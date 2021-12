Remate Certeiro: Gente de todo o mundo, PORQUE O MEU SONHO ACABA TARDE

OPINIÃO | NETO GOMES

Gente de todo o mundo, PORQUE O MEU SONHO ACABA TARDE. ACORDAR É QUE EU NÃO QUERIA

“Querido amigo.

Enorme Mano Velho.

GRANDE FERNANDO REIS.

Sei que esta foto tem raízes sevilhanas, mas tem para mim um outro fio de memória:



QUE O ALGARVE, MAS SOBRETUDO VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO, OLHEM AO RETREVISOR E AO CAMINHO QUE AGORA DEIXASTE ASFALTADO, PARA RECONHECEREM O TEU PAPEL, E O QUE O JORNAL DO ALGARVE TEM FEITO E QUE CONTINUARÁ A FAZER.

COM A TUA MORTE, ARDEU UMA BIBLIOTECA DE CARÁCTER, RAZÃO, HUMANISMO. HUMANISMO DE MESTRE, PROFESSOR, PROSSIONAL, HOMEM E PAI.

NÃO TE PREOCUPES COMIGO, PORQUE OS HOMENS TAMBÉM CHORAM.”

Um marco de profunda saudade. Já passaram dez distantes anos. Renato Costa, saudoso Director do CIV – colégio internacional de Vilamoura, e um extraordinário Chef, com o nossos saudoso Director Fernando Reis e o autor destas linhas



Sim! Mano Velho. E porque tu foste o Pastor, deste grande rebanho que foi e continua a ser o Jornal do Algarve, e inspirado por ti e pelo tempo que passa corri em busca do Pastor, de Pedro Ayres Magalhães, com a música e vós dos Madredeus, que a escutei pela primeira vez em na Expo 92, em Sevilha, num pavilhão virado para o rio Guadalquivir, e pegando nesse poema e nesse canto rompi da solidão para te dizer que não te vamos largar.



E naquele fim da tarde em Sevilha, na Cartuja, a voz corria pelo rio como se também fosse uma expedição científica e dos descobrimentos, por mares nunca dantes navegados desde rio Guadalquivir, até outros mares e outras marés.



Contudo, a agitação e os erros navais eram tão profundos, que o Pastor, cantado pelos Madredeus, veio baloiçando silencioso até reencontrar o Guadiana e aqui parou, na baixa mar, quase à minha velha porta, o n.º 7 da Rua da Espanha, que foi o meu mais belo berço, onde aprendi a nadar e amar o que ficava para lá do rio.



Depois mesmo sabendo que ele vingaria a sua caminhada à cabeçada com os mares revoltos, forcei na descoberta deste poema, um pouco da minha própria libertação, pois ouvindo Teresa Salgueiro e marcado como uma das canções da minha vida, bem tentei, pelo que te aconteceu, mas não consegui mudar este lindo verso [e o meu sonho acaba tarde, acordar é que eu não queria]. E que bom seria que nada disso tivesse acontecido. Não temos volta a dar…

“Ai que ninguém volta

ao que já deixou

ninguém larga a grande roda

ninguém sabe onde é que andou

Ai que ninguém lembra

nem o que sonhou

(e) aquele menino canta

a cantiga do pastor

Ao largo

ainda arde

a barca

da fantasia

e o meu sonho acaba tarde

deixa a alma de vigia

Ao largo

ainda arde

a barca

da fantasia

e o meu sonho acaba tarde

acordar é que eu não queria”

E entre aquele que não queria acordar, colo nomes, como o do José Praia, músico, que escreve: “É essa também a minha dor mano novo, não vamos permitir que a sua memória, o seu trabalho e as milhares de horas entregues ao nosso Algarve sempre com um grande grande grau de humanidade e bem fazer. Paz à sua alma.” Ou o do João Gomes: “Amigo Neto mais um grande amigo e senhor que nos deixa parece mentira mas isto não está fácil amigo força e coragem um grande abraço mano” e depois um rosário de abraços quase intermináveis, como o do Portimonense Sporting Clube, que escreve:



“CONDOLÊNCIAS PELO FALECIMENTO DE FERNANDO REIS.



O Portimonense e Sports endereça as mais sentidas condolências a toda a sua família, colegas de trabalho e amigos. Fernando Reis, era diretor do Jornal do Algarve e uma referência no jornalismo na região e a quem o Portimonense e Sports estará eternamente agradecido pelo apoio e divulgação demonstrado desde o início da modalidade e é com grande estima que carregamos na nossa camisola o JA, símbolo do Jornal do Algarve.”

Façam tudo para continuar a sua obra!

