Remate certeiro: SOS. Quantos vamos morrer mais!

OPINIÃO | NETO GOMES

SOS. Quantos vamos morrer mais! Choram-me os olhos pelos jovens, pelos mais pequeninos e pelos idosos

Olho às pessoas que passam, e já não vejo tantas como antigamente, e nem sei para onde foram, tudo muito estranho e nem o arco-íris, que avistei ontem da minha janela virada para o mar, tinha as mesmas cores de outrora, apesar da forma como o procurei fixar, como quem pede ao amor da sua vida, que apenas lhe deixe olhar para ela, e não consigo descobrir que cores faltam.



Este arco-íris de agora, não é o mesmo, que antigamente aparecia ao mesmo tempo que chovia, e que na terra onde nasci, costumava dizer-se que eram as bruxas que se estavam a pentear.



Tanta gente que começa agora a faltar nos sítios onde então todos nos encontrávamos, e o pior é que todas essas pessoas já não têm nome, porque agora passaram a ser apenas números. Números de mortes, números de infectados, números em cuidado intensivos e números dos que vão sendo anunciados como recuperados.

Somos apenas números



E depois conseguem identificar o número dos que estão recuperados, sem nunca estarem recuperados, ou por falta de ar, ou porque o coração ainda bate, mas com medo de continuar a bater, e na mobilidade cada passo ensaiado é tão lento e atarantado que nunca chegamos sozinhos onde queremos. E mesmo assim, não deixamos de ser números.



Na tropa eu também era número, era o 949/66, mas antes já me tinham dado o número mecanográfico. O chamado número para toda a vida militar.



E quantos números ainda serão anunciados, que representam nomes que não nos chegam, e sem adivinharmos quem se segue, sem olhar a idades, cor, regiões credos. Sem olhar a que situação económica, modo de vida.



Claro, que sempre serve de desculpa, a velha frase. A morte não escolhe. Mas esta a fazer gemer todas as ideias.



E essa agora de perdermos o nome é desumana, porque passamos a ser números.

Números que até aparecem a cores, enquadrados em gráficos, que mais parecem grafites, porque ninguém entende, e o desentendimento é tão profundo, que nos arrasta em fila indiana em busca de antidepressivos.



Sempre se disse, e havia gente que não acreditava, que o mundo era louco e chovia como na rua, ora o momento actual torna tremendamente claro este enigma, e apesar de tantos números, já não sabemos quantos somos.



E ainda existem os números de vacinas, que já foram dadas, sem ninguém saber sempre o número das vacinas que ainda faltam.

Entendam-se por favor

Um montão de papéis, a que chamo lista



Podemos não gostar desta ou daquela decisão, mas antes de tudo, temos de olhar olhos nos olhos, naquilo que PORTUGAL precisa, sim PORTUGAL, em busca dos melhores caminhos, para sairmos daqui.



E os partidos políticos, não podem ser uma avalanche de gente bem ou mal preparada, somando desaires, sobretudo no agonizar de cada decisão, não entendendo que todos os segundos contam, na procura dos melhores caminhos.



À soma de mortes, temos que quintuplicar a decência, o respeito, a gratidão pelos portugueses, todos, que confiaram em vós, e que agora apelam: ENTENDA-SE POR FAVOR, façam o tal cordão humano, na nossa defesa, na defesa das debilidades das novas gerações.



É preciso perceber e não perder este rasto, é que a nossa vida, A DE TODOS NÓS, a que nos resta, ainda está cheia de sonhos e ilusões, não nos abandonem, não nos prendem à árvore a aguardar que o fogo chegue.



Agora olhamos uns para ou outros, vamos aos dossiers da memória, em busca de arrependimentos, mas ignorando que quando desparecer o último médico e o último enfermeiro, ninguém vai tratar de nós.



Quero chegar ao momento de trocar número por nomes, mas antes, regresso a lugares e testemunhos da minha infância, quando imaginava uma eternidade passarmos de barco de Vila Real de Santo António para Ayamonte. Entre as duas margens as distanciam pareciam a perder de visa, mesmo sabendo que a nado, muitos tentavam, com o último libertar do ressolho já nas areias da Figuirita, escapar aos carabineiros, porque quando assim não era, soltavam-se outra vez a voz dos números: já apanharam mais dois, mais três, mais cinco.



Homens fortes da Vila, então jovens, hoje a jazer entre outras almas, mas marcados pela minha geração como heróis. E só mais tarde, atados pelas mãos, com o povo a fazer do Cais da Rainha a grande varanda para se inteirar quem eram e lançar os seus protestos, mesmo sob o encosto da coronha da espingarda da guarda-fiscal:



E quando aqueles jovens começam a sair do barco, surge o alvor de um grande sarrabulho, mas ninguém se encolhe no agitar dos cassetetes e alguns já caíram nas mãos do povo.

– Me deixem os moços

– Que te roubaram eles

– Vergonha

– Filhos da p#@#

– E te vai fazer um xalavar

– E que devia levar com o palangre nas bentas



Lá descobríamos, pela voz dos mais velhos, que eram o Alfaro, o Belo, o Raimundo e um moço da Chave de Ouro, que ninguém sabia o nome.



