remate Certeiro, dado à estampa a 9 de Janeiro de 2020.

A pobreza no mundo, no miserável mundo das crianças. Também existe pobreza infantil em Portugal



“Hoje damos a vez e a voz, à escrita de Eça de Queiroz, num texto que rebuscámos, (Das cartas familiares e bilhetes e Paris (1893-1896), 3.ª ed, pag 253 e ss.) que vem inserido na Antologia Portuguesa, organizada por Agostinho de Campos, de Eça de Queiroz (selecta leitura na família e na escola) publicada em 1922.



Um texto fabuloso, com o título As Catástrofes e as Leis da Emoção, contrastante com os dias de hoje, apenas na velocidade das notícias, mas igual no comportamento humano.



‘[…] A distância e o tempo fazem das mais grossas tragédias ligeiras notícias – onde nenhum espírito são, bem equilibrado, encontra motivos de angústia ou pranto. Hoje, certamente ninguém, a não algum velho e alto dignitário da Igreja ou do Estado assistiria, com os olhos secos e o coração quieto, ao suplício de Joana d’Arc: – mas nenhum fisiologista garantiria a sanidade intelectual de um sujeito, que na solidão da sua alcova, com as janelas cerradas, de desfizesse em lágrimas por os ingleses terem outrora suplicado Joana d’Arc…



…Bem recordo uma noite em que, numa vila de Portugal, uma senhora lia, à luz do candeeiro, que dourava mais radiantemente os seus cabelos já dourados, um jornal da tarde. Em tôrno da mesa outras senhoras costuravam.



Espalhados pelas cadeiras e no divã, três ou quatro homens fumavam, na doce indolência do tépido serão de maio. E pelas janelas, abertas sôbre o jardim, entrava, com o sussurro das fontes, o aroma das roseiras. No jornal que o criado trouxera e ela nos lia, abundavam as calamidades. Era uma dessas semanas, também, em que pela violência da natureza e pela cólera dos homens se desencadeia o mal sôbre a terra.



Ela lia as catástrofes lentamente, com a serenidade que tão bem convinha ao seu sereno e puro perfil latino «Na ilha de Java, um terramoto destruíra vinte aldeias, matara duas mil pessoas…» As agulhas atentas picavam os estofos ligeiros; o fumo dos cigarros rolava docemente na aragem mansa; – e ninguém comentou, sequer se interessou pela imensa desventura de Java. ¡Java é tão remota, tão vaga no mapa! Depois, mais perto na Hungria, «um rio transbordara, destruindo vilas, searas, os homens e os gados…» Alguém murmurou, através de um lânguido bocejo: – «¡Que desgraça!» A delicada senhora continuava, sem curiosidade, muito calma, aureolada de ouro pela luz. Na Bélgica, numa grève desesperada, de operários que as tropas tinham atacado, houvera, entre os mortos, quatro mulheres, duas criancinhas…. Então, aqui e além, na aconchegada sala, vozes já mais interessadas exclamaram brandamente: – «¡Que horror!… Estas greves!… Pobre gente!…»



De novo o bafo suave, vindo de entre as rosas, nos envolveu, em-quanto a nossa loira amiga percorria o jornal atulhado de males. E ela mesma, então, teve um oh de dorida surpresa. No sul da França, «junto à fronteira, um trem, descarrilhando, causara três mortes, onze ferimentos…» Uma curta emoção, já sentida, já sincera, passou através de nós, com aquela desgraça quási próxima, na fronteira da nossa península, num comboio que desde a Portugal, onde viajam portugueses… Todos lamentámos, com expressões já vivas, estendidos nas poltronas, gozando a nossa segurança.



A leitora, tão cheia de graça, virou a página do jornal doloroso e procurava noutra coluna, com um sorriso que lhe voltara, claro e sereno… E, de repente, solta um grito, leva as mãos à cabeça:

¡Santo Deus!… Todos nos erguemos, num sobressalto. E ela, no seu espanto e terror, balbuciando:

Foi a Luísa Carneiro, da Bela-Vista…¡ Esta manhã! Desmanchou um pé!



Então a sala inteira se alvorotou, num tumulto de surpresa e desgôsto.



¡As senhoras arremessaram a costura; os homens esqueceram os charutos e poltronas; e todos se debruçavam, reliam a notícia no jornal amargo, se repastavam da dor que ela exaltava!… A Luisinha Carneiro! Desmanchara um pé! Já um criado correra, furiosamente, para a Bela-Vista, buscar notícias, por que ansiávamos. Sobre a mesa, aberto, batido da larga luz, o jornal parecia todo negro, com aquela notícia que o enchia todo, o engradecia.



Dois mil javaneses sepultados no terremoto, a Hungria inundada, soldados matam crianças, um comboio esmigalhado numa ponte, fomes, pestes e guerras, tudo desaparecera – era sombra ligeira e remora. Mas o pé desmanchado da Luísa Carneiro esmagava os nossos corações…¡ Pudera! Todos nós conhecíamos a Luisinha – e ela morava adiante, no começo da Bela-Vista, naquela casa onde a grande mimosa se debruçava do muro, dando à rua sombra e perfume… […]’



Agora os tempos são outros e até já existe uma Aldeia Global, que nos une e nos junta como uma grande família e onde nada falta… Enganam-se os que pensam que é assim.

