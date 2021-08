Remate certeiro: Muitos foram os empresários que se suicidaram

OPINIÃO | NETO GOMES

Muitos foram os empresários que se suicidaram, enquanto os jovens eram convidados a emigrar…

A memória não pode ser apenas fértil, para aquilo que mais nos interessa, e é por isso, que muitas vezes a vida de algumas pessoas não passam de esterco, apesar dos esforços no campo da reciclagem para regressarem ao palco de onde escorregaram para a latrina…



O pior é que ainda não perceberam, que já não há amor como o primeiro, então perseguem o futuro, como se não tivesse havido ontem, esquecendo inclusive o efeito perverso da crise que alavancou o País, e que só começou a ver alguns sinais de uma nova luz, quando António Costa chegou ao governo e arquitectou a gerigonça, não como pano de fundo de uma mera peça de teatro, mas como um importante cenário para as novas filmagens que permitiram que o País, respirasse outro ar.



Claro que a geringonça, foi uma mal menor, e pode e deve disfarçar, os males de que se apoderou a política partidária, porque muitos daqueles que encontram palco nos partidos políticos, diga-se, nos mais tradicionais, aqueles que afinal estão na origem dos mais evidentes valores da democracia, pensam agora mais em si, do que na força colectiva do partido.



Fiz centenas de comícios por todo o País, e nunca pensei a assistir a acontecimentos como estes em que já se grita pelo nome do partido, e pior ainda, que nem se desenrolem as bandeiras.

Não se pode ter vergonha do partido a que aderimos, mesmo que não tivéssemos tido a oportunidade de chegar a um lugar para o qual nos achávamos capacitados.



Nem nos devemos sentir amargurados, por verificarmos, que muitos dos novos autores da política partidária, mesmo sem competência nem curriculados por aquilo que é o motor da democracia: “humanamente preparados”, também já estão a caminho de um novo futuro, como se a política fosse uma linha de montagem.

Por outro lado, a chegada de independentes ao seio do partido, como alavanca e motor, para que os candidatos atinjam os seus objectivos, não pode, nem deve esconder as origens do partido, e sendo um facto que foram escolhidos e posteriormente convidados, têm que se sujeitar ao todo, e o todo, é o partido.



Conhecemos muitos dos candidatos de hoje, que sendo um facto que deram tudo ao partido, mas sem o partido eles não seriam nada. Que agora agarrados a essa tábua de salvação, rumaram a portos mais seguros, e até constituíram novas famílias. Todavia, na hora do tanger dos sinos, e porque não existe nada melhor que o poder, ei-los outra vez motivados, por uma falsa consciência de cidadania, pisando as suas próprias identidades e memórias, equipados agora com outras farpelas, porque é preciso continuar a mandar.



Até existem, candidatos, que só conhecem a rua onde têm a sua casa de férias, e agora, assumem um amor indiscritível à terra, para assim coroarem de êxito a sua passagem pela política local.

Claro que se forem eleitos vão beneficiar e muito, porque vão-se a aproveitar do lugar a que foram eleitos, nem que seja na assembleia municipal, para se instalarem mais perto da vida da autarquia e na descoberta de uma greta em seu próprio benefício.



Os partidos políticos, têm que repensar a sua estratégia, porque sendo importante ganhar-se a democracia e a liderança autárquica ou governativa, não se pode perder o partido.

Às vezes até me interrogo para que servem as juventudes partidárias, se em socorro de novos desafios, temos que correr em busca de independentes, ausentes da cultura e das origens do partido.



Não nos devemos esconder atrás da pandemia, que impossibilitou debates, conversas, envio de comunicados, tertúlias e outros movimentos de proximidade.

Também não nos devemos esconder atrás da falta de tempo, pois se existe tempo para sensibilizar um independente, se calhar porque está mais à mão de semear, também devemos encontrar estratégias que permitam, apenas e só a modernidade dos partidos. E modernizar não é ter o partido on-line. Modernizar é ter uma intervenção mais activa, social, humana, olhos nos olhos, de voz a voz, não em parceria com o chicote, ou seja, lembrar-se da sua existência quando estamos perto de um acto eleitoral.



Conheço muita gente, que hoje faz carreira no partido “A”, mas que ao longo de anos, foram oposição a esse partido.



