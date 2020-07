Remate certeiro: O futuro, as potencialidades, as dificuldades e a sua cultura

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O futuro, as potencialidades, as dificuldades e a sua cultura,

PARA QUE UNS NÃO SEJAM A NATA E OS OUTROS O NADA…

Este é o tempo das mais profundas realidades sociais e dos dramas humanos, que segundo a segundo nos batem à porta pela força das quase incontroladas novas tecnologias, mas também pelos canais de televisão, o mundo on-line, ou então, pelos retratos que nos mostram, os que a remo, à vela, a nado, de barco com motor fora de borda ou de traineira, encostam às nossas praias, como paragem obrigatório, onde na esperança de um tempo DIFERENTE, porque já não pode ser pior, depositam o esqueleto ensanguentado e enrugado de dores e os senhores fechados nos seus palácios alcatifados, pagam com o nosso dinheiro, a nossa mais profunda desilusão.



Em severo contraste com o que está a acontecer, segundo a segundo em toda o mundo, e aqui também – porque em Portugal nem todas as janelas estão fachadas, – andamos em busca do que somos, do que queremos ser, e por isso ainda descortinamos razões fortes, que nos permitam defender e perpetuar a tese, de que temos futuro e é nele que temos que arquitectar todas as estratégias, indo de quando em vez ao começo, para não deixarmos para trás, o que clareou as nossas vidas e para desta forma potenciarmos todas as sinergias.



Nascemos e vivemos no Algarve, a região mais sulista de Portugal, que teve na Escola de Sagres e nas Invasões Francesas, dois dos seus maiores acontecimentos, com epicentros bem distantes, pois foi de Olhão, que partiu a barcaça Bom Sucesso, para avisar o Rei, num estranho fugidio para o Brasil, que as tropas francesas comandadas por Junot tinham sido derrotadas.



Se olharmos ao Algarve actual, estamos perante novas e profundas realidades administrativas, não no papel, mas de forma objectiva, como é o caso de Loulé, que cada vez mais é o epicentro de toda a realidade administrativa da região, não apenas pelo seu potencial turístico, mas ainda pelas grandes infraestruturas, como as da protecção civil e da saúde, e à beira, de se concretizar a construção do novo hospital, no denominado Parque das Cidades.



Aliás, foi a 23 de Novembro de 2003, foi aqui, no Parque das Cidades, construído o Estádio Algarve, que se constituía, e hoje esta situação não foi contrariada, como uma obra megalómano, porque o maior parte do seu caderno de desenvolvimento e acções promocionais, de grande relevância para o concelho e a região, não foram contemplados, e algumas das suas estruturas estão debilitadas e a precisar de recuperação e onde forma investidos mais de 30 milhões de euros.



O Algarve continua a ser a região mais procurada, e sendo verdade que tal procura, tem a ver com o turismo, também os investimentos na área da saúde, do lazer, da sétima arte, do desporto, gastronomia, património histórico, cultural, das pescas, com uma zona serrana bela e impressionante, portanto, na ausência total de investimentos poluentes, pese bem os problemas que ainda poderão vir a causar as pedreiras e a chamada fábrica de cimento, é que querer, que o potencial da região está intacto, até pela desistência, após uma visão e uma luta bem musculada, contra a perfuração do mar algarvio em busca de petróleo.



Por outro lado, residem no Algarve, o que pode ser uma grande fonte de credibilidade e potencialidades, um grande número de estrangeiros e a maior comunidade de cidadãos britânicos, reflexo, até pela sensibilidade inglesa, das nossas qualidades e hospitalidade.

Descanso de um guerreiro. A crise também chegou às «Bolas de Berlim»



Inequivocamente, as nossas potencialidades, se erguem a par do futuro, porque sem a credibilidade nos investimentos, o futuro será sempre uma incógnita, como aliás, poderá ser demonstrado, num olhar mais incisivo sobre as dificuldades.



Ora, às questões da credibilidade da região, temos que juntar a nossa vontade, a disponibilidade e a visão do governo, para contrariar lóbis fortemente instalados noutras regiões do País, e vacilar perante as necessidades do Algarve.



Se somarmos, às crises que extravasam pelo mundo, desde as guerras aos incontrolados focos migratórios, ao problema, que todos afirmam não existir plano B, no que se refere as questões climáticas e agora ao quase descontrolado coronavírus, com grande influência no turismo, no comercio e na própria emigração, o que será determinante para o transbordar das nossas dificuldades.



E não é fácil, mudar a agulha para que se possam potenciar outros mercados emissores de turismo, porque não nos confrontamos apenas com a pandemia, mas os ódios comerciais, logo pouco diplomáticos, num salve-se que puder, originários de países, que ontem pareciam amigos, mas que estão a fazer de nós «barrigas de aluguer», ignorando, que qualquer passo em falso, será terrível para todos, ou seja, para a morte do artista.



