Remate certeiro: Escolas de portas fechadas

Devido aos abusos dos adultos, escolas de portas fechadas e muitas crianças nem têm onde comer. Como diria o saudoso Herculano Valente “São uns piolhosos no bom sentido…”

Corremos o risco, porque estamos a deixar que se comentam os mesmos erros, de tudo voltar para trás e depois nem a bazuca nos salva

Menino, menino, quem são aqueles? De que partido são?



Nem imaginei que fosse comigo, mas agora quase a tocar-me, a senhora insistia:

Menino, menino, de que partido são?



Afinal o menino era eu. Coisa linda, nunca me tinham tratado por menino, até fiquei arrepiado, mas aproximei-me da senhora com o distanciamento que a pandemia nos obrigava e perguntei: Que partido, minha senhora?

Aquele! – acrescentava apontando agora para um outdoor de uma imobiliária.



A coisa ficou tisnada e eu muito embaraçado. Mas que explicação lhe poderia dar para que acreditasse em mim. Que aquele homem de boa fatiota, sorridente e de bigode, era um vendedor de casas.



Pensei, pensei, mas pensei rápido, pois a minha demora em responder, mostrava-me agora uma testa mais franzida, mais vincada, de uma velhinha muito bonita.

Minha senhora. Aquele senhor vende apartamentos, vende casas!

Não me diga que as Câmaras agora também vendem casas.



Minha senhora. Aquilo é um cartaz de publicidade. De venda de apartamentos, como existem outros, que vendem outras coisas e até existem cartazes que combatem a violência doméstica. Muita coisa. Mas concretamente aquele tem a ver com uma imobiliária. Não é nenhum cartaz, como a senhora chama, relacionada com a política.



A senhora de seu nome Rita Amália, tinha um filho chamado de Xavier, que às vezes lhe dava grandes transtornos.

Menino! o meu filho foi a Sevilha ver o jogo de Portugal, num terrível combate contra os flamengos, não os ex. flamengos do Jesus, do Benfica, mas os flamengos de Bruxelas, e para ver este jogo gastou uma pipa de massa, e nem levou máscara.



Mas o pior estava para vir, pois quando se preparava para passar de burro pela Ponte do Guadiana, e pisar mesmo o risco de entrada em território espanhol, o carabineiro gritou:

No puedo pasar del burro. El viento es demasiado fuerte.



Xavier, nem resmungou, encostou o burro à berma, sacou a grande bandeira nacional que o acompanhava, e quando se preparava para seguir a marcha a pé, uma farta buzinela chamou-lhe a atenção, quando se deparou com a presença de um grupo de portugueses, que viajando de igual modo para Sevilha, deram-lhe boleia.

Mas não me diga nada. Até ele me telefonar o meu coração não descansou.



Mas ó D. Rita Amália, só um parvalhanaço, como o seu filho, é que arrisca ir de burro para Sevilha!



Parvalhanaço?

O que é isso menino! Olhe que fui professora em Paderne, e nunca ouvi tal palavreado.



Lá tive que explicar a esta minha quase amiga, o significado de parvalhanaço, na certeza que estaria a fazer algum bem, e num repente a senhora, subiu dois metros e gritando como podia, exclamou:

Menino. Repito. Eu sou Rita Amália. Fui muito anos professora em Paderne. O meu homem, que Deus tem em seu eterno descanso, era taxista. Carro próprio, porque um ano pelo Natal acertou na lotaria e não perdeu tempo, comprou um Mercedes e fez-se à estrada. Nós, não somos parvalhanaços e o meu Xavier, só porque foi a Sevilha, também não é nada disso.



Lá acalmei a Dona Rita Amália. E até rompi o distanciamento social para ajudá-la a subir o lancil, mas ela abruptamente travou o meu gesto, e meio em oração, meio com a voz com o som de quem mastiga batatas pála pála, acrescentou:

A culpa é do senhor Ferro, que há tantos anos foi tão bondoso, quando criou o rendimento mínimo garantido, e agora mandou a malta em massa e em força para Sevilha…”



Segundo nos disseram, mas também não temos paciência para confirmar, foram vistos vários os autocarros das empresas Pilar, Santos, Rodoviária, Eva e Castelo e Caçorino, junto à fronteira em Castro Marim para transportar os portugueses para a Assembleia da República, onde ficariam de Quarentena. Outros, ficaram instalados no edifício do antigo Governo Civil. Chama-se a isso organização, planeamento. Desta vez não foi como o último jogo do Sporting, cujo relatório ainda está para sair.



Como devem imaginar, não é este nosso Remate Certeiro, que deu asas à confusão que nesta altura reina, sendo inacreditável que um país preso por arames, ainda por cima arame ferrugento, com a pandemia a tanger números dramáticos, que se feche Lisboa ao fim de semana como se fosse um supermercado.



Depois, num País, um pouco por todos os lugares, transformado em discoteca a céu aberto. Aliás, muitos destes dançarinos até foram vacinados ilegalmente, e eu ainda sem a segunda de mão da AstraZeneca…

Estava eu a pensar em voz alta esta lengalenga, quando a Dona Rita Amália, já nem me lembrava da senhora, voltando-se para mim, agora com a voz mais clara, não diremos com a voz da outra Amália, adianta:

Mas afinal que cartaz é aquele. Quem é aquele rapaz tão finório, que vai concorrer às eleições?



