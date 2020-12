Remate certeiro: De Maradona a Susana Travassos, dois lados que nos fascinam

OPINIÃO | NETO GOMES

Escrever sobre Diego Maradona, depois de tudo o que foi dito e escrito, é uma verdadeira desobediência à própria humanidade, ainda que para o fazê-lo nos agarremos, enquanto ainda formos donos dela, à liberdade de pensamento e de opinião, que ainda temos.



E se a morte de Diego Maradona, o D10S, fez parar o mundo, ficando tudo o resto para trás: as birras de Trump, a vacina para combater o COVD19 e outros alarmismos que vinham vinculando o mundo, caímos num estranho e profundo silêncio, para vermos passar a urna do mago.



Por isso, na defesa desse silêncio que se fez sobre o resto do mundo, nós também, vamos aproveitar esta meia dúzia de linhas, sobre o maior futebolista de todos os tempos, para ignorarmos por agora, o desleixo e o desumanismo, com que a Comissão não sei quantos, escortinou afastando, todos aqueles que têm mais de 75 anos, de poderem vir a tomar a vacina. E aqueles que têm setenta e quatro anos e onze meses?



Claro que vamos ignorar este anúncio, porque como sempre, surgirá António Costa a limpar a face de tamanha crueldade. António Costa por favor, não deixe isso nas mãos de quem já demonstrou que não é capaz…



Morreu Maradona e o mundo parou, e sobre nós, por todas as razões, caíram sentimentos de raiva, porque nas ligações que Maradona tinha com todo o mundo, nós também nos incluíamos nessa relação. Aliás, em nossa casa, durante longos anos, a palavra Maradona era a mais ouvida, era uma espécie de um estranho verbo, que tínhamos viciado como se tratasse de um remédio para qualquer cura.

Maradona era a palavra de ordem, porque em homenagem ao maior de sempre, tínhamos acabado de comprar um cocker spaniel dourado, a quem demos o nome de «Maradona da Larga Vista».



Tinha duas únicas motivações: primeira era deixar entrar todas as pessoas em casa, mas não deixava sair ninguém. Depois, sempre que encontrava aberta a mala de uma senhora, entravamos em despesas, o que levou a que proibíssemos as senhoras de entrar de mala em nossa casa.



Sempre comprometido com a liberdade de fazer da vida, aquilo que lhe apetecesse, Maradona foi tudo ao mesmo tempo, mas deixando também um rasto de humanismo, um humanismo provocatório, chamando a atenção do mundo, e por todo os lugares que andou, para conferir uma sociedade que ajudasse os mais desfavorecidos.

«A Mão de Deus», não é mais que uma homenagem de Maradona aos soldados e ao povo argentino vítimas da guerra das Malvinas

Diego Maradona



Será eterna a discussão sobre a «mão de Deus», e todos nós não negamos, que desejamos sempre que os nossos ganhem, nem que seja com um golo com a mão, mas esquecem, que esta história foi antes enraizada no grande conflito, não da mão de Deus, mas antes a mão de ferro e fogo, com que os ingleses incendiaram de forma dramática o conflito das Malvinas, entre 2 de Abril e 14 de Junho de 1982, isto é, durante dois meses e cinco dias, sendo a Argentina apoiada pelo Panamá, e o Reino Unido, pelos Estados Unidos, França, Irlanda e Japão.



Presidia aos destinos da Argentina, Leopoldo Galtieri, enquanto a dama de ferro, Margaret Thatcher era a senhora todo-poderosa do Reino Unido.



Quatro anos depois, no México, a Argentina vencia a Inglaterra por 2-0, com dois golos de Maradona, porém, todos os momentos que antecederam o jogo, foram de reacendimentos da alma, de apertos na garganta, mas também de grande paixão pelo jogo.



Na memória de Maradona, e de todos os argentinos, derrapavam como lágrimas, pelos milhares de mortos e decepados, que foram ceifados pela guerra das Malvinas.



Portanto, a 22 de junho de 1986, no México, no jogo da mão de Deus, Maradona e seus pares homenageavam os seus soldados e o seu povo, e ficavam perto de conquistar, o que veio a acontecer, o Campeonato do Mundo.



Com Maradona nunca se encontrava os limites, e por duas ocasiões convivemos com esse mago, ambas em Sevilha, primeiro no Hotel Sevilha, onde a equipa do Sevilha F. C. estagiava. Aliás, o maior astro do futebol mundial, chegou a Sevilha a 22 de Setembro de 1992, passaram agora vinte e oito anos, onde nos encontrávamos a convite da Associação de jornalistas de Andaluzia.



Outra vez, num restaurante, cuja especialidade era carne argentina, cujo nome deitei fora da minha memória, pensando que não me faria falta, e a convite do meu amigo José Maria Aspron, diga-se um bético de alma e coração.



Aqui ficamos agrupados numa mesa enorme e saudamos a vida, entre uma espécie de churrasco, com tinto à mistura, mas nós e outros não abandonámos a Cruzcampo.

«Nasci num bairro privado, privado de água, privado de esgotos, privado de luz»

Maradona com o Papa Francisco



Esqueçam as drogas, as mulheres, as loucuras que todos escrevem como exageradas, mas guardemos em nós, a sorte que tivemos em ver jogar Maradona, mesmo que a pé juntos, mantenham o grito que revoltou sua majestade e todo o povo britânico. «Não toquei na bola foi a mão de Deus.»



