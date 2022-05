Renovada acreditação da Licenciatura de Osteopatia do Piaget

A Licenciatura em Osteopatia do Instituto Piaget de Silves viu renovada a sua acreditação máxima, pelo período de seis anos, pela A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

A acreditação reflete “o reconhecimento, por parte da entidade oficial competente, da excelência da formação oferecida pelo Instituto Piaget, designadamente no que diz respeito à qualidade do seu corpo docente e à total adequação das instalações e equipamentos disponibilizados, bem como do plano de estudos seguido”, refere a Instituição em comunicado.

“A licenciatura visa proporcionar uma formação de alta qualidade para a aquisição de um perfil de competência clínica para a prática osteopática em regime de autonomia, de acordo com os padrões internacionais de formação e educação em Osteopatia”, afirma o professor Alexandre Nunes, coordenador do curso na Escola Superior Jean Piaget do Algarve.

Através da educação clínica supervisionada, acrescenta Alexandre Nunes, “pretendemos que os nossos estudantes adquiriram competências profissionais no âmbito dos cuidados músculo-esqueléticos e em áreas de intervenção específica, como o desporto, pediatria e geriatria, com vista à sua futura integração profissional”.

O curso de Osteopatia está articulado com a atividade desenvolvida na Clínica Piaget de Silves que permite que os estudantes realizem a totalidade dos ensinos clínicos (100 horas) em ambiente clínico supervisionado, uma taxa de empregabilidade elevada, um corpo docente especializado e projetos de investigação científica que envolvem professores e estudantes.

Criado em 2016, o curso de Osteopatia do Instituto Piaget foi o primeiro a ser reconhecido e acreditado em Portugal, na sequência da aposta da instituição na área das Terapêuticas Não Convencionais (TNC), que conduziu igualmente ao lançamento da Licenciatura em Acupunctura.

No seguimento da expansão das TNC, o seu exercício é hoje regulado por lei e efetuado de modo integrado com as terapêuticas convencionais e de forma a garantir a proteção da saúde das pessoas e das comunidades, a qualidade assistencial e tendo por base a melhor evidência científica.

O reconhecimento agora conquistado com a nova acreditação da Osteopatia pela A3ES “é um incentivo adicional no contexto da aposta na qualidade formativa do Instituto Piaget na área da saúde”, onde também se incluem os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia, que têm contribuído para formar centenas de profissionais em Portugal.