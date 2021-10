Renato Silva vence Taça de Portugal de BMX na “sua” Quarteira

Renato Silva (BMX Quarteira) venceu hoje ‘em casa’ a Taça de Portugal de BMX race para seniores, apesar de ser ainda cadete, ao impor-se em Quarteira nas duas últimas provas pontuáveis para o ‘ranking’.

O jovem venceu em Loulé a Taça de Portugal com autoridade, ao totalizar 90 pontos ao longo da temporada, com oito provas, somando mais 30 do que Miguel Gaboleiro (BMX Águas de S. Gabriel Best Point), segundo, e mais 34 do que André Ribeiro (Bicross Setúbal/Knowledge Inside), terceiro.

Na categoria feminina, foi Rita Xufre (Bicross Setúbal/Knowledge Inside) a vencer a Taça com 82 pontos, à frente dos 54 de Matilde Melo (Linda-a-Pastora), segunda, e dos 25 de Catarina Veríssimo (BMX Quarteira), terceira.

