Remate certeiro: As vacinas começam a cair em mãos perigosas

OPINIÃO | NETO GOMES

As vacinas começam a cair em mãos perigosas, oportunistas, oxalá a «Bazuca» não entre na mesma delapidação

As notícias que nos chegam, segundo a segundo, oxalá o que estamos a escrever agora, já esteja ultrapassado, deveriam ser afixadas à porta do medo, como um Edital dando conta do nosso desespero, contra todos aqueles e aquelas, que se deixam guiar por uma consciência fraca, que apenas é movida pelos seus interesses.



Tais situações, mais se agravam, pelo facto do País, não assumir as suas responsabilidades imediatas, colocando um travão nesta marcha fúnebre, desoladora, angustiante, em que se transformaram os canais das principais estações de televisão, que na essência pelos recordes de audiências, atiram-nos para o desconforto de uma Nação cada vez mais isolada dos seus valores, na altura, em que ESTAMOS SOZINHOS EM CASA.



Numa altura, em que todos juntos já somos poucos, em que todos juntos já não somos quase nada, somos esmagados, por um compressor TELEVISIVO, numa espécie de ódio e condenação, de ganância, como se no outro lado do ecrã existissem os mais puros e verdadeiros seres humanos.



Depois abrem e fecham, com palavras tão bonitas, como quem se dirige a tolos, com a agravante do correr REPETITIVO desta maldita informação, e BASTARIAM DOIS NOTICIÁRIOS POR DIA, e isto não ter nada haver com o direito de informar e a liberdade de imprensa.



Mas não é só esta comunicação que está em crise, também a comunicação dos governantes, as expressões e o som de vozes, como a do Ministro da Administração Interna, não tem nada a ver com outros Ministros, como Fernando Gomes, Jorge Coelho, Severiano Correia, Rui Pereira, e o próprio António Costa, com que trabalhámos enquanto responsáveis no Algarve, pela Prevenção Rodoviária Portuguesa.



Trata-se de uma comunicação arrogante, cansada, com os dois corações a bater ao mesmo tempo, numa espécie de ensaio contra a cegueira, que lhe rouba o discernimento e a verdade, porque por vezes mais vale dizer uma coisa certa, do que muitas carregadas de dúvidas…

Este é o tempo dos filmes para rir e de bons livros para ler

Ria com Vasco Santana e António Silva. Veja cinema português



Mas mesmo que desejássemos mudar de canal, os outros mostram a mesma coisa, com tanto cinema para mostrar para este tempo de pandemia, do Vasco Santana e António Silva, ao Cantiflas, até ao cinema mudo de Charles Chaplin ou mesmo memórias do Raul Solnado e do José Viana…



Ponham a malta a rir, já BASTA, para não escrever CHEGA de dor, de martírio, deste sacerdócio que fazemos todos os dias. Parem durante uns dias… Por isso o outro CHEGA lá vai amarinhando pelas paredes.



Até já compramos ratos e computadores desinfetáveis, gozando desafortunadamente com o nosso dinheiro, o dinheiro de um povo, em plena e grave crise pandémica, quando o pais morre e enterra pessoas por engano, não somos capazes de ver em casa, em canal aberto, outra coisa que não seja a morte, por exemplo o Benfica/Sporting, Porto/Boavista, o Farense/Portimonense, O Belenenses, (antes de ser BSAD)/Porto, o Guimarães/Braga, etc., etc.



Este não pode ser apenas o momento de contarmos os mortos, porque perante este quadro, de nada vale lermos Amónio Damásio, Lídia Jorge, Lobo Antunes, Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Mário Zambujal, Carlos Campaniço, António Aleixo,

O povo do meu País,

Para se esquecer que não come,

Lê a imprensa que diz,

Quem em Portugal, não há fome.

«As televisões», com excepção de «A brincar com quem trabalha», que tem dias que também cheira mal, porque só vê o António Costa, mas que às vezes até vale a pena, porque é logo a seguir ao metralhar do Dr. Marques Mendes, que mesmo trazendo o trabalho de casa às vezes troca os papéis, têm que mudar por uns dias, porque estão a destruir mentalmente, quem já não em dinheiro para medicamentos, quem já não tem a quem pedir.

Aproveite a pandemia, fique em casa e leia bons livros, “Mal Nascer”, de Carlos

Campaniço

Quem for à «pastelaria do INEM» no Porto e comprar um queque, leva uma vacina



O escândalo das vacinas, o degradado e desumano aproveitamento, daqueles que estão mais perto desta desordem, de uma sociedade empenada, mesmo sabendo que está sentada em cima de uma mina, que se solta com a libertação do peso de uma pena, perdeu os valores, do Porto, a Viseu, de Setúbal a Lisboa, de Norte a Sul.



O Lar de Viseu, até afirmou que eram vacinas que tinham sobrado. Mas isto está assim a saldo?



Qualquer dia começam a ser vendidas vacinas no mercado quinzenal dos Olhos D’Água, em Albufeira, ou em Loulé, ou em Santa Catarina.



E então aquela barafunda com o INEM nem dá para entender pelo respeito que a Instituição nos merece, o que nos leva a perguntar, se quem for à tal pastelaria e pedir um queque tem direito a vacina?