Conheço muita gente, que apelido do estranho militante, que sem se dar por eles estão em todas. Têm sempre o seu lugar assegurado e valem zero em termos de partido, dinâmica eleitoral ou na conquista de votos. Mas claro, ficam sempre bem nas fotografias, parecem nunca estar contra ninguém, e nem se importam de ser levado pela arreata, pois o que conta é a manutenção do lugar, o reforço do poder.

Mas voltemos ao grão de asa que atirou o País para uma grave crise económica, no tempo, em que se convidavam os jovens a emigrar, assim como o proclamar do ódio contra os cabelos grisalhos.



Este tempo trouxe à superfície os piores momentos do País, antes da chegada de António Costa, como Primeiro-ministro.



Um tempo de miséria, fome, degradação social e humana, consubstanciada pelo atravessar de uma grave crise económica, que originou que vários empresários se tivessem suicidado, como aconteceu por exemplo no concelho de Loulé. Aliás, foi o que afirmou Vítor Aleixo, durante a sua intervenção de recandidatura à Câmara de Loulé, que ocorreu no último sábado e que contou com a presença de Mariana Vieira da Silva, nas funções de Primeira-ministra.



E ao longo dessa noite notável, Vítor Aleixo foi mais longe, e em tese lembrou, também pelo pânico criado pelo derrube de empresas e famílias, que muitas entraram pelo seu gabinete em busca de emprego. «Senti-me moralmente penalizado, porque tinha diante de mim, pessoas que bem conhecia, que sempre tinham tido uma vida boa, e que naquela altura precisavam de trabalhar.



E a quantas dessas pessoas conseguimos ajudar, não nos foi possível pagarmos mais do que 300 euros por mês, e nossa interrogação de que seria pouco, as pessoas, o que queriam era trabalhar, ganhar qualquer coisa que lhes permitisse olhar de outra forma para a vida.”

Vítor Aleixo tocou na ferida, mas também ouviu Mariana Vieira da Silva dizer que o concelho de Loulé é um referência um exemplo nacional…

Só gente sem escrúpulos culpa os bombeiros. Porque não se calam?



Agora a culpa é dos bombeiros



Já nada nos admira e muito menos, o grito de gente sem escrúpulos que apareceu nas redes sociais, culpando os bombeiros, ou para melhor, tudo e todos, sobre o incêndio que começou em Castro Marim e alastrou até ao concelho de Tavira.



Estas são vozes de aves agoirentas, de pessoas que já fizeram tudo na vida, até estiveram no pódio da governação, e agora estão em busca de outro pódio para uma possível eleição autárquica, como quem procura que a onda o empurre outra vez para a areia do poder, mesmo que queira aparecer vestido de branco, como se fosse um anjo da guarda, a gritar que o rei vai nu, sem reparar nas suas próprias vestes.



Cada vez mais temos que contar com todos, sobretudo as populações mais fragilizadas, que ainda respiram de forma ofegante perante um incendio que lhes levou tudo. Tudo que vinham amealhando há anos como sobrevivência, e que agora, perante as condicionantes humanas e psicológicas em que vivem, são confrontadas por estas vozes, de gente com responsabilidades, empurrando a culpa para os bombeiros.

Há meses que vimos alertando para esta cruel realidade, que mais tarde ou mais cedo os bombeiros apareceriam com a cutelo sob a cabeça, só não pensávamos que este grito de malvadez surgisse de alguém, que ainda hoje, a não ser que ainda não esteja aposentado, recebe dos impostos do povo, e agora castiga-o, numa reprovação com salpicos, não diremos de ignorância, mas de grave sofrimento psicológico.



Um incêndio que começa perto da uma da manhã (aqui foi mão de bruxaria), que num instante é atacado, com todos os meios possíveis, que sofre revezes pela força do vento e do calor, e como se vivêssemos numa Ilha, esquecemos os terríveis incêndios nos USA, na Turquia, na Grécia, em Espanha, todos ao mesmo tempo, e a culpa, a nossa culpa, é dos bombeiros.



Apetece-me lembrar, o Rei Juan Carlos, quando em 2007, disse para Hugo Chávez: “Porque não te calas”.

Este tempo está tão acalorado que me chegam dois velhos apetites: Sentar-me na «muralha» em Vila Real de Santo António, olhando a Ayamonte e a ver passar o velho navio S. Macário, da companhia Nacional de Navegação, refrescando-me com um sofruto, do Quintódio.



Um abraço força a todos os Bombeiros Portugueses.

Neto Gomes

