Com José Manuel Pereira, o velho Chefe, também se celebram os 65 anos do Jornal do Algarve e com ele, procuramos romper, mais uma das tensas neblinas em que vivemos às apalpadelas em busca da esperança.



Homem simples, carismático, dotado de um grande humanismo e moldado na escola dos pormenores. Com o Chefe tudo era levado ao pormenor e em momento algum, fosse qual fosse a razão, nunca se fazia desentendido. Com ele a esperança estava sempre mais perto.



Só que existem outras espécies de homens, para quem a esperança é cada vez mais uma parede intransponível, mas esta severa incapacidade de todos e de cada um de nós, não começou agora, só porque todas as vozes, evocadas e escutadas em todas as preces ou noutros sinais de piedade ou misericordiosos, nos trazem em solavancos tempestuosos a guerra da Ucrânia e o fim de um dos mais dramáticos acontecimentos que emergiram nos nossos dias, o que equivale a dizer, que andamos outra vez perdidos em busca da esperança.



A esperança, aqui denunciada como uma parede perante a qual nos vergamos doridos e sofridos, ou seja, pelos meios que a sociedade nos foi disponibilizando, entre estudos, mestrados e projectos académicos, raro temos sido capazes de aprendermos, que alpendre possamos atingir para conquistarmos ou ao menos avistarmos a esperança.



Toda a nossa vida. A vida do homem, a vida dos murais da história, a vida de todos os acontecimentos e claro está, a vida do Jornal do Algarve, foram lutas constantes que apregoámos e realizámos para que a atingíssemos, e que nos conseguíssemos conduzir, mesmo que varias vezes despejados pela nossa própria tripulação, fossemos capazes de lá chegarmos. De atingirmos a esperança.



E apesar de tanto esforço, tanta vontade de chegarmos aos sítios, tanto e exaustivo agarrar nas pegadas que nos poderiam levar à esperança, damos connosco como tripulantes de uma estranha jangada de pedra.



De facto a vida, por isso até costumamos argumentar, a vida que se vai cimentando, é cada vez mais uma jangada de pedra, mas, acreditem, que não é esse mostrengo que nos faz desistir, mesmo que somemos desilusões e desânimos, porque apesar de reconhecermos que fomos os seus projectistas e construtores, havemos de rumar ao sítio que procuramos.



Este parece um exercício contraditório, sobretudo, quando procuramos integrar uma seita de navegadores que se fazem desentendidos, até nas coisas mais banais da vida. Afinal da esperança, ou seja, dos que querem apenas um simples papo seco, ou bártolo, como se apregoava na minha terra.



Estranho, é que apesar da sua inegabilidade, porque somos seres desconfiados, ancoramos a jangada ao cais, com tudo o que demais poderoso e inquebrável que existe e apesar desta real inercia, deste desconforto a que assistimos, ficamos sentados no cais, zumbando de nós próprios e receosos que a agitação do mar, de quando em vez explosivamente alterado pelos pequenos barcos ou navios que navegam ao longe possam arrancar a zangada do lastro vulcanicamente cristalizado.

José Manuel Pereira



De súbito salto da zangada e procuro reencontra-me com mais um sinal que me indica onde fica a esperança e dou comigo, a recuar pela memória ouvindo os constantes conselhos de um dos meus primeiros Mestres, o Senhor José Manuel Pereira, meu velho e saudoso Chefe dos Escuteiros.



Em torno da velha mesa, que naquele tempo parecia um longo rectângulo a perder de vista, e onde reuníamos em fantásticos concursos em cada sexta feira, com o Chefe Pereira, sentado num das extremidades da mesa, ainda distingo o Duarte, o Tamissa, o Fernandes, o Ramalhete, o Gilberto Pinina, o Gilberto, das hortas, o Elvino Pinina, António Carlos Ramires da Cruz, Alexandre Azul, João Paulo Azul, Parente, irmão do Néné, o Manuel Godinho, o Guerreiro, irmão do Gilberto (hortas), Zé Fagulha (O Nascimento), Amílcar, José António (pinina). Muitos deles, quase todos, já são saudade.



E éramos todos do 60 e até cantávamos: Do 60 somos de Vila Real, temos por patrono S. Jorge e Pombal. Alinhem rapazes e toda marchar, forte e audazes clarins a tocar.



Eu era da patrulha Popa. As outras eram a Águia e a Lobo, e em cada sexta-feira, vivíamos momentos incríveis, de enorme pedagogia. E se um dia o Manuel Godinho, este num Jamboree, na Inglaterra, eu e o Nascimento, estivemos presentes, em 1960 no Primeiro Acampamento Internacional, integrado nas Comemorações Henriquinas e que teve lugar no Vale do Jamor em Lisboa.



E aqui, até tive a oportunidade, de viajar a bordo do Paquete Vera Cruz, de Lisboa a Sagres, tendo dois tripulantes bem especiais. Oliveira Salazar e Kubitschek de Oliveira, Presidente do Brasil. Não me recordo, se esta foi a primeira jangada de pedra em que naveguei…



Agora, nos 65 anos do Jornal do Algarve, trago à memória, como quem se liberta de uma jangada de pedra, o meu querido e saudoso amigo José Manuel Pereira, a quem um dia escrevi uma carta para que fizesse o favor de incluir no Jornal do Algarve, aquela que seria a minha primeira crónica, mas o Chefe, achou que eu estava pouco maduro e inseriu a crónica em cartas ao Director.



Não desisti e apesar do meu mau feitio (tem dias) recolhi a sua decisão como um ensinamento, a quem fiquei grato em todos os instantes da minha vida.



José Manuel Pereira foi um homem bondoso, Simples, mas firme nas suas decisões. Não precisava de gritar para se fazer ouvir.



Vou recuar, agora até ao ano de 2002, mais concretamente a 28 de Novembro, quando por ocasião dos 50 anos de A Voz de Loulé, entrevistei para o JA Magazine, o José Maria da Piedade Barros, diga-se casado com uma vila-realense, Lurdes Duarte, que era sobrinha do senhor Barbosa, que tinha uma casa de fotografias, em frente ao Cartório Notarial, e que conheceu a namorada, quando trabalhou na Gráfica do Sul, no tempo do saudoso Joaquim Mortágua.



Pois, nesta entrevista, e com referência ao José Manuel Pereira lembra José Maria da Piedade Barros: – «O meu amigo José Manuel Pereira, que teve muitos anos ligados ao Jornal do Algarve, que esteve comigo no serviço militar nos Açores. Era um bom homem. Foi ele que me puxou por mim para aprender inglês enquanto estivemos nos Açores. Enquanto os outros andavam nos namoricos, eu e o José Manuel Pereira aproveitávamos a nossa passagem pelo Açores e pelo serviço militar para estudarmos e nos prepararmos melhor para a vida…»



Mesmo que a luta seja cada mais dura em busca da esperança, o maior perigo da humanidade, passa pelos homens que se fazem desentendidos e o Jornal do Algarve, tem sido vítima desta alcateia de desentendidos.

Raro, agora sou eu a fazer-me de desentendido, pois falo do Jornal do Algarve, sem falar do meu mano velho, do meu querido e saudosos Fernando Reis.

Neto Gomes