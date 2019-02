Representante portuguesa na Eurovisão decide-se em Portimão

Os oito finalistas do Festival da Canção 2019 vão subir ao palco do Portimão Arena, no próximo dia 2 de março, onde será escolhido o representante de Portugal no Festival Eurovisão. Matay, Conan Osíris, Calema, Ana Cláudia, NBC, Surma, Madrepaz e Mariana Bragada são os artistas que aspiram a ganhar a final em Portimão

O representante de Portugal no Festival da Eurovisão da Canção de 2019 será escolhido no Portimão Arena, no dia 2 de março, aquando da realização da final nacional do concurso promovido pela RTP. O espetáculo tem início marcado para as 21h00, sendo a abertura de portas às 19h30.

Esta será a segunda vez em 17 anos que o Festival RTP da Canção se realiza fora de Lisboa. A primeira foi no ano passado, quando a final do festival – que ganhou um novo fulgor no nosso país com a vitória da canção “Amar pelos dois”, interpretada por Salvador Sobral e composta por Luísa Sobral, em 2017 – teve lugar em Guimarães.

As oito canções apuradas para esta final vão desfilar, uma atrás da outra, durante o espetáculo transmitido em direto de Portimão. Os apresentadores Filomena Cautela e Vasco Palmeirim vão fazer de anfitriões da final do festival, com o apoio da repórter Inês Lopes Gonçalves.

A duas semanas da grande final do Festival da Canção 2019, já estava garantida “casa cheia” em Portimão, com os mais de mil ingressos colocados à venda vendidos em apenas quatro dias…

Nuno Couto|Jornal do Algarve