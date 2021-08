Remate Certeiro: E num repente surge o nome de Mariana Vieira da Silva

OPINIÃO | NETO GOMES

Ontem era Medina, que estaria mais perto de vir a substituir António Costa, na liderança do Partido Socialista, mas que por razões óbvias, a não ser que Lisboa, o que só o PSD acredita, seja um desastre autárquico para os socialistas, é que Medina poderia arriscar, mas já não teria estofo interno para enfrentar, o que até agora parecia mais talhado para Pedro Nunes Santos.

Porém, neste vaivém das autárquicas, com os especialistas em adivinhas como quem procura fazer sobreviver os seus palpites, parece existir um poço cada vez mais fundo, não diremos sobre as possíveis mudanças no Executivo de António Costa, mas quem poderá vir a seguir na liderança do Partido.

Ontem, como vimos antes, era Medina, depois, e o que tem sido mais badalado, Pedro Nunes Santos, este tem tido muitas dificuldades para dar lustre ao presente TAP, diga-se a uma espécie de presente envenenado. E mesmo internamente sente-se um pulsar que não evita ignorar, que Pedro Nunes Santos, nunca será primeiro-ministro. Enfim, pulsares…

Sobrevive agora, se calhar entre outros nomes, mas também não são muitos, o de Mariana Vieira da Silva, pela sua discrição e competência, e ainda porque possui uma belíssima imagem junto do eleitorado, mesmo daquele que ainda tem consciência, que a primeira e única mulher que ocupou o cargo de Primeiro-Ministro foi Maria de Lurdes Pintassilgo, por nomeação presidencialistas, de Ramalho Eanes, após a demissão de Mota Pinto.

Mariana Vieira da Silva, O seu papel no Governo tem sido de exaltação e não de irritação

Hoje Mariana Vieira da Silva, já não é vista como a filha do ex. Ministro Vieira da Silva, mas como alguém que pela sua imagem, credibilidade, seriedade, pode chegar à liderança do partido socialista.

O seu papel no Governo tem sido de exaltação e não de irritação, procurando credibilizar as acções saídas de cada Conselho de Ministros, numa linguagem simples, educada, dando o protagonismo ao próprio executivo.

Nós próprios, quer já não andamos muito a martelar nas ideias, se fosse hoje, votaríamos em Mariana Vieira da Silva, porque, repetimos, tem feito da competência os próprios degraus da escada por onde tem vindo a subir…

A trafulhice que por ai anda para abastecer os carros eléctricos Matilde! Pega na extensão…

Um pouco por todos os lugares do País, entre sinalética e mapas, que podem ser encontradas nas estradas, dentro das cidades e vilas, pela voz das novas tecnologias, todos fazem eco desta coisa fabulosa, criada pelo homem, mas que o homem, já nem se lembra como e onde se desliga, a que chamam de postos de abastecimento para viaturas eléctricas

Todavia, nem sempre a publicidade é verdadeira e alimentar o enganoso, sempre foi meca por nós procurada.

E a situação, já não será tão grave, para viaturas com energia mista, mas é sempre embaraçoso, quando ficamos a olhar para o boneco e a pensar, que sim senhor temos que salvar o planeta como estas energias alternativas, mas não nos têm que obrigar a andar a comprar electricidade ao metro, também para satisfazer o poder de quem pode e manda, de empresas que não dão a cara, que têm postos que não funcionam.

Por exemplo no Algarve, apesar da cedência do espaço, cujas autarquias recebem tuta-e-meia, tem lugares onde nada funciona. Nem o cartão, nem o abastecimento. Mas atenção, não se trata de uma coisa pontual. Aliás, por exemplo em Quarteira, no posto que existe, junto ao Restaurante Marcoense, salvo a publicidade e que vale zero de abastecimento, ou seja, Quarteira perdeu quatro lugares de estacionamento, para dar lugar a um posto de abastecimento, que ali se limita a fazer a sua sesta olhando para o mar.

