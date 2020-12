Remate certeiro: O Turismo na Economia Portuguesa

OPINIÃO | NETO GOMES

O Turismo na Economia Portuguesa: Palestra no Racal Clube de Silves, a 22 de Março

de 1985, de Luís Filipe Madeira, presidente da Região de Turismo do Algarve

Num tempo em que tanto se fala e se escreve, e com toda a razão, sobre a grave crise que o turismo atravessa devido à pandemia devastadora que se abateu em todo o mundo, e que Portugal e o Algarve, não fogem à regra, quisemos trazer à tona da memória, uma palestra de Luís Filie Madeira, então Presidente da Região de Turismo do Algarve, que teve lugar a 22 de Março de 1985, já lá vão 35 anos, no Racal Clube, em Silves, tendo como tema O Turismo na Economia Portuguesa.



Porque o generoso espaço de que dispomos, e já é bastante, mas não sendo suficiente para fazermos correr toda a palestra, deixamos aqui salpicos bem entendíveis, sobre a interpretação, do então presidente da Região de Turismo do Algarve, sobre tema tão apelativo.



«Minhas Senhoras e meus Senhores,



Entre as aliciantes e gratas recordações do cargo que desempenho conta-se esta, de responder aos chamamentos para depor perante os Algarvios, como neste caso, ou noutras circunstâncias, perante os Portugueses, em geral, sobre o Turismo e as suas vertentes influenciadoras da vida económica e cultural do País.



Desta feita o tema proposto é suficientemente amplo para tolerar sem escândalo a generalidade, sempre sedutora, mas relativamente especificada para, sem cair na erudição especializada, se dever balizar por alguns dados objectivos, estatísticos e pacíficos.



O equilíbrio entre a tentação programática e apologética e a visão realista, rigorosa e globalizante da realidade nacional é o que me proponho nos limites da ciência, da capacidade e do tempo disponíveis.



Como qualquer outro ramo da actividade humana o Turismo não se compreende, ou não se compreende finalmente, sem se saber donde vem e como vai. Só então se poderá prever paras onde vai.



Costumo dizer que o Turismo enquanto manifestação da curiosidade, entendida esta como forte desejo de conhecimento das diferentes realidades do Eco-Sistema, é inato no homem, e desde sempre se praticou. Por si e em si ou associado a outras razões ou meros pretextos-económicos, culturais, recreativos, etc.



Mas enquanto actividade organizada, com agentes profissionais, com regras internacionalmente aceites, com reconhecimento autónomo na ordem Jurídico-Económica, é uma actividade recente, é mesmo a mais jovem actividade humana, datando de meados do século passado.



Em Portugal o Turismo, enquanto actividade receptora de Turismo Internacional, constitui um «FAIT DIVERS» até meados deste século como actividade interna, porém o Turismo termal e balnear assumia já uma relevância apreciável nos alvores do século XX.



Em todo o Mundo desenvolvido assistiu-se a um crescimento espectacular do Turismo após a 2.ª Grande Guerra, passando os respectivos fluxos de 25 milhões de entradas nas principais fronteiras internacionais em 1950, para 300 milhões em 1983 (Estatísticas da OMT).



Em Portugal o número de entradas de Estrangeiros em 1984 ficou a escassos milhares do número impressionante de 10 milhões.

Entre as razões desta evolução fulgurante contam-se:Progresso económico e distribuição de rendimentos significativos por amplas camadas da população dos principais países Europeus e da América do Norte;

Progressos técnicos, rapidez, segurança e economicidade dos transportes, especialmente Aéreo e Rodoviário;

Generalidade das férias pagas obrigatórias;

Reformas Profissionais e segurança social generalizada às massas trabalhadoras;

Antecipação da idade de Reformas:



Por estas razões fazem hoje férias fora dos seus países, mais de 4 dias por ano: 50% de Austríacos, Belgas, Italianos e Espanhóis; 60% de Ingleses, Alemães e Franceses e 70% de Holandeses, Suecos e Suíços.



Pelos números de 1983 ascende a 110 milhões de dólares a receita Turística Internacional.



Daí que Países economicamente desenvolvidos como a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, se empenham com tanto interesse como Portugal, Grécia ou Marrocos na promoção do seu Turismo. Basta dizer que na Alemanha Federal, modelo de País desenvolvido na Indústria, no comércio e na agricultura, as receitas do Turismo representam 3% do produto interno bruto.

E, mesmo os Países do Bloco comunista, da economia planificada e das severas restrições aos consumos privados, empenham-se igualmente no Turismo…

Brochura relacionada com a palestra proferida por Luís Filipe

Madeira, presidente da RTA, a 22 de Março de 1985, tendo como pano de fundo a economia



E, mesmo os Países do Bloco comunista, da economia planificada e das severas restrições aos consumos privados, empenham-se igualmente no Turismo receptivo, entrando na concorrência de preços, criando zonas reservadas a Turistas e estabelecimentos comerciais especiais para Turistas, fornecendo aos Hotéis de Turismo produtos de consumo condicionado e até – a Heresia das Heresias – sacrificando frequentemente o primado da segurança ideológica à necessidade de alargar as malhas da «cortina» para facilitar a entrada de um número crescente de Turistas.



O Turismo é, pois, a maravilha da nossa idade. […]



Assim atingimos em 1984 a receita bruta de 1000 milhões de Dólares, mais de 100 milhões de contos, o que representa cerca de 5% do P.I.B. em 1984 o Turismo apresentou mesmo uma balança mais favorável à nossa economia que os celebrados têxteis.



