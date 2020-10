Remate certeiro: Outro olhar sobre o 5 de Outubro de 1910

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Outro olhar sobre o 5 de Outubro de 1910, «Lendo» a Literatura que já emergia

Cento e dez anos depois, do 5 de outubro de 1910, muita sabedoria, inteligência, imaginação, ficção, confrontos físicos e de ideias, e as advertências do tempo passaram pela efeméride, em toneladas de livros e outros documentos escritos, filmes, com conteúdos de atropelos à própria história, num conflito interminável, entre a queda da Monarquia e o emergir dos grandes pilares, que deram lugar à República, tendo sempre a ROTUNDA, como epicentro.



Claro que ainda hoje se escutam todos os sinais da implantação da República, que na sua aprendizagem, a que a história deu o nome da Primeira República tenha valido tudo, numa espécie de compressor, que ia esmagando o povo, a Igreja e o arquitectar de uma incubadora onde as doenças, as epidemias, a fome e a canalhice punham quase tudo a perder e por pouco , é que não se pôs em causa a ROTUNDA e os que ali sangraram.



Cento e dez anos depois, nem uma vírgula se põe em dúvida, que já tudo foi dito e escrito, todavia, no vasculhar de papéis velhos, encontrámos o livro O CINCO DE OUTUBRO, Jacinto Baptista, uma oferta, cuja dedicatória também nos honra: , isto é, já correram 48 anos, que recebi este abraço do meu amigo e meu antigo Director do Diário Popular. E foi daqui, desta obra, na esperança de ainda se encontrar alguma coisa, que não tivesse sido agitada a partir da ROTUNDA, que achámos oportuno reescrever no JA, e do livro O CINCO DE OUTUBRO, editado em outubro de 1964, pela Editora Arcádia, Limitada, algumas passagens do Capítulo: Para a Psicologia da Revolução, no seu ponto “2…de que a literatura não sairá indemne”, que para melhor compreensão e numa espécie de rodapé fazemos correr as notas sugeridas pelo autor.



«Por esta época, na verdade, são moeda de curso corrente, entre outras, palavras como revolução, República e, após o 5 de Outubro, herói e, naturalmente a Rotunda. Estas expressões e as suas derivadas têm largo consumo, de que não sairão indemnes a arte e, sobretudo, a literatura. A revolução (e o sopro de novidade a que deu origem) despertou, com efeito, muitos talentos adormecidos; estimulou outros, já consagrados, propiciando-lhes matéria-prima aliciante e copiosa. O ano de 1910, em especial o último trimestre, e os anos imediatamente subsequentes, pode dizer-se que, como poucos no nosso país, fizeram gemer os prelos… por exemplo para dar lume a 800 páginas de Os Martyres da Revolta, obra de Francisco da Fonseca inculcada como romance histórico da actualidade e que, na realidade, se inspira, directamente, na revolução portuguesa de 1910.



Relato ao gosto popular, do 5 de Outubro de dos antecedentes da implantação do regime republicano, vale, apenas como curioso objecto iconográfico, já que ninguém, hoje, se atreverá a (ou lucraria em) devassar-lhe o conteúdo (1)



E como, indefectivelmente fiel ao ideal da Revolução, parece este autor predestinado para escrever esta obra! Estreara-se na Imprensa, em 1887, no número único de A Commemoração do 1.º de Dezembro de 1640, com um texto intitulado «As revoluções. Vinte anos mais tarde (1907), o veterano revolucionário do 31 de Janeiro, que também foi escrevia o artigo «Queremos a revolução», pelo qual, em Julho do mesmo ano, seria julgado numa célebre audiência que António José de Almeida e outros aproveitaram para promover a apologia de …revolução. (2)



Mas melhor exemplo ainda, porque literariamente enfeixa, ligadas por elo erótico (ausente em Os Martyres da Revolta), revolução, heroicidade, República e Rotunda, é a novela «histórica, amorosa e patriótica» intitulada A Heroina da Rotunda e que, aliás, tem procedentes, haja em vista a obra de Fortunato Correia Pinto denominada O Agitador, anunciada, por então, como emocionante romance de amor, que é ao mesmo tempo, a história fiel da revolta de 31 de Janeiro».