Outra vez, Dona Rita Amália!… Já lhe explique anteriormente – ainda mal nos conhecíamos – aquele é um cartaz, eles agora falam em outdoor, a fazer publicidade a uma empresa que vende apartamentos.



Dona Rita Amália, já com um sorriso feliz e contagiante, que eu imaginava que ela não fosse capaz de me oferecer, deu uma gargalhada e acrescentou:

Então vendem apartamento e põem a fotografia de um rapazito todo janota? Até parece que o rapaz é que está à venda. Aí se eu fosse mais nova, e como já foi há tantos anos, nem o meu Lazaro Xavier levaria a mal, aquele empinocado não me escapava.



Dona Rita Amália parecia agora mais animada mas não desistia do cartaz.

Mas diga-me lá menino, como é que a nós sabemos, quais são os cartazes da política e os que vendem casas, gás e eu sei lá, pois todos dizem a mesma coisa, com excepção dos que anunciam os preços dos combustíveis, que até têm os números muito pequeninos…



A Dona Rita Amália, nem me deixou apresentar a minha explicação e voltou a baralhar:

Mas isto é uma coisa estranha. Pois até dizem que existe uma empresa portuguesa que é a Golpe ou lá que é, que vende o combustível mais barato em Espanha do que em Portugal.



Tem razão – mas a empresa não se chama Golpe, chama-se Galp.

Galp? Só se é em Espanha, porque aqui é mesmo Golpe.



Mas minha senhora, o Golp, que a senhora diz, não tem o (e), termina em (p).

Menino, com mais (e) ou menos (e) ou com (p) ou sem (p), não deixa de ser um golpe. Um escândalo.



A Dona Rita Amália a falar comigo sobre a Galp e outras Galpes, como o Novo Banco e de outros parentes muito iguais e a chegar-me à memória a celebre frase do saudoso Herculano Valente, que em momentos muito iguais, gritava para que todos o ouvissem: SÃO UNS PIOLHOSOS NO BOM SENTIDO.

Uns trabalham no duro em busca de um pão e outros não respeitam nada, nem ninguém e por isso fecham escolas e crianças passam fome

Agora mais a sério, mas sem nos desviarmos do rumo. É preciso que alguém assuma uma voz de comando, e cale os que só dizem disparates. Alguém que assuma a responsabilidade de calar algumas televisões, que são um nojo no campo da informação, ou então, que os responsáveis por determinadas pastas, venham recolocar a verdade. Exemplo: É MENTIRA OU É VERDADE QUE FOI REDUZIDO O TEMPO ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA DOSE DA VACINA ASTRAZENECA?



E ISTO É VÁLIDO PARA TODO O PAÍS?



Não façam como a D. Catarina, do Bloco de Esquerda, que só pede que se vacine Lisboa. Nós no Algarve poderemos ser Mouros, mas não queremos que nos tratem como asnos, jumentos ou burro, que afinal é a mesma coisa.

Estar na política, não é um verbo de encher, antes o enobrecimento do País. De um País com confiança e compromisso, e não falarmos por falar. Reparem que antes de aparecer aquele brinquedo com que a garotada faz agora as chamadas bolas de sabão, eu, enquanto garoto, já as fazia, soprando num dos lados de um carro de linhas, depois da minha mãe colocar sabão azul, na outra extremidade.



Olhemos ao futuro com respeito pelo passado e pelo momento. Mas com respeito por todos. Andamos a perder muito tempo com coisas banais, que não ajudam, não servem para nada. O Pais precisa é que trabalhem e não andem em magotes uns ou umas, atras de uns ou de outras.



Porque com Galpe, Galp ou Golpe, como diz a D. Rita Amália, não deixam de ser imorais os preços dos combustíveis em Portugal, com a agravante, de que somos nós, os clientes que fazemos tudo:

Marcamos o valor, puxamos a mangueira, colocamos a mangueira na bomba, fechamos o depósito, temos que trazer de casa luvas, papel e desinfectante, e ainda por cima os preços arrancam-nos os olhos da cara. Em Portugal os combustíveis aumentam mais que a pandemia…



É a mesma lengalenga de asno ou jumento, porque não deixa de ser burro.



E agora com o encerramento de algumas escolas em vários concelhos do Algarve, vão existir mil restrições na alimentação de muitas crianças, no desespero de alguns pais, sem saber como dar a volta a uma situação, que foi sendo adiada, adiada e cultivada, desde Alvalade ao Dragão, passando pelos vários Piratas a céu aberto, onde a GNR não tem mãos a medir, e depois as crianças é que sofrem.



O drama é que ninguém respeita ninguém. As eleições autárquicas não podem diminuir as acções de se romper com os abusos e as ilegalidades.

Reparem, que o problema não pode ser visto apenas no pré-escolar, primeiro e segundo ciclo, a não ser que os restantes alunos sejam filhos do homem aranha.



«Mas às crianças senhor (governantes, assembleia da república, oposições, autarcas, responsáveis pela saúde, forças de segurança), porque lhes dás tanta dor».

Neto Gomes