As crianças de África, forma escorraçadas da Aldeia Global. Nem vacinas, nem pão, nem amor. Só pobreza

O nosso mundo tem mais de 100 mil crianças afectadas pela pandemia sem vacinas, nem palhaços…



O mundo vai perdendo os seus sinais. Hoje, apenas as luzes de Natal nos fazem lembrar à época. Já não existem meninos com o nariz esborrachado de encontro à montra, fazendo brilhar os seus olhos ao encontro do mágico e da magia do tempo.



Hoje, a hipócrita e a PURA POESIA são o mais recente relatório da UNICEF, a animá-las, porque o mundo deles foi separado da tal Aldeia Global.



Hoje, a hipócrita e a PURA POESIA são o anúncio de que duas crianças ficam pobres em cada segundo.



Hoje, a hipócrita e a PURA POESIA são a existência de 60 milhões de famílias pobres.



Hoje a hipócrita e a PURA POESIA são a existência de 23 milhões de crianças sem vacina, sem médico, com atraso no nascimento.



Hoje a hipócrita e PURA POESIA são a existência de 50 milhões de crianças com atraso no crescimento. Mais: sem água, sem pão, sem casa, sem família, para quem a vida ou a morte são um pânico, para quem o mundo deles, o mundo desalinhado da tal Aldeia Global é uma espécie de PANTANO DA MORTE [roubamos este título ao livro do saudoso Cândido de Oliveira, referindo-se ao Tarrafal, Cabo Verde, onde esteve preso, por discordar de Oliveira Salazar].



Mas o mundo de agora, o mundo que anda acelerado para os construtores de mais riqueza, riqueza imprópria, e travado para os que sobrevivem, apenas quase que rastejando e sem notícias do mundo, acabou por descolar da tal Aldeia Global.



O mundo vai perdendo os seus sinais. Reparem que sempre se condenou a nível dos sindicatos das forças policiais e inclusive da sociedade civil, o facto da PSP e GNR, por exemplo prenderem determinado indivíduo e no dia o seguinte o Juiz por falta de provas ou e outra coisa qualquer, mandá-los embora. Portanto as forças prendem e os juízes libertam.



Como será agora, quando a Ministra da Administração Interna e da Justiça são a mesma pessoa. E quando têm que falar uma com a outra sobre diferendos nos seus ministérios?



Poderá ser uma visão irónica, a nossa, mas nunca será hipócrita, porque assenta na verdade, nesta verdade, que é este mundo em que vivemos de PURA POESIA.



E por onde andam os contos de Natal. Antigamente, no tempo dos tostões e dos escudos, os pobres não podiam ouvir falar em contos. O paralelismo entre a cultura, a história e a memória do Natal, se confrontava com a outra palavra conto, que viveu armadilhado durante muito tempo entre mil réis e mil escudos, quando já os mil reis estavam defuntos…



Mas como raro um pobre tinha acesso a estes contos, a estes mil escudos, e esse era o tempo da PURA POESIA, lá se caminhava pelas lavaredas, não das velas dos presépios, porque nesses tempos, quando o mundo era uma coisa séria, a luz que alumiava o presépio era o mesmo que nos encandeava nas sepulturas, a lamparina com azeite, às vezes azeite já queimado do peixe frito ou do ovo nunca estrelado….



O mundo poderá ser sim a nossa Aldeia Global, por isso sentimos na pele o sofrimento dos que vivem e morrem nas fronteiras entre a Polónia e Bielorrússia. Do conflito que se desenha entre a Ucrânia e a Rússia.



Dos conflitos entre os pescadores franceses e ingleses. Dos emigrantes que se afogam no Mediterrâneo e no Canal da Macha.



Dos que descem desde os mares de Marrocos, até às praias do Algarve. E de alguns até perdemos o rasto.



Da competição entre as televisões para mostrarem o quarto onde vivia Rendeiro, em vez de mostrarem os quartos dos sem abrigos.



Das televisões em guerra para nos mostrarem as imagens do ex. Ministro, Manuel Pinho, que até teve um directo à promoção do cigarro. Pelo que se distinguiu das imagens eram marca Provisório, que então o povo chamava de mata ratos, em vez de nos mostrarem a sova que levaram os emigrantes no Concelho de Odemira, ou então as reportagens em Coimbra, com crianças agarradas umas às outras sem medo da pandemia, nos festejos do Natal.

Ou então da cruzada dos palhaços a criarem afectos e paixões nas crianças enquanto estão a ser vacinadas.



E se partir de agora as crianças começarem a exigir palhaços por tudo e por nada. Claro que não irão faltar palhaços…



E como é que nós aqui e o mundo, o mundo da Aldeia Global, vamos reagir a esse despejo de que estão a ser vítimas milhões de crianças em todo o mundo. É que agora, como escrevia Eça de Queiroz em 1922, a Noruega, a Finlândia, a Ilha de Java, a Hungria, mas sobretudo a África, já não são assim tão longe, como de resto o Ómicron explica segundo a segundo…

Neto Gomes