O Autor de A Heroina, o publicista e professor Henrique de Carvalho, publica a sua ficção sobre a rúbrica «Imprensa Revolucionária», para comemorar o 1.º aniversário da proclamação da República Portuguesa (3) A obra é dedicada a alguns dos revolucionários que, segundo o Autor, mais se sacrificaram pela implementação do novo regime – Manuel Machado, António José de Almeida, João Chagas, Ribeiro de Carvalho, cujos retratos se inserem na divisão dos capítulos! – e por certo perpetrada com o fito de obter ampla divulgação e largos proventos, porquanto se anuncia a sua venda «em todas as cidades e vilas mais importantes do paíz, Ilhas, Brazil e África»; porquanto se avisa que serão apreendidos todos os volumes que não tenham, em certa página, o retrato e a rubrica do zeloso plumitivo, por lhes estarem reservados todos os direitos de propriedade, e – advertência de maior peso – «perseguidos com rigor das leis da República os seus contrafactores»…

A Rotunda, em especial, a todos os motivos de inspiração sobreleva:

A Rotunda! A Rotunda! Oh extranha heroicidade!

Não ha homens assim por esse mundo inteiro!

…

É este um raro caso, um caso extraordinário!

Não dá exemplo assim a historia universal! (4)

O romance histórico (vem a propósito referi-lo, pois que citámos dois dos seus subprodutos) é género literário que conhece, então, extraordinária voga, merecendo que Fidelino de Figueiredo sarcasticamente o compare à famigerada hidra de Lerna, pois que «renasce sempre com mais vitalidade.» (5)



António Maria de Campos Júnior (1850-1917), o anticlerical autor de O Marquês de Pombal, é, para o tempo, um «best-seller», figurando à cabeça de uma extensa lista de cultores vivos de um género literário considerado já artisticamente morto e «subsistindo apenas comercialmente.» (6)



Mesmo a história não romanceada beneficiava de grande procura, em especial se de feição revolucionária, como ocorria, por exemplo, com a História da Revolução de 1820, que – assevera-o Joaquim Madureira, em 1911 – «tem-se vendido como canela.» (7)



Igual favor distinguia as obras que transmitiam, com tonalidades sombrias e mórbidas, os quadros mais crus da realidade social. Aliás, o realismo de Zola, de um Daudet, de um Eça, havia degenerado, em Portugal, ainda segundo Fidelino, num «realismo de becos e vielas escuras», num realismo «brutalmente sexual e pornográfico.» (8)

E, assim, «o intuito social, elevado e sublime, de Zola, o seu grande credo de pureza e de reabilitação é hoje apenas um negócio para editores.» (9)



As colecções de obras avançadas têm, outrossim, nas vésperas do 5 de Outubro – e compreende-se porquê – largo consumo, suspeito às autoridades: Afonso Lopes de Meneses, morador na Rua Garrett, 48, 3.º, foi, em 25 de Abril de 1910 , preso sob acusações de pertencer (o que parece não se ter provado) às associações secretas, apreendendo-lhe a policia, no acto da captura, 36 livros do Gabinete de Leituras Sociais (10)



Que autores estrangeiros eram os que por esta época, se divulgavam entre nós? Fidelino citará uma série de nomes de escritores que «mostram os males seculares que enfermam a velha humanidade» e bem podia constituir a biblioteca de um revolucionário, de um espirito avançado, no mais amplo sentido da palavra: Tarde, Guiraud, Kropotkine, Grave, Naquet, Nordau, Hamon, Bokounine, Malato, Paulhan, Lombroso, Bernard, Tolstoi – «educador», específica, num parêntesis -, Lubbock, Spencer, Comte, Darwin, Haeckell, Bagehaut, Guyau, etc. (11)



E, enfim, às claras ou clandestinamente, circulavam escritos libertários ou anticlericais; liam-se obras que tinham por assunto a realidade portuguesa, de preferência escabrosa ou inculcada como tal – e era, por exemplo, O Marquês da Bacalhoa, de António de Albuquerque, livre que se apregoava devassar intimidades palacianas, ao tempo do penúltimo rei, ou Os Barbadões, violenta diatribe anónima contra toda a dinastia brigantina, cuja autoria Machado Santos, mais tarde, reivindicará.»

Neto Gomes

NOTAS.

(1) Observada exteriormente, esta obra caudalosa, destinada à colecção Biblioteca Social Operária, mostra-nos a República em corpo inteiro e a cores, olhos esbugalhados (consoante o uso). Segura em uma das mãos a bandeira desfraldada, da insurreição e, na outra, as despedaçadas grilhetas que simbolizam o regime deposto. Por terra um soldado ferido; e, em medalhões que completam a composição alegórica, os retratos de Cândido dos Reis e de Miguel Bombarda, os dois malogrados chefes revolucionários.

(2) A Constituição de 1911 e os seus Deputados, pp 39 e 40.