Naquele dia, e na busca daquela fuga, uma fuga ao Estado Novo, no nadar tempestuoso e incerto para a salvação, o Guadiana bem precisava que fosse o rio de Bertolt Brecht, o tal rio que tudo arrasta e que os levasse à conquista de uma espécie de liberdade, mas que afinal acabou por oprimi-los como as margens.

Do rio que tudo arrasta se

diz que é violento

Mas ninguém diz violentas

as margens que o comprimem

Fernando Flores, o primeiro nome da nossa lista



E é este rio que amo desde que nasci, e que foi todo o meu mar e parte do meu brinquedo de criança, que abro com alguns nomes, nacionais e estrangeiros. Nomes que a pandemia levou, e destes, começo por um amigo de infância. Fernando Flores, e depois tantos outros, até aqui, sempre tratados por números.

A longa lista dos números que a covid 19 nos tem levado. Choram-nos os olhos



Floriano, Francisca, Alberto, Felismina, Susana, Teresa, Ventura, Vítor, Zulmira, Zé, Augusto, Aurélia, Felismina, Susana, Teresa, Ventura, Vítor, Zulmira, Zé, Francisco, pintor, Filomena, Baião, Álvaro, António, Júlia, Joaquim, Reis, Fabrício, Aparício, Tenório, Ângelo, Helena, Asdrúbal, Amâncio, Ambrósio Amparo, Ana, Murça, Gil, Marcelino, Humberto, Rogério, Silva, Anacleto, Jacinta, Graziela, Chico, da luz, Castro, Natália, Ramiro, Ricardo, Rosa, Rui, Sãozinha, Manuel da Traineira, Augusta, Baioa, Felizardo, Ilda, Edgar, Madureira, Elias, Ramires, Gomes, Isilda, Graça, Ivone, Raul das bicicletas, Jerónimo, Carlos da Muralha, António (professor pardal), Avelino, Jennifer, Anderson, Fabiana, Gabriela, Georgina, Geraldo, Hélder, Horácio, Germana, Felismina, Susana, Teresa, Germano, Gilberto, Graça, Elvino, José, Lídia Lucinda, Matilde da Horta, Luísa (a telefonista, Sílvia, Sofia, Solange, Soraia, Sousa, Ana Bela, da farmácia, Margarida, Maria, Marisa, Carrilho, Frasquilho, Anastácio, Lurdes, Vitoriano, Macedo, Osvaldo, Paraíso, Andrey, Patrício, Madalena, Manuel, Marcelo, Marta, Serpa, Matilde, Pinheiro, Isack, Malicia, Pinto, Pita, Policarpo, Ramalho, Gomes, Moura, Carvalho, Luciana, Margarida, a emigrante, Vladislav, Adolfo, Micalea, Manuel da tipografia, João, Oliveira, Francisco, Felicidade, Filomena, Francisco, Yan, Adolfo, Micaela, Manuel da tipografia, João, Felicidade, Oliveira, Filomena, Gonçalves, Lampreia, Giovanni, Gastão, Martelo, Nunes, Nogueira, Laiane, Pedro, Piedade, António, Júlia, Joaquim, Reis, Fabrício, Aparício.

«Pai, aqui estamos todos bem…»



Desde Portimão, do novo hospital de campanha, onde se encontram internados doentes vindos de outros lugares do país, onde é Portugal, mas sobretudo de Lisboa, com a minha querida amiga Isilda Gomes muito activa, permitindo através da autarquia as «vídeos conversas», entre doentes e familiares, escutei com alegria e amargura o diálogo entre um pai doente e uma filha, quando o homem, depois de responder com disfarçado ânimo, perguntou.

– E vocês ai como estão?



E a filha responde:

– Pai, aqui estamos todos bem… – e a lágrima a pingar pela face.



Mas este é seguramente o mais estranho reverso da medalha, com o internamento de doentes vindos de Lisboa para o Algarve, o que assombra o deslizante e descontrolado momento que vivemos, quando a história da nossa saúde, nossa daqui, da região onde o Infante se inspirou, sempre escreveu como tese: Que todos os caminhos iam dar a Lisboa.



E porque nunca se falou durante tanto tempo sobre a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, como na campanha para a presidência da República, que imaginei duas coisas, ou os deputado andam na missa sem conhecer as leituras, ou então andaram a promovê-la como se estivesse à venda em qualquer grande superfície.



Caminhamos para o final deste REMATE CERTEIRO, pegando num SOS deixado por Ramalho Eanes, na hora de votar: […] O que é povo precisa é de uma casa, de poder alimentar os filhos, de poder fazer compras. Afinal coisas tão normais no ser humano […]



E da incubadora do medo saltou o CHEGA, isto é grave. Os partidos de esquerda devem mudar o seu discurso, para não voltarmos a exilar, o regresso a Caxias e da licença de isqueiro…

Neto Gomes

PUB