Mas isto de abastecer carros eléctricos, mesmo que não existam postos de abastecimento, não é qualquer obstáculo para o português e até já assistimos a isto:

Júlia! Apanha aí a extensão e vai ligar na garagem do prédio.

Ou então ainda:

Matilde! Vê lá se a extensão chega à tomada que está na piscina, que eu encosto o carro o mais perto possível.

Não sabemos se o que aqui denunciamos é legal. Se é temos que pedir desculpas aos nossos leitores, mas o que sabemos que é ILEGAL, foi o que já nos obrigou a desligar duas vezes, extensões que estavam na garagem do meu condomínio, porque sou eu que pago, e até alguns destes chicos espertos, foram à boleia de um conhecido, porque nem ali residem. Só a chicote. Chicote de chicote, e não da velha discoteca, que havia no sítio do Cabeço, na Praia Verde…

Ó Maria! dá-me a extensão para carregar o carro na garagem do prédio vizinho….

Mas se não se consegue controlar, os usos e os abusos, do que vai acontecendo com a pandemia, como é que se consegue ouvir a Organização Mundial de Saúde, ou mesmos esperar que alguém ponha em causa a trafulhice dos falsos postos de abastecimento criados à portuguesa. – Maria! Chuta a extensão…

E já não falamos dos usos e abusos, daqueles e daquelas, que deveriam falar sobre a coisa e que foram a banhos e já nem se lembram dos idosos que estão acamados e ainda nem foram vacinados. Calma. Só voltarei a acabar a história do tal «casal», quando ambos forem saneados…

A Organização Mundial de Saúde, faz lembrar a informação meteorológica que há 40 anos se fazia na televisão, que começavam lá em cima com o céu muito nublado e acabava cá em baixo, com uma trovoada incrível, quando a meio do tempo, não aparecia a informação: “pedimos desculpa por esta interrupção, o programa segue dentro de momentos”.

O meu saudoso pai afinava com os resumos dos jogos de futebol

Depois quando o programa voltava, já estava a dar os resumos dos jogos de futebol. Não vou fugir ao assunto, mas eram estes resumos dos jogos, que transmitiam grande confusão ao meu saudoso pai, Manuel Gomes Nené, que quando ia visita-lo, no alto dos seus 90 anos, dizia:

Manuel! Tem dias que estou a ver aqui os jogos na casa da Lina, e não marcam qualquer golo. Tem outros que são todos seguidos…

É assim, que funciona a O. M. S. Tem dias que é proibido fazer tudo, tem outros dias, em que já se pode fazer tudo e tem outros, que não sabem o que dizer.

Estamos cansados. Desiludidos. Fragilizados. Amedrontados. Pessimistas. Sem vontade de ensaiar um novo passo. Estamos com medo, que num repente, a bazuca se volte contra nós, com a agravante de existir muita gente interessada, até pelo que correm, que se comece a escrever outra história, que nunca será a história verdadeira.

Já se sabia que as coisas iam ficar assim, assentes no suporte do deixa andar, traduzido numa enorme confiança, porque Agosto sempre foi o mês de malta andar de papo para o ar, e depois quando Setembro chegar, logo se fará o balanço e vamos ver quem é que ainda respira.

Ninguém diz nada. Os jovens / estudantes, estão engarrafados pelos jardins públicos, à porta das discotecas, na praia, no Calçadão em Quarteira, com os furas ruídos que até desafiam as forças de segurança. Aliás, isto não está nada brando, e que o digam o Sr. Presidente da Republica e do Ministro da Administração Interna, sobre a forma como foram recebidos, quando da recente visita da Monchique, cujo concelho foi mais uma vez foi engolido pelos incêndios. E outar a vez, não se encontraram culpados [somos o País dos inquéritos], apenas o desastre fatal para algumas famílias e pequenos empresários, que tudo perderam, inclusive as abelhas…

Neto Gomes

