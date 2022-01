Remate certeiro: Centenário da Associção de Futebol do Algarve

OPINIÃO | NETO GOMES

QUANDO OS SINOS DE MAFRA SILENCIARAM O CENTENÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE

“Fundada no dia 22 de janeiro de 1922, a Associação de Futebol do Algarve (AFA) prepara-se para celebrar, já no início do próximo ano, 100 anos de existência.



Até essa data histórica, que será comemorada, no próprio dia, com toda a dignidade que a Instituição merece, assumimos a responsabilidade e o privilégio de fazer um périplo pelos concelhos da região, honrando a memória de todos aqueles que, ao longo do tempo, contribuíram para o bom desenvolvimento do Futebol, do Futsal e da Arbitragem no Algarve.



‘Um Século de Futebol e Futsal no Algarve: O passado, o presente e o futuro’ é o tema da tertúlia que antecede momentos de distinção a agentes desportivos de relevo nas modalidades que a AFA representa, num programa gravado e disponibilizado posteriormente ao público nas nossas plataformas on-line.



Com a participação das dezasseis autarquias e de todos os nossos clubes filiados, celebramos, juntos, município a município, o centenário da Instituição, respeitando sempre as normas da Direção-Geral da Saúde em vigor.



Apesar de nos encontrarmos a viver uma evolução desfavorável da pandemia de Covid-19 no país e na região, continuamos a preparar o dia 22 de janeiro – com especial atenção às normas da Direção-Geral da Saúde em vigor – na expectativa de que o estado da saúde pública no Algarve nas próximas semanas nos permita confirmar a realização do evento com toda a dignidade que merece.



Nesse sentido, oportunamente atualizaremos a informação acerca do Centenário da Associação de Futebol do Algarve, com um novo esclarecimento e/ou o programa detalhado da iniciativa, que tem como objetivo dignificar o passado, honrar o presente e projetar o futuro.



Entretanto, marque na sua agenda o próximo dia 22 de janeiro para celebrarmos juntos.”

Jogo de Futebol em 1926, que teve lugar em Faro, a favor do Hospital (AFA)



Da nossa parte ficamos a aguardar melhor informação, porque a que temos fomos roubar ao sítio da AFA. Contudo é para nós uma motivação extraordinário, termos a possibilidade de integrar no nosso REMATE CERTEIRO, este momento mágico do CENTENÁRIO DA AFA, para o qual e desde a sua existência, o Jornal do Algarve tem sido uma das muitas vozes da vida da AFA, do futebol e do futsal.



Este é pois, o primeiro sinal evocativo sobre o centenário da AFA, o qual foi fundada com a designação de Associação de Futebol de Faro, antes de outras ocorrências desenvolvidas pelas ideias de alguns homens, mas que não vingaram…



Assim sendo, em nosso nome e do Jornal do Algarve, deixamos aqui os parabéns e os desejos de longa vida e o continuado trabalho de sucesso como Instituição aglutinadora na formação e desenvolvimento do Futebol e do Futsal em todas as suas vertentes.



Recuemos mais alguns palmos no tempo para lembrarmos, que no Algarve, “A prática conhecida do Futebol do Algarve data de Maio de 1907 e o 1.º Desafio de futebol disputou-se no Largo de S. Francisco, em Faro, no dia 10 de Julho do mesmo ano.

Mário Coluna, capitão do Benfica e da Seleção Nacional homenageado em Faro, sob a arbitragem do algarvio e internacional César Correia (AFA)



O 1.º Organismo colectivo de Clubes e de futebol União de Futebol de Faro fundou-se em 1914, em Faro, reunindo os seguintes Clubes:

-Associação Académica do Liceu de Faro

-Escola Normal de Faro

-Sporting Clube Farense

-Boavista Futebol Clube (Faro)

Esta União dissolveu-se em janeiro de 1916. Em 1917 fundou-se a denominada Associação de Futebol do Algarve. Extinguindo-se no início de 1918. Em 15 de Outubro de 1921, reúnem-se no Ginásio Clube Farense os delegados dos seguintes Clubes Algarvios:

-Sporting Clube Farense

-Sport Lisboa e Faro

-Boxing Futebol Clube

(Portimão)

-Sporting Clube Olhanense

-Lusitano Futebol Clube

-Glória Futebol Clube

-Portimonense Sporting Clube

-Sport Club União

-Sport Club “Os Leões Portimonenses”

-Esperança Futebol Clube

que criaram efectivamente, a Associação de Futebol do Algarve, na madrugada de 16 de Outubro de 1921.

Primeira página dos Estatutos AFF, ainda com esta designação



Os Estatutos, aprovados em 27 de Outubro de 1924, pelo Governo Civil de Faro, rezam a data de 22 de Janeiro de 1922, como a fundação da Associação.



Em 1923, a Associação de Futebol do Algarve filia-se na União Portuguesa de Futebol e na Federação Portuguesa de Sport Atlético”.



Depois, mudam-se os tempos e as vontade, e a AFA volta a ser designada como Associação de Futebol de Faro, como se lêm nos Estatutos, então aprovados, por Despacho de 2 de Agosto de 1955, pelo Exmo. Senhor Director Geral da Educação Física, Desporto e Saúde Escolar, publicado no Diário do Governo, n.º 182, III série, de 6 de Agosto de 1955.