Não confundam ainda a mais a verdade do País, quem anda sério e profissionalmente nestes coisas, onde as respostas europeias e que recebemos da Madeira e dos Açores, em contraste com os que funcionam sob o efeito de consciências fracas, o que nos levam a deslizar para o enfraquecimento de todos os valores.



Não vale apenas metermos todos na mesma saca, como por exemplo, ao contrário do que se foi mastigando de forma envenenada, o Algarve e a Dr.ª Margaria Flores, Directora da Segurança Social, no Algarve, nada em a ver com as mentiras de que se vai alimentando numa certa comunicação «ao minuto».



Contudo, voltamos ao tema, o que se passa em VRSA e em Castro Marim, não pode continuar a acontecer, ausência de testes, ausência dos resultados dos mesmos, perante gente, tão fragilizada pela idade, pela falta de recursos, na agonia de regiões que não têm nada, a não ser o sal e o guadiana, e agora a esperança de acreditarem nas mulheres e nos homens BONS.



E agora por causa das vacinas, já se apregoam auditorias, e outras filosofias investigativas.



E o abuso sobre os testes que nunca mais são feitos?



E os resultados que nunca mais chegam?



Apesar de tantos protocolos e compromissos assumidos, com vários laboratórios, alguns de gente bem colocados na vida e parecidos com aqueles senhores que deram o dito por não dito aos jogadores do Sporting, (eu até sou do Benfica) com o poderiam ser jogadores do Lazareto, onde eu joguei, ou me equipava para ver o jogo mais de perto. Sim! no Lazareto, em VRSAnónio, onde nasceu um bairro, que o povo apelidou com o mesmo nome.



Mas voltemos ao Lazareto, onde também o Manuel José, o MAIOR, que era o clube do senhor António Almeida (venda do vinte e oito) e do Sobral. Gente boa.



O Lazareto, mas agora no bairro, que segundo me contou o meu amigo e historiador Dr. Hugo Cavo, foi construído no começo da década de 50, sem dúvida com o apoio da CM de VRSA, então presidida por Matias Sanches, que foi Governador Civil, para os menos habituados com estas coisas, era pai de Matias Sanches, da SOLIVA, da outra SOLIVA, a de antigamente, que também foi presidente da Câmara.



Mas este bairro também nasceu por enorme influência da Igreja, numa missão de Caridade. Aliás, se olharmos à placa que embandeira o bairro, agora menos visível na consciência das pessoas, está lá: «Património dos Pobres», e ainda dizem que os pobres não têm nada. Consciências ou inconsciências, do outro lado da história.



Do outro lado da história, deste Bairro, como d’outros, por todos os lugares do País, que nunca ficaram completos, porque como lembrava ainda o meu amigo Hugo Cavaco, meu colega (calma, do PICNIC), porque eu não sou historiador, foi aberta uma rua com o nome do Padre Américo, mas até hoje esqueceram-se de colocar a placa toponímica. Manias, de nos esquecermos de quem faz histórias bonitas.



Mas voltemos à pandemia, a esta dor e sofrimento, que não nos larga, aliás, quando António Costa afirmar: «QUE A SITUAÇÃO É GRAVE», resta a mesquinhice, da caldeirada de comendadores, pagos por nós, que nunca fizeram nada a não ser dar palpites e a lacar as mãos com cola, para onde navega o nosso dinheiro.



Os casos e o caos, continuam a aumentar.

Os médicos e enfermeiros não têm mãos a medir.



E vou fechar com uma história verdadeira para vos alegrar a alma, com um claro exemplo de que por vezes apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo (com muito respeito por essas pessoas).



Um dia, numa etapa da volta a Portugal, que terminava em Évora, no tempo em que as comunicações eram o que se arranjava, claro já muito depois dos pombos-correios, tive que vir para a meta, como estava determinado, para dar a chegada dos corredores e fazer o meu papel de speaker.



O saudoso director da Volta, o meu grande amigo Serafim Ferreira, como era normal, ia-me pondo ao corrente da corrida através da Radio Volta.



Quando cheguei à meta e de ter o Ok do meu saudoso amigo Dr. Amândio Louro, responsável pelo som, faltava então 15 quilómetros para a chegada, que à velocidade que o pelotão crescia com a aproximação da meta, daria para uns curtos 20 minutos.



Claro que não poderia ficar calado durante tanto tempo, Aliás, mesmo hoje, quando não abro a boca, já deixo de respirar. Então, em certo momento começo a informar a multidão que se concentrava na grande avenida que depois, por mil ruas estreitas vai desaguar à Praça de Geraldes: «Os corredores aproximam-se da meta, curvas para direita, curva para esquerda, e quando intervalo 10 segundos para olhar aos meus papel, oiço uma voz mais forte que amiga, num puro alentejano, com sotaque e tudo:

Compadre, mas então o que isso, onde é que foi o compadre buscar tantas curvas, quando no Alentejo é tudo a direito… Pois é.



EU, FUI APANHADO, ESPERO QUE TAMBÉM APANHEM OS OUTROS.

Neto Gomes

PUB