(3) É tranquilizador (falsamente tranquilizador…) o exórdio da obra: «Não cuides encontrar n’este livro, cidadão, que me leres, vôos alados de imaginação ou gizalhadas (sic) de estylo exótico», etc. (Henrique de Carvalho, A Heroina da Rotunda, páginas de explicação). Mas voos alados de imaginação e guizalhadas de estilo exótico é quase, tão-só, o que o leitor encontrará nesta lamentável novela, que se diria ineptamente decalcada de um modelo romântico de um século atrás. Nem lhe falta o velho artificio de recebe o Autor, em circunstâncias fortuitas, o relato que se limita a publicar: é já uma «perfeita novella» aquela que mãos delicadas lhe confiam (porque é uma mulher, a heroína da Rotunda, a inculcada redatora do escrito). Queres uma amostra do estilo da narrativa e um esboço da caracterização de Cecilia, pretensa narradora?…«Que noite, que noite a d’hontem!…Só uma grande coragem, ou antes, só um grande amor faria que eu, tímida e delicada criança, me transformasse numa revolucionária feroz, numa heroína! Sim. E todos se vão admirar que a filha do general XXX, aquella morena esbelta que d’antes descia saltitante o Chiado, é nada menos que o sujo gavróche que alinhava estas notas, sobre o montão das barricadas da Rotunda, a carabina entre os joelhos, os olhos bebendo no sol os rutilos clarões da esperança libertadora…» (p.1)… e um vislumbre do enredo, do conflito amoroso que é móbil da acção novelesca? «Eu falava todas as noites com Jorge da balaustrada do jardim que circumda o nosso palacete, depois que o meu pai, sabedor da sua politica avançada, lhe fechou as portas da nossa casa. – Um jacobino! Não quero que cases com um jacobino…» (p.2). Mas Jorge era mais que um jacobino, pis que um dia confessa, arrebatadamente, à sua bem-amada: «Olha…escuta: eu sou um libertário! Sou o inimigo cruel deste regime de podridão e de infâmia!…» (p3.) É sobre o desfecho desta pobre congeminação literária, visto que, depois e várias peripécias, se proclama a República; e não só: «Triumpha a Liberdade e o Amor!» (p75.) Uma sombra podia ainda turvar o ambiente de alegria em que, sob o austero patrocínio do novo regime, Cecília e Jorge se reúnem enfim; terrível obstáculo podia, ainda, com efeito, opor-se à felicidade de ambos: o pai da heroína, ferrenho reaccionário. Mas (exemplo das incongruências que às más novelas desentranham com perfeito à-vontade), aquele pai, que, na página 74, ainda Cecília lembra que «era todo pelos Braganças», surge, na página seguinte, no quartel-general, quando da rendição da guarnição de Lisboa, a dirigir à filha um, para ela (como para os leitores), «inesperado sorriso encantador!» Enfim, na página 76, o intransigente talassa de há pouco já augura aos noivos: «…que a República vos proteja!»

Inverosímil esta atitude do pai da heroína da Rotunda? Sem dúvida; romanescamente inverosímil, porque imotivada. Mas a realidade, neste aspecto, é menos exigente do que a ficção: comprova-o a maciça adesão à República daqueles que, ainda na véspera do 5 de Outubro, de bom grado se confessariam monárquicos até ao cerne das convicções.

(4) Pimentel Cordeiro, O Povo e a República, pp.21 e 22 ](5) Fidelino Figueiredo, Arte Moderna, p.29.

(6) Essa lista abrangia, além do autor de Guerreiro e Monge, D. Maurícia de Figueiredo, Faustino da Fonseca, António Francisco Barata, Lobo D’Ávila, César da Silva, Alberto Pimentel, Marcelino Mesquita, Rocha Martins, Gomes da Silva, Oliveira de Mascarenhas, Cândido de Figueiredo, Eduardo de Noronha, Joaquim Leitão, Lourenço Caiola, Malheiro Dias, José Agostinho, etc. A par das edições originais, apontava ainda Fidelino, como atestado do flagrante favor de que o romance histórico gozava entre nós, as reedições recentes de Walter Scoott,, Dumas(Pai), Mendes Leal e Rebelo da Silva.

(7) Joaquim Madureira (Braz Burity, Na «Fermosa Estrivaria», p.67,

(8) Fidelino de Figueiredo, Arte Moderna, p.29.

(9) Idem, p.9.

(10) Armando Ribeiro, A Revolução Portugueza, 1.º volume, p.97.

(11) Fidelino de Figueiredo, Arte Moderna, pp. 19 e 20.