Sempre preocupado com a liberdade de fazer da vida o que lhe apetecesse, Maradona foi tudo ao mesmo tempo, mas deixando sempre um rasto bem iluminado de humanismo.



Para Diego Maradona, não existiam fronteiras, e nem se escudou fosse no que fosse, para dialogar, inclusive com políticos, diga-se de todo o mundo, embora a história decalque a ocasião em que fez campanha, por Carlos Menem, um neoliberal, que se viria tornar presidente da Argentina, e ainda no crescer das suas simpatias pelas ideologias de esquerda, sobretudo pela sua longa ligação de amizade com o líder cubano Fidel de Castro, que lhe deram faróis de grande notabilidade.



Quando Jorge Mário Bergoglio, foi nomeado papa [Papa Francisco], que privou muitas vezes com Maradona, este declarou: «O Deus do futebol é argentino, e agora o Papa também.»



Concluímos, com uma frase muitas vezes repetida por Maradona, como nos lembra José Manuel Delgado, no seu Editorial, no jornal A Bola, de 27 de Novembro: «El Pibe, costumava dizer que tinha nascido “num bairro privado, privado de água, privado de esgotos, privado de luz”. E ainda a nossa clara opinião de que Maradona nos deixou um legado, que salta as quatro linhas do futebol, libertando-se mesmo da magia com que Deus o dotou, para entrar nas grandes discussões e teses universitárias. Afinal Maradona é mesmo eterno, porque vai continuar a conquistar o coração do mundo.

«Não Doeu» de Susana Travassos é o novo single composto por Luísa Sobral que chama a atenção para a violência doméstica

CD de Susana Travassos “Não Doeu”



Susana Travassos, a menina com quem andei ao colo, foi dotada por uma voz de canto e encanto, com ecos de ternura e nostalgia, que nos obrigam a ouvi-la cantar de olhos fechados, levando-nos mesmo assim a descobrir os sítios e os lugares para onde nos leva a sua voz.



A afirmação da poesia, do canto e da musicalidade, são uma espécie de arco-íris de todas as coisas, e mesmo, como o agora acontece, quando a sua voz nos leva ao encontro das vozes arrepiantes e de sofrimento de milhares de mulheres, aqui e em todo o mundo, vimo-nos envolvidos pela dor, como noutras ocasiões, pela sua forma de cantar, procurando libertar-nos desse sofrimento, e apesar de expostos perante tanta dureza e maldade, sentimo-nos capazes de reagir.



A função do poema «Não Doeu» é essa, é seguirmos por todas as ruas e atalhos do sofrimento, umas vezes às escuras, mas quase sempre às claras e perante o olhar do mundo, e continuarmos a lutar, certos, que o clarão que agora nos mostra, como fantasmas, corpos amolgados pela dor, nos devolva a liberdade, a esperança e o reconhecimento da nossa força como mulheres.



Ouvir Susana Travassos cantar «Não Doeu», num extraordinário poema de Luísa Sobral, é como se voássemos nas asas do «Pássaro Palavra» o novo álbum de originais da cantora.

Um canto, um poema e uma voz, contra a violência doméstica



«Não Doeu», refere Susana Travassos: “Um dia Luísa ouviu-me cantar “La llorona”, um tema do cancioneiro mexicano, e disse-me que algum dia gostaria de compor uma canção assim para mim. Quando estava a pensar neste CD, a Luísa foi a primeira compositora que contactei e ela presenteou-me com este tema forte, que fala sobre a violência doméstica. Infelizmente um tema tão atual que precisa ser falado e combatido por todos.”



Trata-se de um tema forte e ao mesmo tempo delicado, de arranjos sofisticados, com uma letra subtil, que narra o sentimento da mulher que permanece numa relação abusiva sem conseguir encontrar uma saída. No mundo são mortas 137 mulheres por dia, vítimas de violência doméstica. “Existem muitas mulheres nessa situação neste momento, esperamos que esta canção possa servir como um encorajamento para um pedido de ajuda”,

Poema “Não Doeu”

Não doeu, já não dói

Já passou, já foi

Não sofri, nem ouvi

Nem dei por ti

Resta-me a espera pelo beijo do perdão

Beijo que cega, que engana a solidão

Não chorei, não gemi

Não gritei, não senti

Não te olhei, não quis ver

É mais fácil esquecer

Resta-me a espera pelo beijo do perdão

Beijo que cega, que engana a solidão

Susana Travassos, tem conquistado nos últimos anos um espaço de prestígio internacional, conquistando um público seguidor, ganhou admiradores e o respeito da imprensa.



Actuou ao lado de músicos como Chico César, Yamandu Costa, Zeca Baleiro, Chico Pinheiro, Toninho Horta, Diego Schissi, Tiki Cantero, João Barradas, João Frade e Pedro Jóia.



Conta com 2 CD’s editados e um DVD co-produzido pelo Canal Brasil, que foi exibido pela RTP1 em Setembro de 2018.



Foi finalista do Festival da Canção RTP1 em 2018 com uma canção da Aline Frazão.



Susana Travassos apresenta agora o terceiro CD “PÁSSARO PALAVRA”, o seu primeiro trabalho autoral gravado em Buenos Aires, que conta com composições próprias e canções inéditas de Luísa Sobral, Melody Gardot e Mili Vizcaíno.



Um CD que representa a sua maturidade artística e certamente, coloca Susana entre as principais cantoras portuguesas da sua geração.

Neto Gomes