Foi assim que o Portimonense E-Sports, manifestou as suas condolências ao Jornal do Algarve



E depois gente de todo o mundo, como Edite Esteves, jornalista: “Os meus sentimentos a toda a família pessoal e a família do JA. Força, amigos!

Façam tudo para continuar a sua obra! Abraço alargado!”, João Viegas “Meu bom amigo e colega. Tanto que rimos e convivemos e agora fica a saudade e o vazio. Ficamos bem mais pobres. Adeus, Fernando. Os meus mais sentidos pêsames para a Luísa e para as filhas de quem tanto gostava”; Isabel Lima Anjos “Grande tristeza… nosso querido amigo… parece um pesadelo…”;



Sérgio Viana “É difícil de digerir… grande amigo… grande confidente… grandes momentos de troca de ideias… em 2006 quando me deu a conhecer a sua filha como artista, foi um daqueles momentos que ficara nos melhores momentos do nosso relacionamento”; Francisco Amaral, presidente da C. M de Castro Marim: “No liceu de Faro, parceiros de carteira (ele o último dos Fernandos, eu o primeiro dos Franciscos). No andebol, tinha uma finta que resultava sempre em golo. Mais tarde, a relação autarca/diretor do jornal do Algarve. Já sinto saudades. Abraço à Luísa e filhas.;



Luís Pereira; “Mais uma triste notícia inesperada o falecimento do meu amigo Fernando Reis. Ainda ontem estive em Vila Real e procurei pelo seu estado de saúde. Disseram-me que continuava grave mas aguardavam melhoras. Aos seus familiares apresento as minhas mais sentidas condolências.

Descansa em paz Fernando. Reinaldo Gomes, Dirctor do Maratona Clube de Portugal: “Os meus profundos sentimentos a toda a família e amigos, que certamente muitos serão, que descanse numa justa e tranquila Paz. A ideia de morrer é a de deixar de estar com quem mais nos importa! Um abraço abraços amigo Neto, a vida é isto mesmo! Rita Pina: “Os meus sentimentos à Família e também ao Neto Gomes que era quase Família do Fernando Reis. Uma pessoa que nunca esquecerei, foi também graças a ele que há 21 anos vivo nesta terra maravilhosa que é o Algarve. Um grande beijinho” João C Roque “Ainda não tinha tido oportunidade de ler a edição desta semana do Jornal do Algarve que assino pelo menos depois de 1976 como continuidade do que o meu pai recebia. Apesar de não conhecer Fernando Reis tenho a sensação de uma falta que profundamente lamento.” António Sousa Pereira, escritor, jornalista, vilarealense: “Grande abraço. Fiquei triste. Tinha na véspera ligado para o JA a perguntar por ele.”



Joaquim Vairinhos, ex. autarca e ex deputado do Parlamento Europeu: “Os meus sentimentos à família do Fernando Reis;



Isidoro Sousa, Presidente do Sporting Clube Olhanense: “Em meu nome e de todos os Órgãos Sociais do Sporting Clube Olhanense, quero endereçar as sentidas Condolências a toda família. Deus o tenha em bom lugar.”



Carlos Gomes, antigo Governador Civil e actual Presidente da Assembleia Municipal de Loulé: “Votos de sentidos pêsames a toda a Família, com um sentido abraço para ti, meu bom Amigo. Que descanse em paz!…”



António Murillo Oeiras Lopes, jornalista, Director do CNID: “Sentido pesar. Para a Família e Amigos que muitos tinha o Fernando Reis, o meu abraço com o desejo de um descanso eterno, em Paz!!!!!!”



E outras e outros tantos. Números incontáveis, desde o Kim Gomes, ai que saudades ai, ai, até ao Fernando Branco, desde o Canadá, passando pela Rita Faleiro D’Azevedo, Noémia Mateus, Adelino Campina, Rosa Bonança, Ana Valério, Simplício Santos (Barlavento), Paula Martinheira, Ramiro Santos, Arthur Line, João Leal, São Brito, Maria de Jesus Ventosa, Aurélia Fernandes, Luís Romão, Marilyn Zacarias, Vereadora CM de Loulé, Março Rosa (Timor), Álvaro Araújo, Presidente da CM de Vila Real de Santo António, Carlos Campaniço, escritor, Mena Branco, Rui Costa Viegas, jornalista (filho de Marcelino Viegas, Carlos Carmo, vereador CM de Loulé. Afinal gente de todo o mundo, que engrossaram o rebanho, que nunca se tresmalhou sempre a caminhar ao lado do Pastor, porque O MEU SONHO ACABA TARDE, ACORDAR É QUE EU NÃO QUERIA…

Neto Gomes

PUB