Depois, nem os mais lúcidos dos visionários o admitiria, ou seja, a existência dos dramas que neste período da vida mundial, esgravatam e afundam as bolsas, as economias mais fragilizadas, como se começa a perceber com as notícias que nos chegam de Itália, a precaridade humana nas fronteiras entre a Turquia e a Grécia, os escombros em que se transformou a Síria. E os ingleses como donos da Ibéria, sem se importarem com o que se passa na Catalunha.



Se acumularmos a essas dificuldades as teias indecifráveis e invisíveis do populismo que grassa por toda a Europa, numa espécie de CHEGA para lá, criando o medo, afugentando a liberdade, ele próprio alimentador da violência domestica, da fragilidade das crianças, da debilidade dos idosos, estamos perante um fenómeno para o qual temos que estar tão atentos como preocupados, e que o navegar da história, já então, nós é que temos a memória curta, admitiria como possível.



Por esta altura já cumprimos mais de quarenta anos da liberdade de Abril, mas o anterior regime, o Estado Novo, também viveu um período muito semelhante, logo, o populismo, esta estranha marcha de retrocesso, ainda que algemado à liberdade, é algo sufocante para os nossos tempos, e pode, em sentido inverso, potenciar dificuldades, que o povo não deseja.



Portanto, cada vez menos dependemos de nós, mas não podemos desistir, porque continuamos a olhar ao mundo e recebê-lo com as nossas potencialidades intactas e os valores sociais e humanos, que fazem parte do nosso ADN, como cidadãos, portugueses e algarvios.



Existe um mundo global onde nos inserirmos e é dele que temos que continuar a emergir, rumo ao futuro, lutando sem desfalecimento e com inteligência, fazendo pontes, partilhando saberes e oportunidades, para que as crises, económicas ou outras não sejam tão profundamente cavadas, como a hora que vivemos.



O facto de vivermos o século de algumas energias que se ainda se soltam de fosseis energéticos e outros, e que sabemos que não são renováveis, mas que ainda se procuram soluções para que as possamos neutralizar totalmente, e que atmosfera tudo recebe, criando neblinas espessas e envenenadas, que nos expõe casa vez mais à severidade das doenças, confiamos, não na natureza do homem tornado soberbo, morando em palácios alcatifados e encerados com o nosso suor e sempre faminto de maldades, mas no homem humanista que existe dentro de cada um de nós e que tenha uma olhar de felicidade sobre as crianças.



É para este mundo novo, que todos juntos temos que criar, e que por razões que este espaço não consegue contemplar e que as gerações anteriores não foram a tempo de alterar, que apontamos todas as nossas capacidades: ciência, operários, camponeses, professores, médicos, gasolineiras, hospitais, bancos, governo, camaras municipais, pois todos somos peças deste longo xadrez, para o bem ou para o mal, mas uns (muitos outros) não podem levar a vida inteira a fazer apenas o papel de peões. Uns não podem ser a NATA E OUTROS O NADA.



Acreditamos no Algarve, nas suas potencialidades. No humanismo da sua gente, onde cabem todas as religiosas, sem perdermos de vista a nossa vida de cristãos, que com uma forte cultura iniciada nos anos 50/60 com grandes focos de emigrantes, acolhe hoje, num incontável cruzamento de culturas, gente de todo o mundo, a que chamamos dos novos algarvios.

GNR – Confiemos nas Forças de Segurança. Porque se for a nossa consciência, estamos feitos…



Claro, que não existe bela sem senão, e a cultura no Algarve, é assim uma espécie de rifas de papelinhos, onde se acertamos no número podemos vir a ser sorte. O que se faz é quase nada, tudo muito informal, tudo muito para dentro do ego, tudo muito para quem nos visita e nós localmente a ficarmos à deriva.



Dirigir a cultura é ter sensibilidade global, é conhecer o Algarve por dentro e por fora, desde os tocadores de ferrinhos, aos grandes mestres da arte, e penso, que nunca, tão pasmadas foram as criticas, perante uma cultura, que parece cumprir com toda rigidez o mais clara das regras de confinamento, onde só cabem meia dúzia, e de afastamento social, onde raro se faz alguma coisa, na salvaguarda, na defesa e na identidade, que tantos que tanto têm feito pela cultura, mas que os responsáveis (homem ou mulher), nem os deixam olhar para lá do muro…



Acreditamos no futuro do Algarve. Das suas potencialidades. Das suas belezas. Da qualidade dos seus serviços. Da força da sua gente. Da beleza do mar e do brilho das suas águas. Da paixão da sua gastronomia. Da sardinha assada. Das noites de lua cheia e do melhor pôr-do-sol do mundo. Mas também acreditamos que as Forças de Segurança VÃO SER capazes de impedir que se derrube a disciplina, o respeito, porque todos sabemos, se estamos à espera da CONSCIÊNCIA dos portugueses e de ALGUMA DESTA MÁ GENTE que nos visita, ESTAMOS FEITOS…

Neto Gomes