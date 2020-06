Requalificação de rotunda em Loulé vai celebrar barrocal algarvio

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A requalificação paisagística da rotunda da Avenida Parque das Cidades, localizada na entrada de Loulé e conhecida como “rotunda do Euro”, vai começar nos primeiros dias de julho, anunciou a autarquia.

Este local passará a chamar-se de “Rotunda do Barrocal” e pretende ser “a porta de entrada para a zona interior do concelho”, segundo o comunicado do município.

Com a obra irá promover-se a paisagem e vegetação típicas do barrocal algarvio, assim como valorizar-se a localização e centralidade do concelho de Loulé.

“Tratando-se de uma rotunda entre vias com bastante trânsito, propõe-se que a conservação do espaço ajardinado não seja de grande exigência de mão-de-obra permanente, recorrendo a amplos espaços de inertes e um ajardinamento com espécies pouco exigentes em manutenção”, revelaram os responsáveis pelo projeto, em comunicado.

Segundo o município, “com esta intervenção, a cidade de Loulé terá mais uma das suas ‘portas de entrada’ com uma imagem renovada, assente na preservação ambiental e também na valorização dos elementos endógenos, que são parte da nossa identidade cultural”.

A obra tem um investimento superior a 52 mil euros e um prazo de execução de 90 dias, assinado pelo arquiteto paisagista Fernando Pessoa e terá um “contraste de cores das diversas formas de cobertura, até que mais tarde a vegetação, ao adquirir maior dimensão, imponha também a sua presença de forma incisiva”.