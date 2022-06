Reposição de areias está a conseguir parar recuo da costa

Numa altura de alterações climáticas, inundações e secas extremas, subidas estruturais do nível das águas do mar, que destroem casas e bairros inteiros, no Algarve algo vai ao arrepio de tudo isto: a dinâmica costeira.

Especialistas desta temática garantiram esta semana ao JA que na última década as águas do mar algarvio praticamente deixaram de subir pelos areais adentro e a terra parece estar a ganhar ao mar, pela primeira vez em 60 anos. As praias têm mais areia, o mar mais esparsamente lambe as frágeis arribas, esboroando-as mais lentamente.

“As coisas melhoraram. Mas melhoraram muito, mesmo muito. No fim do século passado estávamos com os sintomas do desenvolvimento. Quando se começa a desenvolver fazem-se disparates sem nome. E na década de 90 tínhamos os disparates todos feitos. A partir de meados de 90, quando a competência passou para o Ministério do Ambiente, começámos a sanar passivo. Hoje, a coisa está bastante melhor”, garantiu ao JA o geólogo Sebastião Teixeira, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), uma das grandes sumidades nacionais no assunto.

O “segredo” do recuo do mar está na intervenção humana, que desde há pouco mais de duas décadas realimentou as praias mais fustigadas pelo mar, onde o desassoreamento desenfreado fez das suas desde a década de 60 até há duas décadas atrás. “A última década e meia foi marcada por um conjunto de intervenções que permitiram minimizar os impactos relativamente ao que poderiam ter sido se estivéssemos numa situação idêntica ao final do século passado”, assinala por seu turno Óscar Ferreira, especialista na área da Universidade do Algarve.

(…)

João Prudêncio

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 30 de junho de 2022)