Só no Algarve são mais de 50.000 os posto de trabalho dependentes do Turismo, na Hotelaria, na Restauração, nos Agentes de viagens, nos Transportes, etc.



O Turismo em um papel decisivo no desenvolvimento da agricultura e das pescas, é determinante na construção civil, que por sua vez arrasta as Indústrias Metalomecânica, Cerâmica e Serralharia Civil e o Comércio. Gera reflexamente postos de trabalho e investimento em obras públicas, fomenta o Artesanato e o Folclore, impõe o acautelamento do património Histórico e Cultural. Engrossa a procura dos serviços designadamente nas áreas da Engenharia, da Arquitectura, da Procuradoria Jurídica, da Contabilidade.



Enfim, em Portugal, como na generalidade, como na generalidade dos Países desenvolvidos, o Turismo é uma componente indispensável ao desenvolvimento das Estruturas Económicas. […]



Vejamos o que alguns apontam em desabono do Turismo.



Dizem em primeiro lugar que a balança Turística é enganadora, que não leva em conta que num País, como Portugal, deficitário em bens alimentares e combustíveis, o Turismo obriga a importar mais alimentos e mais petróleo.



É verdadeira a premissa mas falsa a conclusão. É que se esquece que entre a importância em divisas e a venda ao Turista, também em divisas, aparece o chamado valor acrescentado e o valor tributário. Isto é, a carne importada, por hipótese a 500 contos/ton é vendida nos restaurantes e Hotéis a pelo menos 3000/4000 contos/ton (3000$00/40000$00 Kilo). O mesmo se diga dos cereais e dos combustíveis, estes, sobretudo por via da carga tributária.



Vem depois o argumento da instabilidade ou vulnerabilidade do Turismo a factores exógenos – crise económicas, instabilidade política, insegurança interna ou externa. É verdade. Mas também é verdade que o Turismo corresponde a uma necessidade vital das pessoas que o praticam se para tal dispuserem de tempo, de saúde suficiente e de condições económicas. Ora nada indica, antes pelo contrário, que as condições sociais e económicas dos países emissores sofram tal erosão que ponha em causa o essencial dos fluxos.



Acrescendo que Portugal, como ouros Países da Área Mediterrânica, têm uma matéria-prima inesgotável de que os outros Países do Norte carecem, sol e clima ameno. Por outro lado, ainda que se admita teoricamente a tal crise económica ou política, a verdade é que num caso desses não é só o Turismo que é atingido. É a generalidade ou a totalidade dos sectores económicos. […]



Questão diferente é projectarmos o papel que o Estado a deverá destinar e promover para o Turismo no quadro geral das actividades Nacionais a longo prazo.



E esta é uma questão de fundo que vale as nossas reflexões, as nossas divergências e o nosso consenso em busca da mais correcta solução. Como aliás em todos os restantes sectores Sócio-Económicos.



Para tentarmos a resposta proponho que partamos das certezas que temos – o Turismo é uma actividade estável, idónea e rendível;O Turismo tem em Portugal matéria-prima natural e de boa qualidade;

O Turismo sofre de uma vulnerabilidade a factores negativos semelhante a outras actividades, especialmente do sector secundário;

O Turismo, praticado segundo as regras, é um factor de projecção do ambiente e do património, de desenvolvimento cultural e de melhoria da qualidade de vida das populações.



Posto isto que dúvidas quedarão para definirmos o Turismo como objectivo prioritário no planejamento do futuro dos Portugueses?



Devo confessar que assim, com esta singeleza de odores monoculturais, tenho alguma hesitação. Hesitação aliás, que também me assalta quanto aos grandes projectos Industriais, quanto aos Têxteis, quanto à Construção Naval, a Petroquímica, à Metalomecânica, etc.



Porquê?



Antes de mais porque todo o projecto Nacional sério deve partir do conceito de perfilharmos da sociedade Portuguesa. Todo o projecto deve assentar na defesa da sua identidade, da sua soberania, da sua independência, da sua sobrevivência como colectividade autónoma e diferenciada.



É sabido que no Mundo hodierno não há lugar a independências absolutas. Todos os Países dependem de outros Países, em maior ou menor grau. Especialmente no domínio económico. A divisão internacional do trabalho assente na concorrência e na especialização é um facto que só graves perturbações porão em causa. Mas perante a eventualidade dessas perturbações será mais forte, mais independente e mais soberano o País que melhor assegure a sua Auto-Suficiência.[…]



Tenho pois o entendimento de que, nesta óptica, o Estado Português deve considerar prioritário o sector turístico superestrutura instrumental ao serviço da melhoria das estruturas, em especial do sector primário alimentar (Agricultura e Pescas), de defesa do ambiente, de melhoria das infraestruturas básicas ao dispor da população em geral, da cultura, do ensino e dos investimentos na saúde e na investigação científica.



Nesta base é urgente concluir que o Turismo pode prestar ainda melhores serviços ao País e que para tal deve ser estudado, planeado, fomentado, apoiado.



Na certeza de que atingidos, com o seu imprescindível auxílio, patamares modernos de desenvolvimento naqueles sectores e áreas, o País poderá enfrentar com optimismo as emboscadas da História, suportando então sem tragédias uma crise no turismo, ou na indústria ou em limitados segmentos da agricultura ou das pescas enquanto dependentes de factores externos.



Podemos e devemos aproveitar o turismo como não aproveitámos o Brasil ou as Índias.



Portugal pode ser um grande e nobre País de Turismo. Se quiser estudar e planear o seu futuro também no Turismo. Mas isso já é outra História e eu de Política falarei noutra oportunidade.»

Neto Gomes

