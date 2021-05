Remate certeiro: O momento é para testar

OPINIÃO | NETO GOMES

O momento é para testar.

Quem vota a favor? e quem vota contra?

Tem momentos que devemos cortar a raiz ao pensamento e quase que nos obrigamos a exagerar, quando escutamos pensamentos que se soltam de dentro das paredes dos palácios, como aconteceu recentemente, quando e muito justamente, a Câmara de Lisboa, recebeu e homenageou o Sporting Clube de Portugal, como campeão Nacional.



Aqui, aguardava-se com espectativa a intervenção do presidente-médico, do Sporting, porém, o que sobra deste discursos fanhoso, trouxe à memória, quando o mesmo referindo-se a Pinto da Costa, dizia:, Um bandido, será sempre um bandido, mas agora, o presidente-médico, deixou cair o verniz, ao utilizar a Casa de todos os lisboetas, e ainda por cima, numa hora que teria que ser de glória merecida para o seu clube, apunhalando e insultando o seu vizinho do lado, o SLB, sobre os graves problemas que enfrentou no período mais dramático da pandemia.



O presidente-médico do Sporting, que se apresentou como voluntário e num gesto de enorme grandeza, na fila da frente, na ajuda aos doentes Covid 19, não tem agora o direito, borrando inclusive o seu mais honrado juramento, ao brincar com a saúde dos outros, e de que foram mais ou menos vítima da pandemia, problemas detectados e tratados por médicos seus colegas…



Este não era o momento para cristalizar ódios, por isso, não nos admirarmos que cada vez mais se culpe o futebol por todos os males da sociedade, quando esta pequenez resvala de forma odiante e depois extravasa para os outros disparates que se seguem, onde vão sobrevivendo os massacres psicológicos e se lançam confettis explosivos, que roubam o efeito único, isto é a glória de se ser Campeão Nacional de Futebol, e que os leões conquistaram de forma brilhante.



Na recepção ao Sporting Clube de Portugal, na Câmara de Lisboa, o presidente-médico, ironizou com o Covid 19 que afectou o Benfica, que para os responsáveis encarnados teria impedido que a equipa de Jorge Jesus utilizasse outras armas na valorização da competição que os leões venceram brilhantemente.



Estranha-se e entranha-se, que o presidente-médico, nunca tenha assumido uma parte das suas responsabilidades, no que se refere ao actual estado que Lisboa enfrenta devido aos casos de covid 19 que começaram a surgir, depois da grandiosidade e desorganizada festa leonina.



Uma festa que foi autorizada por todos os responsáveis: Saúde, PSP, Câmara Municipal de Lisboa, Governo.



Autorizada, mas abarrotar de falhas, porque nunca existiu plano, porque eles sabiam que se existissem planos, todos se iriam esconder depois, nas grandes dificuldade que se apresentavam para levar por diante um plano desta natureza.

Não devemos estragar esta serenidade



Otelo Saraiva de Carvalho, em quem votei uma vez para a presidência da República, não receou defender que caso fosse necessário, metia todos no Campo Pequeno. Aqui, da envolvente de Alvalade XXI.



O momento agora é testar, testar, testar, isto é, colocar trancas na porta, e já agora, em relação ao testar, pergunto: Quem é que vota a favor? e quem é vota contra?



Vivemos outra para a rédea solta, perigosamente solta, e que transporta muito desencanto, desobediência, irracionalidade e irresponsabilidade.



Um dia Portugal autoriza tudo, no outro não autoriza nada.



Depois a UEFA quer 12.000 espectadores no Estádio do Dragão e Portugal autoriza. Depois os clubes pedem que a sua gente esteja presente na Taça de Portugal, mas quem decide, não autoriza, ou seja, sobrevive outra vez, a lei dos filhos e dos enteados.



Mesmo assim voltamos ao começo das linhas trocadas no que se refere aos adeptos do Sporting, como poderiam ser de outro qualquer clube, e aqui não existem nem santos, nem pecadores, são todos iguais, e tão iguais, que dias depois aconteceu a mesma coisa em Vizela, aqui fez-me lembrar aquela canção: «Alecrim aos molhos, por causa de ti, choram os meus olhos…» Não sei mais…



E mais, um pouco por todo o pais, se alimentam pequenas ilhas daquelas que desprezam a lei, fazendo um manguito ao confinamento, ao uso de máscara, tendo como lema: Salve-se que puder.