Armando Alves, Advogado e conceituado jornalista algarvio, com obra meritória na história e vida de muitos clubes algarvios, a convite da Direcção da AFA, apesar dos silêncios e dos isolamentos a que nos obrigam a terrível pandemia, apresentará em breve, segundo julgamos saber, a história do centenário de AFA, que será sem dúvida uma obra de enriquecedora e de vital interesse, não apenas para o estudo do futebol algarvio e naturalmente do futsal, e consequentemente da projecção destas duas modalidades no sector feminino, mas de notável homenagem a homens, atletas, treinadores, clubes e outras instituições, que ao longo e 100 anos, foram o grande mola impulsionadora, para o desfecho do centenário que estamos a viver.



Armando Alves, jornalista do Record e de igual modo Advogado, é um profissional de corpo inteiro, de rara sensibilidade e com uma matriz de escrita eloquente, que junta aos dotes de investigador e escrita, a uma grande paixão pelos clubes algarvios e pela região.



É evidente que não conhecemos a obra que em breve dará à estampa, que antecipadamente agradecemos, para enriquecimento do nosso próprio conhecimento e saber, mas da qual estamos certos, que contribuirá decisivamente para a história e conhecimento dos clubes algarvios, afinal foram eles, são eles a grande âncora para a exaltação da AFA e da sua prestigiada continuidade.



As exigências de trazer à tona cem anos, onde surgirão as histórias mais mirabolantes e inclusive o próprio papel social do futebol, são notáveis contributos, que memorizarão confrontos, alegrias, rivalidades, casos de policia, frustrações, mas também momentos inolvidáveis da própria riqueza e reforço da internacionalização do Algarve.



Olhanense, Farense, Portimonense e o próprio Lusitano de Vila Real de Santo António, têm um lugar à parte na matriz deste centenário, e inclusive, talvez Vila Real de Santo António e Olhão, tenham dado o maior contributo, nas primeiras marcas deixadas, dotando o futebol português de nomes que enriqueceram o seu património e a sua história.

Manuel Caldeira, internacional, velha gloria do Lusitano VRSA e do Sporting, na apresentação do seu livro, em Vila Real de Santo António (AFA)

Porque dobram os sinos de Mafra



Mas este também é o momento de nos interrogarmos, como foi possível, claro que tudo se resolve dentro das quatros linhas, o Portimonense Sporting Clube, que nós também ajudámos a ir à UEFA, não ter sido capaz de cumprir o sonho, tendo em conta do conhecimento antecipado do sorteio da Taça de Portugal, e ter conduzido o Algarve a mais uma final da taça. Sinceramente, não hesitamos em escrever, que OS SINOS DE MAFRA SILENCIARAM O CENTENÁRIO DA AFA.



Já sabemos que em Portimão, todos sentem a mesma frustração. Mas estas são das tais oportunidade que só acontecem de 100 em 100 anos ou então de 30 em 30 anos, se nos lembrarmos que o Farense esteve na Final da Taça, diante do Estrela da Amadora na época de 89/90.



Mas passemos à frente, porque a história do futebol algarvio, sendo alicerçada em todos os factores que conduzem a vida, também teve desde a sua origem grandes focos sociais, ajudando hospitais, lares, creches, o reconhecimento dos industriais empregando os jogadores, das pescas, quando um cabaz de sardinhas, era vendido à parte na ajuda do clube da terra, sobretudo, em Vila Real de Santo António, Olhão e Portimão…

Defender os jovens de um manto da sociedade que está podre



Mas o futebol algarvio, na hora em que faz cem anos, e não estamos a retirar peso ao Futsal e ao sector feminino, mesmo percebendo que as próprias instituições, clubes, federação, liga, arbitragem, por mais vontade que tenham, também são limitados pela ganância e por um estranho «lobismo», como aconteceu no recente Farense / Varzim, perante o silêncio dos inocentes, com a Liga, a deixar o Farense a falar sozinho. Homens e ganância são uma mistura incendiária, que apesar da madrugada centenária da AFA não devemos ignorar.



Por outro lado, estudos mais recentes, que também pode ser aplicado a Portugal, comprovam o abuso a jovens praticantes. Urgente em dia de festa, criarmos razões de confiança, antes que tenhamos que nos arrepender e virmos a terreno remediar. Esta é uma ameaça à sociedade tal como a corrupção, as teias de assaltos ao poder e a incapacidade da justiça DO FUTEBOL PARA RESOLVER, quando a corrupção corre atrás das balizas…



O fascismo também jogou futebol, tal como joga hoje a Democracia. Faz parte dos bancos da escola e não nos devemos abstrair por culpa de outros fins….



Mais uma palavra, para homenagear a arbitragem algarvia, desde Rosa Nunes a César Correia, passando pela irradiação de Francisco Silva.

Ao contrário da canção, cem anos não são muito tempo, são o tempo que precisamos, para sermos capazes de honrar o passado e estremecer com unhas e dentes o futuro, sem medo de falharmos na marca de penalti, porque o que importa é não nos cansarmos em prosseguirmos os nossos sonhos. Os sonhos do futebol e do futsal algarvio.



PARABÉNS À ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE, e ao ARMANDO ALVES, porque é um dos nossos.

Neto Gomes