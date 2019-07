Renovar cartão de cidadão já é mais fácil em Lagos

A renovação, por motivo de caducidade, do cartão de cidadão para cidadãos de idade igual ou superior a 25 anos já está disponível no Espaço do Cidadão de Lagos.

A operação é feita através do portal ePortugal, com o auxílio dos atendedores do Espaço do Cidadão, em funcionamento no edifício da Câmara Municipal de Lagos, sendo semelhante ao procedimento que já existia para os cidadãos com idade superior a 60 anos.

“Este é, assim, mais um serviço a somar aos já anteriormente disponibilizados neste balcão de atendimento, relacionados com o cartão de cidadão”, acentua a autarquia.

O Espaço Cidadão de Lagos foi inaugurado, em junho de 2015, juntamente com mais 11 novos espaços em vários concelhos do Algarve (Alcoutim, Monchique, Lagoa, Portimão e Vila do Bispo).

Nos espaços é possível, por exemplo, renovar a carta de condução, entregar documentação para a ADSE ou alterar a morada no cartão de cidadão.