Hoje é Lisboa que está à beira de chegar à linha vermelha Depois será Braga e se não agarrarmos o rosto deste pesadelo, vai tudo parar ao cano de esgoto.



E em Braga, o Presidente da Câmara, horas antes de receber os vencedores da Taça de Portugal, foi bem claro: «Se a coisa se complicar teremos de voltar atrás no confinamento.



Agora já se proclama a testagem em massa em Lisboa, e mais do que isso, o grito agora, é vacinar Lisboa. E os outros?



Vacinar Lisboa é premiar os incumpridores, porque não somos capaz de os fazer cumprir.



Faz lembrar a história daquele automóvel, que de tão velho, já nem pegava de empurrão, só que aqui a ilusão aqui é muito maior, pois não vale a pena empurrar um carro sem motor, ou seja, não vale a pena contar com uma multidão de inconscientes, de gente que num repente se transformaram em vilões do nossos futuro…



E parece que todos rejeitam o princípio de que a autoridade não se fez ouvir, e em última hora, no intervalo de um jogo da raspadinha, lá decidiram autorizar se o autocarro do Sporting, porque os seus adeptos o mereciam, atravessaria ou não Lisboa rumo ao Marquês de Pombal.

Não deixem os desobedientes cair na tentação de voltarmos ao sinal vermelho



No começo desta semana, segundo Diogo Serras Lopes, Secretário de Estado da Saúde, é preciso a intensificação da testagem. E mais: “Não há uma métrica para os testes necessários. Será feito o número de testes que for necessário para analisar todas as suspeitas de casos covid ou de pessoas que possam ter tido contacto com casos positivos de covid-19”.



Já sobre a suposta associação do aumento do número de casos com os festejos relacionados com o título de campeão nacional do Sporting, o secretário de Estado defendeu que esse tema requer mais estudo.



“Acho que isso precisa de um estudo um bocadinho mais aprofundado. Sabemos que há um maior movimento das pessoas, que há mais desconfinamento e que esse desconfinamento é anterior àquilo que foram os festejos do campeão nacional. Se me pergunta se um aglomerado de pessoas pode gerar casos, é evidente que pode. Esse aglomerado de pessoas é responsável pelo que está a suceder?

Acho que é impossível dizer isso, com toda a honestidade”, concluiu.



Então no que é que ficamos! É com estes ditos, reditos e contraditos, que vamos pensando em estudos «um bocadinho mais aprofundados» ou então esta severa dúvida: «Se me pergunta se um aglomerado de pessoas pode gerar casos, é evidente que pode.

Esse aglomerado de pessoas é responsável pelo que está a suceder? Acho que é impossível dizer isso, com toda a honestidade».



E com tantas dúvidas, permitam-me que pergunto: Quem vota a favor e quem vota contra.



Também já não se consegue papar, já não digo a greve da CP, mas a do serviço de estrangeiros e fronteiras, porque sendo verdade que é preciso trazer à superfície a «força de quem trabalha», mas em momento tão desgraçado para o turismo, para as empresas, para os trabalhadores do sector, para fim de uma restauração a pão e água, com que se foi alimentando, também a hotelaria, é urgente, que o Governo, mesmo que se ponha em cima de duas ou três paletes, que fomente o diálogo, porque é verdade que as greves são um direito consignado na Constituição, e nega-lo, é alimentar ainda mais o apetite do Chega.



E quando se fala em liberdade, nunca imaginei, que tantos anos depois de Abril e de tanto ser falar em fascismo, que os trabalhadoras da TAP, tenham que falar à SIC ou a qualquer outra estação televisiva de costas voltadas para as camaras ou de rostos cobertos.



A liberdade, não pode ser um tempo de medo. Mas quem se esconde, sabe bem, e nós também já o sentimos, que a liberdade de uns, não é a liberdade dos outros.



Mas eu pergunto: Que vota contra e quem vota a favor.

Neto Gomes

PUB