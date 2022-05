Reprodução de saramugos continua a ser um êxito no Guadiana

O programa de reprodução ex-situ de saramugo, que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) desenvolve na sede do Parque Natural do Vale do Guadiana, conseguiu, à semelhança do que aconteceu o ano passado, ter êxito na reprodução de larvas de saramugo (Anaecypris hispanica).

No mês de maio foram detetados nos tanques de reproduçãO larvas correspondentes a três das cinco subpopulações que são mantidas no âmbito do programa, cujo principal objetivo se centra na manutenção das reservas genéticas destas subpopulações, assim como na sua reprodução. Desde 2006, que estas populações são mantidas em tanques separados, que reproduzem o melhor possível o habitat natural da espécie.

A nova descendência servirá agora para reforçar as populações existentes em meio natural. A sua introdução acontecerá quando as ribeiras estabilizarem e mantiverem condições ambientais propícias, após a retoma do caudal, que tanto pode ocorrer no outono, no inverno ou apenas na primavera.

Em média, são mantidos em cativeiro cerca de 250 exemplares, sendo que periodicamente são realizados reforços da espécie das ribeiras para os tanques para reduzir os efeitos de perda de variabilidade genética e assim potenciar a preservação do património genético.

O saramugo (Anaecypris hispanica) está classificado como “Em perigo” à escala global e “Criticamente em perigo” a nível nacional, sendo uma das espécies piscícolas de água doce mais ameaçada em Portugal.

Quando uma espécie como o saramugo se encontra ameaçada, significa que todo o habitat está em perigo e estarão também ameaçadas outras espécies desse mesmo habitat. O saramugo é utilizado como espécie bandeira para a conservação do ecossistema ribeirinho da bacia hidrográfica do Guadiana e desde 2010 que têm sido desenvolvidas ações de conservação com vista a melhorar todo o ecossistema.

No final da década de 90, esta espécie existia noutros locais, ao longo do rio Guadiana, de onde veio efetivamente a desaparecer, restando, em 2005 em apenas 5 sub-bacias daquele rio.

O programa enquadra-se no Plano de Ação do Saramugo – Gestão das Populações de Saramugo em Portugal (POSEUR-03-2215-FC-000086).