Reportagem do JORNAL DO ALGARVE ganha Prémio da UNESCO

A reportagem do JORNAL O ALGARVE “Precários e Explorados”, da autoria do jornalista João Prudêncio, ganhou esta sexta-feira o Prémio de Jornalismo Direitos Humanos & Integração, na categoria de Imprensa Regional e Local, iniciativa anual conjunta da Comissão Nacional da UNESCO e da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

João Prudêncio, 59 anos, entrou para JORNAL DO ALGARVE em 2019 (onde já colaborara, durante alguns anos, na viragem do século), após passagem por órgãos de comunicação como Tal & Qual, Século, Rádio Comercial da Linha e Agência Lusa, entre outros.

O prémio visa reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação social, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

O prémio, num valor total de 10.000 euros (a dividir em partes iguais pelas quatro categorias a concurso), é atribuído aos melhores trabalhos realizados, no ano anterior, por profissionais da comunicação social nas suas diversas modalidades – meios audiovisuais, rádio e imprensa escrita. É ainda atribuído o Prémio de Imprensa Regional ao melhor trabalho publicado ou difundido num órgão de comunicação social regional e local, independentemente da categoria em que se insere.

Restantes Prémios atribuídos:

1º Prémio – Imprensa Escrita “Morreram 1047 idosos em lares com covid-19. O que é preciso para acabar com os “depósitos de velhos”?” Natália Faria – Público

1º Prémio ex-aequo – Rádio “Estamos juntos” Cristina Lai Men – TSF “Escola sem abraços”

Celina Faria – Antena 1

1º Prémio – Meios Audiovisuais “Plástico, o novo continente” Catarina Canelas, João Franco e Nelson Costa – TVI

